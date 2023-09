Čo ukázal detailný pohľad na majetky bývalého premiéra?

Pred voľbami sú opäť témou majetkové pomery slovenských politických špičiek. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová musela vysvetľovať okolnosti nadobudnutia domu v rakúskom Kittsee. Na prípad upozornil kandidát Hlasu Martin Dorčák, podľa ktorého si exministerka informatizácie takú nehnuteľnosť nemohla dovoliť. Ani predseda Hlasu Peter Pellegrini však nemá vysvetlenie na viacero vecí, ktoré sa týkajú jeho majetkov. Nadácia Zastavme korupciu si posvietila na majetkové priznania bývalého premiéra. Aj keď pôsobia komplexne a sedia s jeho oficiálnymi príjmami, podrobnejší pohľad podľa nadácie otvára viaceré otázky.

Napokon sa dostal aj k prístupovému pozemku

Nejasný je najmä osud pozemku, ktorý umožňuje prístup k jeho chate na Králikoch. Pozemok si od roku 2009 až 2014 prenajímal od Slovenského pozemkového fondu, pričom štátu platil za pôdu 24 eur za rok. V apríli 2014 SPF zmluvu ukončil, keďže pozemok získala reštituentka z Banskej Bystrice. Nadácia konštatuje, že zmena bola zapísaná a účinná až od novembra 2014, čiže o polroka neskôr. Šéfkou SPF vtedy bola Gabriela Matečná, neskoršia ministerka pôdohospodárstva. Do funkcie riaditeľky fondu ju nominoval práve Smer, za ktorý bol vo vláde aj Peter Pellegrini. Zastavme korupciu sa opakovane pýtala šéfa Hlasu, kedy presne pozemok od reštituentky kúpil alebo či využil kontakty na SPF, aby jej priklepli práve tú pôdu, o ktorú mal záujem. Pellegrini na otázky neodpovedal. Podľa aktuálneho záznamu z katastra nehnuteľností je majiteľom pozemku už Pellegrini, na ktorom má postavené stojisko pre autá.

Čo sa samotnej chaty týka, pozemky aj stavbu na Králikoch prikupoval postupne od roku 2008. O jeho vidieckom sídle sme pred rokmi písali aj my. „V obci Králiky neďaleko svojho rodiska Banská Bystrica postupne skupoval parcelu za parcelou, aby dnes mohol užívať veľkú chatu, pripomínajúcu rodinný dom. Nehnuteľnosť je na konci dediny v jej najvrchnejšej časti. Vidno, že politik, ktorého kolegovia prezývajú Pele, do nej investoval veľa času a najmä peňazí. K domu patrí záhrada lichobežníkového tvaru a altánok s posedením. Minulý rok Pellegrini prikúpil štyristo štvorcových metrov, aby si pred chalupou postavil prístrešok pre dve autá. V čase našej návštevy pod ním parkovali béčkový Mercedes a terénna Toyota Land Cruiser," píše sa okrem iného v článku PLUS 7 DNÍ z roku 2015. V aktuálnom katastri je vidieť, že pozemok vlastní Pellegrini, no list vlastníctva založený k parcele nie je. Politik nadácii taktiež neodpovedal, za koľko a za akých podmienok sa k pozemkom dostal.

Sestrine auto a firmy

V majetkovom priznaní absentuje aj vlastníctvo auta. Za rok 2021 priznal užívanie cudzieho vozidla Volkswagen Tuareg, no neprezradil, kto mu ho požičal a kto financoval šoféra. V poslednom čase šéfa Hlasu vídať vo Volve, ktoré mu údajne požičala sestra. Tá figuruje v troch firmách, pritom väčšie tržby má iba spoločnosť Element Business.

Firma pôsobí v oblasti účtovníctva a audítorstva. Nadácia poukazuje na neobvyklú vec, že firma s jedným zamestnancom za vlaňajšok vykázala tržby až 750 000 eur. „Z celkového majetku 860-tisíc eur má 300-tisíc na účtoch v bankách a takmer 400-tisíc predstavujú pohľadávky firmy voči spoločníkom. Zjednodušene, ide o pôžičky, dividendy či úroky z omeškania, ktoré firme dlhujú vlastníci. V prípade Element Business je oficiálne jediným vlastníkom Pellegriniho sestra. Ak firma nemá tichého spoločníka, ktorý nie je bežne z verejných zoznamov viditeľný, dlh firmy by smeroval jedine voči Pellegriniho sestre," tvrdí Zastavme korupciu. Dodáva, že firma Element Business má 120 000 eur v hnuteľnom majetku, pričom táto položka by mohla zahŕňať aj požičané Volvo.

Majetky v mestách aj na dedine

Mediálnu pozornosť vzbudil byt v luxusnom bratislavskom Zuckermandli, ktorý Pellegrini kúpil v roku 2017. Podľa viacerých médií, ale napríklad aj poslanca SaS Ondreja Dostála, si Pellegrini zo svojich príjmov nemohol dovoliť bývanie, za ktoré zaplatil 410 000 eur. V tom čase navyše platil aj ďalšie dve hypotéky - za spomínanú chatu na Králikoch a za byt v Banskej Bystrici. Pellegrini to vysvetlil tak, že byt kúpil aj s parkovacími miestami a pivnicou, pričom 165 000 eur bola hypotéka od Tatra banky a zvyšok jeho úspory.

Politik však vlastní mnoho ďalších majetkov. Napríklad spomínaný byt v Banskej Bystrici, kde si uvádza aj trvalý pobyt. V katastri sa pri jeho mene objavuje aj ďalšia bystrická adresa. Nadácia sa snažila získať odpoveď, či tam niečo vlastní, no Pellegrini neodpovedal ani tentokrát. Expremiér má aj pozemky v Lukavici pri Zvolene či na okraji rodnej Banskej Bystrice.