Niektorí politici za zásahom vidia snahu o puč.

Napätie medzi viacerými bezpečnostnými zložkami trvá aj naďalej. NAKA vykonala veľkú raziu, ktorej cieľom boli aj súčasný šéf Slovenskej informačnej služby Michal Aláč a jeho predchodca Vladimír Pčolinský. Tých doma nezastihli. SIS neskôr uviedla, že Aláč je na služobnej ceste. Muži zákona sa objavili aj v budove Národného bezpečnostného úradu. Zadržali viacerých členov bývalého tímu Oblúk, na čele ktorého stála Diana Santusová. Oblúk preveroval podozrenia, že časť elitných príslušníkov NAKA mohla prostredníctvom kajúcnikov manipulovať mediálne známe trestné konania. Niektorí politici sú ohľadom razie zdržanliví, tí z opozície hovoria o prevrate či puči.

Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala premiéra Ľudovíta Ódora, aby zvolal Bezpečnostnú radu. Ten sa však vyjadril, že o jej zvolaní rozhodne, až keď bude disponovať dostatkom informácii. Zdôraznil potrebu zachovať si chladnú hlavu a uistil, že do práce polície nijakým spôsobom nezasahuje. „Kým nemáme kompletné informácie o prípade, nemali by sme robiť unáhlené závery ani hystericky reagovať, ani fňukať na rôznych tlačových konferenciách. Mali by sme žiť v slušnej krajine, kde spravidlosť platí pre každého," uviedol predseda vlády.

Opozícia otvorene hovorí a prevrate

Robert Fico vníma udalosti ako pokus o policajný prevrat „s plnou podporou špeciálneho prokurátora Lipšica, premiéra a ministra vnútra v demisii a prezidentky Čaputovej. Cieľom prevratu je získanie plnej kontroly nad SIS, NBÚ a zlikvidovať všetkých vyšetrovateľov a dôkazy, ktoré sú k dispozícii proti skupine vyšetrovateľov z NAKA, tzv. Čurillovcov," uviedol, pričom spomína útok na základy Slovenska. „Čaputová ako predstaviteľka PS si spolu s Lipšicom urobili z PZ SR politickú stranu, ktorú 6 týždňov pred voľbami pod vedením predsedu tejto strany Š. Hamrana pustili do predvolebného ringu, a tak otvorili nevídanú kapitolu moderných slovenských dejín," tvrdí bývalý premiér. Neskôr nahral video, v ktorom Čaputovej odkázal: „Začali ste vojnu, ktorú nemôžete nikdy vyhrať a veľmi, veľmi zle dopadnete."

Práve preto sa vláda potrebovala zbaviť Ivana Šimka, zhodnotil predseda Hlasu Peter Pellegrini. „Za výčiny polície tak nesie plnú politickú zodpovednosť prezidentka, premiér, špeciálny prokurátor a skutočné vedenie ministerstva vnútra, v ktorom sa politicky čoraz viac presadzuje PS," tvrdí vo videu Pellegrini, podľa ktorého sa napĺňajú „hrozby Matoviča a Sulíka, že do volieb sa chce polícia porátať s opozíciou".

Svoje si povedal aj bývalý šéf polície Tibor Gašpar. „Na Slovensku prebieha oficiálny policajný prevrat. Progresívna mafia na polícii sa snaží ovládnuť ďalšie bezpečnostné zložky štátu SIS a NBÚ," reagoval na zásah NAKA.

Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková s rečami o prevrate nesúhlasí. „Žiadny prevrat sa nedeje. Pamätajme, že najlepšia obrana stíhaných osôb je spochybniť procesné postupy a orgány, ktoré konajú. A to sa dnes deje. Ficovi ide o všetko, ako právnik vie, že toto je najúčinnejšia obrana," tvrdí saskárka.

Smerogorila, besnenie NAKA a Ficov strach

„NAKA mala zadržať ľudí z tímu Oblúk, ktorí podľa doterajších informácií mali za sľúbený kariérny postup vyšetrovať a výmyslami diskreditovať práve čestných vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu, ktorí vyšetrovali viacero smeráckych káuz," napísal Tomáš Šudík z Oľano a priatelia, podľa ktorého sa Fico a spol. „boja". Jeho spolustraník Ján Mrva hovorí o „nebezpečnom birmokumistovi a jeho Smerogorile", ktorí sa snažia všetko hodiť na Ódora s Čaputovou.

Šéf Republiky hovorí o šialenom dianí na Slovensku a snahách o likvidáciu opozície. „43 dní do volieb: NAKA besní a zatýka všetkých naokolo a súdy rozhodujú proti Republike. O čo iné ide, ak nie o snahu zlikvidovať silnejúcu opozíciu v predvolebnej kampani?," pýta sa Milan Uhrík.

Ten, kto sa bojí a spochybňuje základné inštitúcie právneho štátu, je podľa bývalého predsedu vlády Eduarda Hegera sám Robert Fico. „Ak sa tu niekto bojí o svoj zadok, tak ste to Vy pán Fico, pán Kaliňák, spolu s Vašim straníkom Tiborom Gašparom, a Vašim rodinným priateľom pánom Bödörom. Žiadny prevrat sa nekoná. Výkon spravodlivosti nie je žiadny prevrat. Opäť blúznite a vyplakávate, lebo ste vybudovali monštruózny korupčný systém a prepojenia každý deň viac a viac smerujú ku Vám," povedal líder Demokratov a Fica vyzval, aby nechal políciu konať.

Podľa Tomáša Tarabu „prebieha na Slovensku zúfalý puč", z ktorého viní Progresívne Slovensko. Kritiku smeroval aj na Ódora s Čaputovou. „Čaputová vyzvala vlastného premiéra Ódora, ktorý nemá dôveru parlamentu, aby zvolal bezpečnostnú radu štátu. Ódor už zrejme ako hlava organizovanej zločineckej skupiny, ktorá tu realizuje v priamom prenose sabotáž štátu, jej dokázal, že bezpečnostnú radu štátu nezvolá. Jej vlastný kovboj, ktorý nemá dôveru nikoho len kamaráta z detstva Hamrana a jeho partičky, odkázal vlastne v priamom prenose prezidentke, že je pre neho nič viac ako handra," napísal na sociálnej sieti.

Podľa kresťanských demokratov je pre štát zatýkanie šéfov iných bezpečnostných zložiek vážna situácia. „Sme znepokojení tým, čo sa odohráva v bezpečnostných zložkách a očakávame od jednotlivých aktérov vysvetlenie situácie z ich strany," píše sa v stanovisku KDH.