Osobnosti sa takmer zhodujú: ruskí športovci by nemali byť na budúcoročnej olympiáde

Otázka na tento týždeň znie: Mali by sa ruskí športovci zúčastniť na budúcoročných olympijských hrách v Paríži?

Igor Vozár, nefrológ a internista

ÁNO

Pod podmienkou, že v čase olympiády zložia obe strany, ruská aj ukrajinská, zbrane, ako bolo kedysi dobrým zvykom.

Eva Mišíková, bývalá prokurátorka

NIE

I keď mi je ľúto dotknutých športovcov, zastávam názor, že aj takýto postup je dôležitý z hľadiska vytvorenia tlaku na Rusko, aby konečne ukončilo nezmyselnú a ničivú vojnu na Ukrajine.

Daniel "Čoje" Feranec, foodbloger a podcaster

NIE

Je správne, že Rusi nedostanú pozvánku na OH, a je to tá najbanálnejšia časť trestu, ktorý by mali dostať za agresiu a vojnové zločiny na Ukrajine.

Jozef Lenč, politológ

NIE

Rusko (aj Bielorusko) sú štáty, ktoré sa priamo či nepriamo podieľajú na zločinnej vojne na Ukrajine. Dobrovoľne sa rozhodli, že nechcú byť súčasťou spoločenstva štátov, ktoré si ctia mier, právo a spravodlivosť. Z tohto dôvodu by nemali mať právo zúčastniť sa na podujatí, ktorého jednou z hlavných ideí je mier.

Michaela Čobejová, herečka

NIE

Nie je to krok proti športu a športovcom, šport v Rusku vždy slúžil na propagáciu zločineckého režimu. A slúži doteraz.

Simona Bubánová, odborníčka na politický marketing

NIE

Morálne neprijateľná myšlienka, keďže niektorí ukrajinskí sa nezúčastnia, lebo ich zabila ruská vojna.

Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik

ÁNO

Pamätám si bojkot olympijských hier v bývalom ZSSR a odvetný bojkot Los Angeles. Dodnes je to smutná epizóda histórie svetového športu a príklad, prečo sa nemá ťahať politika do športu.

Ľudovít Kaník, bývalý politik

NIE

Rusko využíva šport na podporu vojny. Športovcov rovnako. Akceptovať Rusko na olympiáde znamená akceptovať Rusko, ktoré vedie agresívnu útočnú vojnu proti svojim susedom. Proti nám.

Sylvia Dančiaková, psychologička

NIE

Kým trvá invázia Ruska. Verejné odsúdenie, ekonomické sankcie či zamedzenie účasti na medzinárodných kultúrnych a športových akciách sú priame neagresívne prostriedky nátlaku, ktoré môžu ostatné štáty využiť v rámci diplomacie.

