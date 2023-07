Jeden Pellegrini kandidátku otvára, druhý Pellegrini ju zatvára. Náhoda alebo rodinkárstvo?

Prekrúžkovať sa zo 150. miesta do parlamentu, na to je treba veľa roboty. Pomôže Lukášovi Pellegrinimu fakt, že je rodina Petra Pellegriniho?

Kandidovať z čísla 150. je akousi novodobou módou. SaS nasadila na koniec kandidátky Alojza Hlinu, v hnutí OĽANO A PRIATELIA má toto miesto vyárendované Igor Matovič. Smer posledné miesto podaroval šéfovi mimoparlamentnej strany Socialisti.sk Arturovi Bekmatovovi. Hlas si pripravil prekvapenie.

Začiatok aj koniec kandidátky patrí Pellegrinimu. Kým z jednotky ide do volieb zakladateľ strany Peter Pellegrini, uzatvára ju ďalší Pellegrini - Lukáš.

"My sme to uchopili tak trochu inak. Naša stopäťdesiatka je symbolická," predstavil Peter Pellegrini kandidátku.

"Môj bratranec, futbalista zo žiarskeho regiónu. Dnes hasič hrdý, ktorý slúži Slovenskej republiky. Lukáš Pellegrini bude symbolicky na 150. mieste," pokračoval s tým, že druhý Pellegrini "skúsi zabojovať o dobrý výsledok a možno sa aj prekrúžkuje do Národnej rady".

Lukáš Pellegrini nezaprie, že je rodina s Petrom Pellegrinim. Zdroj: FB Lukáša Pellegriniho

Podľa Petra Pellegriniho sa však jeho bratranec nebude zúčastňovať prípadnych špeciálnych debát kandidátov s číslom 150. Hlas však predstavoval len prvú štyridsiatku, takže druhý Pellegrini na tlačovke nebol.

"Je to môj bratranec, takže aj sa do určitej miery na mňa podobá alebo ja naňho," povedal s úsmevom Pellegriniho. Podľa neho nechceli "robiť teátro". "Uvidíme, či to zafunguje alebo nie. Je to taká symbolika," objasnil zámer Pellegrini.

Bratranca predstavil ako "pracovitého, skromného chalana", ktorý kandidoval za Hlas v komunálnych voľbách. A úspešne, je mestským poslancom v Banskej Štiavnici. "Máte teda prvú politickú skúsenosť. Uvidíme, či mu dajú občania dôveru. Poznajú ho ako aktívneho dlhoročného futbalistu. A možno aj priezvisko," pokračoval Pellegrini s tým, že jeho bratranec má aj povestné jamky na lícach. "Máme ich tak v rodine viacerí," dodal.