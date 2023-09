K Vanesse sa správali ako k človeku druhej kategórie.

Je mladá, atraktívna, aktívna, no ani to nestačí. Vanessa Tankó Gáborová nafotila kampaň rómskej módnej kolekcie, ktorú vymyslel exprezident Andrej Kiska. Zdalo sa, že život usmievavej ženy sa uberá správnym smerom. Až kým neprišla jedna káva, ktorú si chcela dať na východe Slovenska. Nedočkala sa. Z podniku odchádzala s priateľmi s tmavou farbou pokožky naprázdno, vypoklonkovali ich pod zámienkou von.

Rasizmus na východe?

„A prišli sme do tohto podniku,“ vysvetľuje rómsky aktivista Peter Pollák, mladší na videu, ktoré zverejnil. Vedľa neho stoja jeho priatelia. Okrem Vanessy aj Vilo, Lukáš, Maťo a Aneška, ktorá pracuje ako učiteľka na základnej škole. Pätica mladých ľudí ukazuje na reštauráciu v centre Spišskej Novej Vsi. „Máme tu svedka, ktorý započul dve čašníčky, že ´takýchto špinavých Cigáňov neobslúžime´," dozvedáme sa.

Pätica Rómov zostáva stáť na ulici, odkiaľ vysielajú svedectvo do sveta. Rozprávajú o „hanbe pre Slovensko, hanbe pre mesto, hanbe pre podnik“. Aj o tom, že „mnohí zatvárajú oči pred diskrimináciou a segregáciou, tvária sa, že neexistuje“.

Partia mladých Rómov sa posťažovala, že ich v Spišskej Novej Vsi neobslúžili. Bola medzi nimi aj Vanessa Tankó Gáborová. Zdroj: facebook/peterpollakjr

„Veľmi ťažko sa mi hovorí, lebo cítim v sebe smútok, hnev a sklamanie. Proste aby sa toto udialo v 21. storočí, to je nonsens,“ lamentuje jeden z nich. „Aj keď sme slušní normálni ľudia, či sme Rómovia alebo bieli, stále sme ľudia. Chceli sme si dať len kávu, a nemohli sme. Tak mi povedzte, ako sa majú ostatní ľudia, čo žijú segrenovane, posunúť ďalej. Systém im to neumožní!“

Iba "špinaví Cigáni"

Ďalší z partie pridáva konštatovanie: "Je to naozaj nešťastná situácia. Sme slušní ľudia, platíme tu dane a odvody. Napriek tomu sme stále pre niekoho iba ´špinaví Cigáni´.“

Vanessa Tankó Gáborová momentálne hviezdi ako hlavná modelka novej rómskej konfekcie Romade, ktorú vymyslel a s krajčírkami z východného Slovenska zrealizoval bývalý prezident Andrej Kiska. So svojím tímom spustil projekt po dvojročných prípravách. „Základný problém pre mnohých Rómov je získať prácu. Dostať šancu zamestnať sa. Preto som sa rozhodol, že vytvoríme novú módnu značku s názvom Romade inšpirovanú rómskou kultúrou, ktorú navrhnú špičkoví módni návrhári a budú šiť Rómovia,“ tvrdo bývalý prezident pre PLUS 7 DNÍ len pred pár týždňami.

V Spišskej Novej Vsi však zažíva jeho modelka Vanessa veľké poníženie. „Som veľmi nahnevaná. Nechápem, prečo chceli klubovú kartu, keď Maťo tam pravidelne chodí a žiadnu nepotrebuje. Bolo mi jasné, že to je kvôli tomu, že sme Rómovia. Stalo sa nám to už raz v Košiciach. Vtedy sme to nechali tak, ale teraz to tak nenecháme,“ pokračuje odhodlane.