Rekordný počet záujemcov o voľbu zo zahraničia môže pre strany ako PS či Republika vo výsledku predstavovať spolu takmer 3% navyše.

V predčasných voľbách bude voliť historicky najväčší počet záujemcov zo zahraničia. O možnosť vyjadriť svoj názor prejavilo až 72 993 občanov. Politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miroslav Řádek zhodnotil, ktoré strany môžu z tejto situácie najviac vyťažiť.

Čo si myslíte o rekordnom počte takmer 73 tisíc žiadostí? Čo zahraničných Slovákov motivovalo?

Všeobecne je zvýšený záujem o účasť na voľbách dobrou správou. Čím viac voličov príde k voľbám o to vyššia sa zdá legitimita volebného výsledku. V prípade Slovákov voliacich zo zahraničia by sme podobne mohli byť potešení, že na Slovensko nerezignovali a záleží im na ňom, aj keď tu nežijú. Túto radosť ale môžu pokaziť dva fakty. Sú to voliči, ktorí na Slovensku nedokázali nájsť spokojný život, pretože im prekáža nedostatok lepšie platenej práce, alebo spoločenská atmosféra. V zahraničí žije takmer 1,5 milióna Slovákov a 73 000 je v porovnaní s týmto číslom pomerne nízke.

Z radov opozície sa ozývajú aj hlasy, že Slováci, ktorí žijú a pracujú v zahraničí dlhodobo, nemajú morálne právo rozhodovať o politickej scéne na Slovensku. Čo si o tom myslíte?

Ide o účelové a zavádzajúce tvrdenie. Súčasné opozičné strany správne tušia, že medzi zahraničnými Slovákmi majú veľmi slabú podporu. Prozápadné a liberálnejšie strany ju majú vyššiu. Navyše sa odhaduje, že počet hlasov zo zahraničia by v závislosti od celkovej volebnej účasti mohol dosiahnuť takmer 3%, čo je už zaujímavý balík hlasov. Volebné právo má každý občan SR po dovŕšení 18 rokov. Toto právo pred vyše storočím doslova vybojovali socialisti a liberáli spoločne. Ak toto ľudské právo terajší sociálni demokrati spochybňujú, pošliapavajú vlastnú minulosť.



Akosi automaticky sa všetky hlasy zo zahraničia pripisujú na konto liberálnym, alebo progresívnym stranám. Je to naozaj tak? Dá sa odhadnúť aká je štruktúra voličov zo zahraničia?

Prieskumné agentúry nedokážu zachytiť volebné preferencie politických strán medzi našimi občanmi v zahraničí. Ale vzhľadom na výsledky parlamentných volieb v roku 2020, kde asi dve tretiny z nich podporilo Progresívne Slovensko a Za ľudí, dá predpokladať, že skutočne liberáli tu budú mať vyššiu podporu aj v týchto voľbách. Otázkou však zostáva miera podpory hnutia Republiky, ktorá môže byť podporená voličmi, ktorí majú nižšiu vzdelanostnú a pracovnú kvalifikáciu.

Ako vo všeobecnosti dokáže voľby na Slovensku ovplyvniť vyše 70 tisíc voličov zo zahraničia? Aký majú podiel v celkovej volebnej účasti?

Záležať bude najmä na tom, koľko zo 73 000 Slovákov napokon bude aj reálne hlasovať. Pretože sú to iba občania, ktorí vyjadrili o voľby záujem. Voličmi sa stanú až po odoslaní svojho hlasu poštou. Neočakávam,, že ich bude menej ako 95%. Druhým faktorom bude celková volebná účasť, ktorá sa v minulých voľbách dostala až na 65%.Ak budeme počítať s podobnou účasťou, teda asi 2,6 milióna voličov, 73 000 hlasov predstavuje približne 2,7% z celkovej volebnej účasti.

Myslíte si, že by hlasy zo zahraničia mohli byť manipulované?

Nepredpokladám to vzhľadom na nastavenie celého procesu. Manipulovať s hlasmi so zahraničia je prakticky nemožné. Na spracovanie týchto hlasov, rovnako ako pri tých domácich, totiž dozerajú členovia volebných komisií, do ktorých mali možnosť nominovať svojich zástupcov všetky kandidujúce politické strany. Je to teda rovnako transparentná voľba.

