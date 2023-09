Podozrivým je Petrov priateľ.

Oravská Lesná sa spamätáva z tragédie, ku ktorej došlo počas tohto týždňa. V stredu našli vo vírivke mladého muža (†36) bez známok života. Vírivka stojí na pozemku chaty, ktorá by mala slúžiť na prenájom. Zatiaľ nie je jasné, ako ku tragédii došlo, no polícia má podozrenie na závažnú trestnú činnosť. Po dedine sa rozpráva, že nešlo o nešťastnú náhodu, ale o mohlo ísť aj o vraždu. Tvnoviny.sk informovali, že podľa susedov má byť podozrivým dlhoročný kamarát mŕtveho.

Zosnulý muž bol slobodný a bezdetný. Podľa našich informácii ide o Petra, ktorý v dedine žil. Rovnako ako jeho kamarát, ktorého niektorí miestni podozrievajú, že Petrovi dopomohol na druhý svet. „Poznal som obidvoch. Až tak často som sa s nimi nestretával, ale boli dobrí priatelia a rovesníci. Obaja boli z Oravskej Lesnej. Je to tragédia," prezradil nám miestny obyvateľ. Dedina sa s Petrom rozlúči cez víkend v miestnom kostole sv. Anny.

Muži zákona prípad vyšetrujú, no veľa informácii zatiaľ neprezradili. Prípad dokumentovali ako podozrenie zo závažnej trestnej činnosti. „20. septembra bolo v ranných hodinách v obci Oravská Lesná, okres Námestovo nájdené vo vírivke telo 36-ročného muža bez známok života. Na základe vecnej príslušnosti si prípad na mieste prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. V súčasnosti prebiehajú procesné úkony, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť, zmariť alebo podstatne sťažiť ďalší priebeh vyšetrovania a dosiahnuť požadovaný účel trestného konania, ktoré je neverejné. Bližšie informácie k tomuto prípadu poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí," uviedli.