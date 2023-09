Aj toto sme zažili za posledných sedem dní.

Ikonický Manderlák

Na prvý pohľad pôsobí pre bežného návštevníka objekt v centre hlavného mesta, konkrétne medzi Kamenným námestím, Námestím SNP a Starou tržnicou, úplne obyčajne. Ako starší polyfunkčný dom. Ale nie. Známy bratislavský Manderlák rozhodne nie je len taká hocijaká budova. Už niekoľko dní je národná kultúrna pamiatka. Ide o zaujímavú stavbu moderny na území Bratislavy, ktorá bola zároveň prvou výškovou budovou na Slovensku. Manderlák postavili medzi rokmi 1934 až 1935. Spájal a stále v sebe spája bytovú a obchodnú funkciu. Investične sa na vybudovaní podieľali úspešný obchodník s mäsom Rudolf Manderla a právnik Artur Wollner. Objekt je podľa pamiatkárov od svojho vzniku až dodnes jedným z najcharakteristickejších pohľadových dominánt centra hlavného mesta.

Známy bratislavský Manderlák je už niekoľko dní je národná kultúrna pamiatka. Zdroj: TASR

Kontroly na hraniciach

A je to tu, my sme vám to hovorili! Skríkol nejeden slovenský opozičný politik smerom ku všetkým možným ľuďom zo súčasnej dočasnej vlády ihneď potom, ako poľský premiér Mateusz Morawiecki svetu oznámil zásadnú vec. A síce, že jeho krajina zavedie s tou našou kontroly na hraniciach. Morawiecki vraj už aj vydal pokyn ministrovi vnútra, aby poľské bezpečnostné zložky prezerali všetky mikrobusy, dodávky aj autá v prípade podozrení, že môžu prevážať nelegálnych migrantov. Na uvedené informácie s odstupom niekoľkých hodín reagovalo slovenské ministerstvo vnútra, ktoré národ upokojovalo vyjadrením, že Poliaci to zatiaľ nemysleli úplne vážne. O všetkom vraj obe strany intenzívne komunikujú.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že jeho krajina zavedie so Slovenskom kontroly na hraniciach. Zdroj: TASR

Lobing nezabral

Aj prezidentka Zuzana Čaputová sa na tento prípad priamo generálneho prokurátora Maroša Žilinku pýtala, ale zdá sa, že zbytočne. Jej lobing nezaberal. Bývalý policajný prezident Peter Kovařík sa podľa všetkého predsa len postaví pred súd. Rozhodol sa tak, samozrejme, len na základe riadne a zákonne zadovážených dôkazov dozorový prokurátor, ktorý na Kovaříka podal obžalobu. Stalo sa tak v kauze, v ktorej policajný exfunkcionár čelí podozreniam, že sa dopustil zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Údajne sa ich dopustil v lete 2021, keď z dovolenky v Chorvátsku zmaril už prebiehajúci zásah tímu Oblúk vedený proti údajne krivým svedkom.

Bývalý policajný prezident Peter Kovařík sa podľa všetkého predsa len postaví pred súd. Rozhodol sa tak, samozrejme, len na základe riadne a zákonne zadovážených dôkazov dozorový prokurátor, ktorý na Kovaříka podal obžalobu. Zdroj: EMIL VAŠKO

Oslobodený expredseda

Rôzne konania od trestného až po súdne sa s ním ťahajú už vyše dvanásť rokov, aby si tentoraz vypočul verdikt, že je nevinný. V prípade bývalého šéfa Matice slovenskej Jozefa Markuša o tom rozhodol Mestský súd Bratislava I, ktorý ho oslobodil spod obžaloby podanej pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. V súdnom spise sa uvádza, že Markuš vraj spomínané povinnosti porušil, keď v roku 2007 rozhodol o prevzatí dlhu Matičného fondu v celkovej výške viac ako dvestotisíc eur. Ten bol vraj už premlčaný. Pôvodne mu súd ešte v roku 2016 vymeral jednoročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky. Krajský súd však verdikt zrušil. Aktuálny rozsudok, aj keď nie je právoplatný, pretože prokuratúra sa odvolala, považuje Markuš za spravodlivý.

Bývalého šéfa Matice slovenskej Jozefa Markuša oslobodil Mestský súd Bratislava I spod obžaloby zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Zdroj: TASR

Zbieram, zbieraš, zbierame

Hoci túto činnosť občas sprevádza frflanie, lebo povedzme si úprimne, na skladovanie a následné hádzanie plechoviek či plastových fliaš do „pučiacich“ strojov priamo v obchodných prevádzkach si nie všetci Slováci ešte úplne zvykli, aj v tejto oblasti sa postupne zlepšujú. V tomto roku sa zatiaľ podarilo vyzbierať takmer 800 miliónov zálohovaných obalov. Celkovo sa od spustenia zálohovania vrátilo viac ako 1,6 miliardy fliaš a plechoviek. Miera návratnosti za prvý polrok 2023 dosiahla úroveň osemdesiatosem percent. Uvedenými číslami ohúrila verejnosť marketingová manažérka Správcu zálohového systému Monika Farka, podľa ktorej je takýto zber pre náš život mimoriadne dôležitý. Analýza triedeného zberu totiž umožní zodpovedným lepšie porozumieť tomu, ako sa zálohované nápojové obaly dostávajú do odpadového prúdu a ako môžeme tento stav zlepšiť.