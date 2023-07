Politický prestup roka Martina Klusa do Sme rodiny: Dám ešte šancu tým, ktorí ma chcú voliť

Martin Klus, ktorý bude na kandidátke Sme rodiny na mieste 150, má ešte ambíciu veľa vecí v politike meniť.

V relácii Karty na stôl s Martinom Klusom sa okrem iného dozviete:

* prečo sa rozhodol ostať v politike keď v marci tvrdil, že kandidovať nebude

* či je konzervatívne hnutie Sme rodina naklonené jeho liberálnym názorom

* čo si myslí o tom, že Boris Kollár nechce opustiť stoličku šéfa parlamentu

* ako by sa zachoval pri spoločnom hlasovaní Sme rodiny s Republikou

* či by Ukrajina mala vstúpiť do EÚ a NATO.