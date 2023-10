Marketingový expert Pavol Minár o prvých reakciách lídrov budúcich parlamentných strán. Kto sa snažil upokojiť a s kým už kolegovia nerátajú?

Prvé emócie politikov sa prejavili už pri výsledkoch exit pollu, ktoré sa nakoniec ukázali ako riadne zavádzajúce. „,Velikán´ slovenskej politiky by naozaj nemusel byť v parlamente,“ potešil sa Richard Sulík, keď svitla malá nádej, že strana SNS s jej lídrom Andrejom Dankom by nemusela zasadnúť do parlamentných lavíc. Nakoniec sa jeho zbožné želanie nevyplnilo. Ale ani on to nemá vyhraté. „Za SaS sa médiám prihovára Branislav Gröhling a ten dáva celkom zreteľné signály, že v SaS sa zrejme končí éra Richarda Sulíka,“ komentuje marketingový expert Pavol Minár. Ktorá úspešná politická strana pôsobí neisto a kto stavia na upokojení?

V angličtine bol sebavedomejší

Skrátka, sedem politických strán má dôvod na radosť, i keď niektoré čakali viac, iné ťažko prehĺtajú neúspech. Z prvých povolebných prejavov, hoci sa lídri snažia niektoré emócie maskovať, sme však mohli kadečo vyčítať.

„Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska pôsobí ako zaskočený nevíťaz, ktorý dúfal v lepší výsledok, aj keď sa snaží kódovať, že výsledok je veľmi dobrý. Rovnako bez energie pôsobili aj jeho spolustraníci a spolustraníčky, ktorí za ním tvorili tlačovkový ,betlehém´,“ komentuje Pavol Minár z Inspirations Minar. „Keď však Michal Šimečka dostal otázku v angličtine a v angličtine aj odpovedal, stala sa veľmi zaujímavá vec – zrazu sa z neho stal sebavedomý líder, ktorý dominoval miestnosti a jasne a zreteľne načrtol scenáre možného politického vývoja. Avšak, keď vzápätí hneď na to dostal otázku v slovenčine, vrátil sa do svojej štandardnej pozície mladíka, ktorý však nie je líder a chýbajúce skúsenosti nahrádza ambíciami.“

Reklamný expert načrtol hypotetickú možnosť, že ak by Šimečka tak, ako vystupoval v angličtine, dokázal vystupovať v slovenčine počas celej kampane a jasne by vystupoval ako ten, kto sa vie „pobiť“ s Robertom Ficom o víťazstvo, výsledok PS mohol byť oveľa lepší. „Lebo ústrednou témou volieb bol líderšip a v tomto kritériu Michal Šimečka neobstál optimálne,“ dodáva.

"Šimečka chýbajúce skúsenosti nahrádza ambíciami," komentuje povolebné vystupovanie lídra PS odborník na marketing Pavol Minár z Inspirations Minar. Zdroj: Trend

Snažia sa upokojiť

Strana Smer nechala na seba čakať a pred novinármi sa so svojimi spolustraníkmi objavil až popoludní. Snažili sa pôsobiť pokojne, ba až pokorne, vyrušila ich až otázka o ich možnom smerovaní na Východ miesto Západu, čo ústami Roberta Fica odmietli.

Podľa Minára Peter Pellegrini (Hlas-sociálna demokracia) rozumie, že Slovensko potrebuje upokojenie a istotu, že tu čo najrýchlejšie vznikne kompetentná demokratická vláda. „Toto veľmi jasne komunikuje, spolu so spokojnosťou z výsledku, ktorý Hlas vo voľbách dosiahol.“

Stále burcuje

Naopak, Igor Matovič sa „tvári sa, že verí svojmu poslaniu bojovníka proti ,mafii´ a nepripúšťa, že by mohol urobiť niečo negatívne, lebo za všetko, čo sa mu mohlo niekedy aj nepodariť, môže samozrejme niekto iný. Napriek tomu, že za jeho vlády sa Slovensko stalo fragmentarizovanou, nervóznou krajinou, v ktorej sú k sebe ľudia veľmi zlí a neveria vlastnému štátu, pokračuje hneď po voľbách v rozdeľovaní krajiny a kódovaní negatívnej energie,“ hodnotí Minár.

S úsmevom a bez nervozity

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský, ktorého strana bola dve volebné obdobia mimo parlamentu, sa z výsledku teší a túto spokojnosť dáva najavo pokojným a zároveň sebavedomým vystupovaním. Málokomu však ušla aj jeho zjavná kalkulácia. „Po zverejnení exit pollov komunikoval, že KDH by do koalície s PS možno aj išlo, po finálnych reálnych výsledkoch však začal vysielať signály, že KDH by mohlo mať potenciálne záujem aj o koalíciu so Smerom, pričom sa schováva za možné rozhodnutie kolektívneho orgánu vedenia KDH, lebo, ako povedal, ,KDH je hnutie´,“ zhodnotil Pavol Minár.

„Kapitánov“ osobný útok

Do parlamentných lavíc zasadnú aj poslanci Slovenskej národnej strany. „Andrej Danko mal možnosť vyzerať ako štátnik, ktorý dokázal spojiť národné sily a dostať ich do parlamentu. Túto šancu však nevyužil a úplne nedospelo sa uchýlil k dešpektujúcemu osobnému útoku na Michala Šimečku, ktorý má podľa neho ,výraz zraneného pudlíka´.“

V diskusných reláciách sa však dnes viac objavuje Tomáš Taraba. Ťažko si predstaviť, že by Danko prehodnotil svoj verbálny prejav, často sprevádzaný rôznymi „brebtami.“ „V médiách Taraba pôsobí ako reprezentant strany, ktorá účasťou vo vláde vráti krajinu na cestu kompetentného riešenia problémov Slovenska,“ dodáva Minár.