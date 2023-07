Postavili luxusnú budovu a zanechali dlhy. Firma sa poslala do konkurzu, no už nemá majetok

Na pozadí lukratívneho realitného projektu v Bratislave, za ktorým stojí aj známy architekt, už roky prebieha ostrý konflikt.

Keď naň zasvieti slnko, jeho perleťovofialová fasáda sa rozžiari. Polyfunkčný dom Zochova X na vychýrenej rovnomennej ulici v bratislavskom Starom Meste vyniká uprostred historických budov. Okoloidúci ho ťažko prehliadne. Navyše neobvyklé priečelie je iba časť z neho. Má orientačné číslo desať, no komplex sa rozprestiera až po „štrnástku“.



Za výrazným zámerom stojí zvučné meno slovenskej architektonickej sféry Branislav Kaliský. Hlavný tvorca nákupného centra hlavného mesta Eurovea nie je známy iba v staviteľskom svete, donedávna bol aj generálnym riaditeľom kancelárie bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja.



Pozoruhodnú budovu známeho navrhovateľa však dodnes sprevádzajú rôzne patálie, hoci je skolaudovaná už od roku 2018.

Pokuta za meškanie

Najprv vysvetlime, aké firmy možno nájsť na pozadí polyfunkčného domu. Autorom projektu bol okrem šéfa ateliéru A1 ReSpect Branislava Kaliského aj kolektív ďalších architektov. Investorom sa stala eseročka ReSpect. Jej jediným spoločníkom je aktuálne akciovka Ibelin, ktorej predsedom predstavenstva je Kaliský.



Generálnym dodávateľom bola zase akciová spoločnosť FR1. A práve tá je v centre sporného diania. Vlani v novembri podala sama na seba návrh na začatie konkurzného konania, čo musela spraviť zo zákona. Vlastne to mala urobiť skôr, do tridsiatich dní, odkedy sa dozvedela o svojom predĺžení, no neučinila tak.

Preto dostala pokutu vo výške 12,5 tisíca eur, ktorej dlžníkom bol podnikateľ Patricius Palla, predseda jej predstavenstva. Kvôli úplnosti dodajme, že Kaliský nie je prítomný v orgánoch tejto spoločnosti ani nikdy nebol.

Štyria veritelia

Do konkurzu zatiaľ štyri subjekty prihlásili dvadsaťtri pohľadávok, ktoré zodpovedajú sume viac ako 187-tisíc eur. Väčšinu z nich, až dvadsať, drží Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, pričom ide o nedoplatky z dane z príjmu právnickej osoby vo výške približne 3,6 tisíca eur.



Ďalej ide o tri súkromné firmy. Stavebná spoločnosť ASSYX vyžaduje o niečo viac ako dvanásťtisíc eur. Ide o zostatok zádržného, ktoré akciovka FR1 nevrátila a pôvodne sa šplhalo na vyše 71-tisíc eur. Tento spor sa predtým pojednával na súde, no vyhlásenie konkurzu to ukončilo.



O niečo menej ako 11-tisíc eur si pýta ďalší dodávateľ – akciovka Podzemní stavby KOSPER. Jej pohľadávka, ktorá sa vzťahuje na paženie stavebnej jamy, bola pôvodne podstatne vyššia. Časť z nej však postúpila eseročke SIMOTA, a to viac ako 160-tisíc eur.



Biedna nádej

Pre veriteľov to však nevyzerá ružovo. Generálny dodávateľ FR1 už takmer nemá majetok. Všeobecná podstata, inými slovami výťažok zo speňaženia imania, z ktorého sa majú v konkurze vyplácať pohľadávky, predstavuje iba 12 516 eur. Ide o spomínanú pokutu a pohľadávku z účtu.



Rýchly pohľad na súvahu firmy potvrdzuje jej nízke imanie. Pozoruhodný je však prepad, ktorý sa udial medzi rokmi 2019 a 2020. Celkový majetok spoločnosti sa znížil z 756-tisíc eur na 455 eur, pričom išlo o pohľadávky z obchodného styku a pohľadávky voči spoločníkom.

Firma sa zároveň v roku 2020 dostala do vysokej straty až 392-tisíc eur. Vtedy nemala žiadne príjmy, no jej náklady zodpovedali výške spomínaného manka. Jej vlastné imanie sa tak prehuplo do červených čísel, čo je jeden z dôvodov, prečo mala podať návrh na vyhlásenie konkurzu sama na seba skôr.



Hoci sa z poklesu majetku nedá vyvodiť jednoznačný záver, podľa informácií PLUS 7 DNÍ bolo v tejto súvislosti podané trestné oznámenie. Okresná prokuratúra Bratislava III nechcela spresniť detaily, „aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania a súčasne aby nedošlo k zásahu do práv a právom chránených záujmov osôb.“



Dlhodobý konflikt

História vzniku pohľadávok je takisto zaujímavá a poukazuje na rôzne problémy počas stavby. Prebieha totiž dlhodobý spor medzi stavebnou spoločnosťou Podzemní stavby KOSPER a akciovkou FR1 ohľadom kvality prác a následného riešenia konfliktu. „Vo svojej praxi som sa ešte nestretol so stavbou, kde by sa neriešili dodávateľské vzťahy,“ konštatuje Kaliský.



Dalibor Karchňák, bývalý majiteľ podniku Podzemní stavby KOSPER, nám priblížil, čo mali na starosti v rámci Polyfunkčného domu Zochova X. „Pre FR1 sme realizovali stavebnú jamu pre podzemné garáže, založenie objektu, statické podchytenie vedľajších objektov a zemné práce súvisiace s vyťažením jamy,“ vysvetlil.



Nastali však problémy. „Zhotoviteľ postavil užšie základy, ako boli v projekte, a teda zmenšil celú stavbu, plus do podzemných garáží by sa pre nízky strop nevošli autá,“ uviedol Kalinský, ktorý bol ako investor pozvaný na rokovania. Patricius Palla dodáva, že práce dodali neskoro, nekvalitne a spôsobili aj ďalšie škody.

Karchňák priznáva nedostatky. Podľa jeho slov nedokonale vytrieskali niektoré stĺpy dýzovou injektážou a urobili chybu v geodetickom zameraní výšky dna jamy. „Všetky chyby sme opravili, no malo to dosah na časový harmonogram stavby,“ pokračuje exšéf spoločnosti Podzemní stavby KOSPER. Za zdržanie boli vraj ochotní znášať penále. „Pán Kaliský namietal, že dielo má nedostatky a nezodpovedá projektu. Podľa nás bolo použiteľné,“ hovorí.



Výsledok rokovaní podľa oboch strán nebol uspokojivý. Karchňák sa tak rozhodol dať rozťať tento gordický uzol súdu. Ten v roku 2018 vyniesol rozsudok a spoločnosť FR1 musela uhradiť akciovke Pozemní stavby KOSPER takmer 98-tisíc eur.



Stavbári následne vymáhali sumu prostredníctvom súdneho exekútora, no proces nepriniesol výsledky. V roku 2020 a 2021 sa preto viackrát obrátili aj na prokuratúru či políciu pre podozrenie z viacerých trestných činov.



Trestné oznámenia však nevyústili do trestného stíhania. Ďalšie dianie bude závisieť od toho, aký postoj zaujmú orgány činné v trestom konaní voči nedávno podanému trestnému oznámeniu v rámci konkurzného konania a ako dopadne samotný konkurz.