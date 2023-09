Nad obcou Čachtice sa vo štvrtok popoludní vznášal ťaživý ochromujúci smútok.

Takmer celá obec odprevádzala na poslednej ceste Lucku (30). Mladú krásnu maminu 3-ročnej dcérky, ktorá zahynula rukou strelca Patrika B. (48). uložili do rakvy zahalenej obrovským množstvom kvetov.

Smútočný sprievod sa stretol v kostole v Čachticiach a odtiaľ sa presunul na cintorín. Samotnému pohrebu predchádzala omša, po nej sa smútiaci presunuli pred dom smútku. Hoci svietilo slnko, vo vzduchu bolo cítiť napätie a prenikavý smútok. Píše Tatiana Michalková pre Plus JEDEN DEŇ.

Na poslednej ceste Luciu odprevádzala jej obľúbená hudba. Pavol, už čerstvý vdovec, len ťažko skrýval svoju bolesť. Na poslednú rozlúčku s milovanou manželkou prišiel bez malej dcérky. Cítiť, že Luciu mali ľudia veľmi radi, všade bolo počuť plač, priatelia i rodina sem priniesli obrovské kvetinové vence v tvare srdca. S Luciou sa prišlo rozlúčiť niekoho stoviek ľudí, dopravu dokonca museli riadiť dobrovoľní hasiči. ”Stojím pri rakve človeka, ktorý ešte pred krátkym časom žil medzi nami. Človek je ako poľný kvet, ktorý ráno kvitne a večer už uschýna. Veríme, že život smrťou nekončí, iba sa mení, ” odznelo v smútočnom príhovore kňaza. ”Smrť Lucie chápeme len ťažko.”



K nepochopiteľnej tragédii došlo v nedeľu o 18.00 večer. Patrik sa nachádzal v byte svojich rodičov, kde podľa oficiálnej policajnej verzi neopatrne manipulovať s dlhou guľovou strelnou zbraňou. Lucka bola v tom čase u seba doma v kuchyni, v byte vzdialenom vzdušnou čiarou 120 metrov od bytu strelca. Luckin manžel Pavol a dcérka šli na prechádzku a maminu volali so sebou, tá sa však rozhodla zostať doma a pripraviť im večeru.

Osudové rozhodnutie ju stálo život. Pritom ako sa mal strelec pokúšať vybrať zo zbrane zaseknutý náboj, táto vraj vystrelila a zasiahla ženu stojacu pri okne. Lucia ešte stihla vybehnúť na balkón. V šoku zo seba trhala zakrvavené tričko a volala o pomoc.

Strelca z Čachtíc obvinili z usmrtenia. Polícia podnet na väzbu nepodala, návrh však podal prokurátor. Sudca novomestského Okresného súdu v stredu po viac ako štyroch hodinách rozhodol, že väzba nie je nutná a obvinený Patrik bude čeliť trestnému stíhaniu na slobode. Prokurátorka podala proti rozhodnutiu sťažnosť o ktorej bude čoskoro rozhodovať trenčiansky Krajský súd.

Obhajca: Môj klient to veľmi ľutuje!

Podľa obhajcu Viliama Paráka bol skutok jednou obrovskou, nešťastnou náhodou. "Môžem uistiť verejnosť, že vyšetrovanie je vedené veľmi korektne. Aj touto cestou chcem vyjadriť prosbu verejnosti, že z tých dôkazov, ktoré sú momentálne v spise doposiaľ zadovážené s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou by som mohol vylúčiť za obhajobu tie špekulácie a verzie, ktoré idú po sociálnych sieťach. Môžem povedať, že to bola naozaj galaktická náhoda, ktorá sa skončila obrovskou tragédiou, smrťou mladej ženy a môj klient to veľmi ľutuje," uzavrel Parák s tým, že výstrel vletel oknom, sklom, cez záclonu. Zároveň dementoval verzie o tom, že by "niekto šmíroval, pozeral cez puškohľad."

Podľa polície bolo vyšetrovaním preukázané, že expolicajt a poľovník Patrik porušil počas údržby dlhej guľovej zbrane dôležitú povinnosť. Ako držiteľ zbrojného preukazu mal dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou a strelivom, čo sa nestalo. "Na základe porušenia tejto povinnosti došlo k náhodnému výstrelu a výmetu strely cez hlaveň zbrane, ktorá zasiahla poškodenú, čím jej boli spôsobené zranenia, ktorým na mieste podľahla," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Strelec hneď po výstrele vybehol z bytu svojich rodičov, odkiaľ strieľal na ulicu a šiel hľadať miesto, kam doletela guľka. Keď sa dozvedel, čo sa stalo, na mieste počkal na príchod polície.