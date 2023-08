Prípadom sa už zaoberá aj polícia.

Na začiatku bola dobrá myšlienka. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorý viedla Veronika Remišová, a iniciatíva Digitálna koalícia v marci spustili projekt Digitálny žiak. Jeho cieľom bolo pozdvihnúť digitálnu gramotnosť a počítačové zručnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zaregistrovalo sa viac ako 120 000 záujemcov, ktorým bol určený príspevok 350 eur na kúpu notebooku alebo tabletu. Niektorí však s počítačmi určenými pre deti naložili po svojom.

Viacero rodičov prejavilo obchodného ducha. Za príspevok od štátu kúpili počítač alebo tablet, no deti si ho veľmi neužili, miesto toho si to chudobní rodičia namierili do záložne, kde chceli digitálnu techniku od štátu predať. Je to jasné z nahrávky, ktorú zverejenila Markíza. V prešovskej záložni sa anonym pýta, koľko by dostal za tablet označený nálepkou projektu Digitálny žiak. Dozvie sa, že tablet si cenia na 35 eur, za notebook by to bolo 100 eur. Z nahrávky je evidentné, že túto ponuku na biznis si v záložni nevypočuli prvýkrát. V záložniach majú skúšať šťastie predovšetkým osadníci z Rokycian.

Veronika Remišová počas tlačovej konferencie na tému Digitálny žiak. Zdroj: Pavel Neubauer

Tieto transakcie pripomínajú chôdzu na tenkom ľade, s technikou z projektu Digitálny žiak sa totiž obchodovať nesmie, zákonný zástupca detí sa k tomu zaväzuje podpisom zmluvy. Pochybné obchodovanie neuniklo ani polícii, ktorá už prípad vyšetruje. „Aktuálne je evidovaných viacero prípadov, kedy polícia zariadenia záložni zaistila a koná. V tejto súvislosti boli preto oslovené najväčšie siete záložní na Slovensku s oficiálnou informáciou," vyjadrila sa Digitálna koalícia.

Svoj názor si povedala aj Remišová, podľa ktorej kupčenie zbytočne nafúkli. „Skutočnosť je taká, že len pár jedincov (menej ako 10) z 30 000 žiakov, ktorí už digitálny príspevok dostali, dalo svoje digitálne zariadenie do záložne. Mrzí ma, že televízia takýmto neobjektívnym podávaním informácií nahráva extrémistom a prispieva k šíreniu nenávisti voči ľuďom, medzi ktorými sa našlo, áno, pár nezodpovedných osôb," uviedla s tým, že takéto správy sú „voda na mlyn Mazurekovi a jemu podobným, ktorí to už aj zneužili nechutným spôsobom". Projekt obhajuje, spomína desiatky ďakovných správ od rodičov. „Rozhodne nezdieľam názor, že kvôli piatim prípadom je lepšie nerobiť vôbec nič. Problémy chudobných komunít sa nevyriešia šírením nenávisti založenej na nepravdivých alebo skreslených informáciách," dodala bývalá ministerka.