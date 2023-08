Osobnosti sú nejednotné: Kto by šiel na Rodos zmietaný požiarmi a kto ani za svet?

Leteli by ste na Rodos zmietaný požiarmi, ak už tam máte zaplatenú dovolenku?

Michaela Čobejová, herečka

NIE

Michaela Čobejová, herečka Zdroj: MICHAL SMRČOK

Myslím si, že na Rodose majú dosť svojich problémov, musia sa starať o seba, svoj majetok, nie o turistov.

Daniel „Čoje“ Feranec

?

Daniel „Čoje“ Feranec, foodbloger a podcaster Zdroj: Archív

„Rodos zmietaný požiarmi“ znie zbytočne sugestívne. Nešiel by som na dovolenku do niektorej z oblastí Rodosu, ktorá je zmietaná požiarmi, no bol som tento rok v Chorvátsku, aj keď v inej časti Chorvátska horelo.

Igor Vozár, nefrológ a internista

NIE

Igor Vozár, nefrológ a internista Zdroj: anc

Je to ekologická katastrofa, čo sa deje na Rodose, a je veľmi smutné, keď sa už ani k moru nedá v lete cestovať pre vysoké teploty a požiare.

Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik

NIE

Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Skôr by som zaplatený pobyt, ak by to bolo možné, venoval tamojším poškodeným ľuďom. Aby aspoň na pár dní mali kde spať a čo jesť.

Eva Mišíková, bývalá prokurátorka

NIE

Eva Mišíková, bývalá prokurátorka Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Vzhľadom na nebezpečnú situáciu to považujem za nezodpovedné, a to aj za cenu toho, že by som nedostala náhradu za stornovanie dovolenky.

Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS

NIE

Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS Zdroj: Archív

V aktuálnej situácii by som necestovala. Bezpečnosť je na prvom mieste.

Ľudovít Kaník, bývalý politik

?

Ľudovít Kaník, bývalý politik Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Záleží na aktuálnej situácii a mieste, kde by sa ten pobyt mal uskutočniť. Nehorí celý ostrov. Opatrnosť je však na mieste.

Sylvia Dančiaková, psychologička

NIE

Sylvia Dančiaková, psychologička Zdroj: Archív S.D.

Ostrov Rodos aktuálne potrebuje medzinárodnú pomoc, nie dovolenkárov. V takýchto prípadoch sa môžeme najlepšie zorientovať na základe odporúčaní veľvyslanectva.

Jozef Lenč, politológ

ÁNO

Jozef Lenč, politológ Zdroj: EMIL VAŠKO

V prípade, že by tá dovolenka bola vzdialená od epicentra požiarov, a v prípade, že by sa darilo gréckym hasičom bojovať s ničivým požiarom.

Simona Bubánová, odborníčka na politický marketing

NIE

Simona Bubánová, odborníčka na politický marketing Zdroj: Instagram/Simona Bubanova

Je prapodivná predstava, že vo vzduchu sa stretnú dve lietadlá. Jedno vezie turistov na Rodos a druhé je vládny špeciál, ktorý zachraňuje turistov a snaží sa Slovákov utekajúcich pred ohňom na Rodose vrátiť domov.

Ondrej Laciak, advokát

?

Ondrej Laciak, advokát. Zdroj: archív OL

V takýchto momentoch by mala byť vždy bezpečnosť na prvom mieste. Situácia sa tam však mení každý deň a požiare sa hasia v plnom nasedí, takže by som sa asi rozhodol na poslednú chvíľu podľa aktuálnej situácie.

Autorka: miš