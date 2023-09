Fotovoltika je v poslednej dobe veľmi často skloňovanou témou. Kvôli geopolitickej situácii a klimatickej kríze sa čoraz viac domácností snaží ušetriť na elektrine. A to nielen na poplatkoch ale aj na spôsobe jej výroby. Fotovoltický systém dokáže vyrobiť elektrinu zo slnečného žiarenia. Tento spôsob je šetrný k životnému prostrediu a je v podstate zadarmo.

Rátať musíte len s počiatočnými nákladmi na zaobstaranie fotovoltických panelov. Tie sa však vďaka finančnému príspevku z projektu Zelená domácnostiam stávajú dostupnejšie. Ďalšie kolo dotácií na fotovoltické panely by mala Slovenská inovačná a energetická agentúra spustiť túto jeseň.



„Na nový projekt Zelená domácnostiam je vyčlenených z európskych zdrojov vyše 140 miliónov eur. Podľa SIEA budú finančné príspevky k dispozícii dlhodobejšie, aby mali domácnosti dosť času na výber spoľahlivých zhotoviteľov a vhodných zariadení, ktoré im pomôžu znížiť účty za elektrinu,“ vysvetľuje Erik Chabreček, odborník na fotovoltiku zo ZSE.



Na inštaláciu fotovoltiky nikdy nebola lepšia príležitosť. Po vstupnej investícií sú mesačné náklady na energie neporovnateľne nižšie, ako pri tradičných zdrojoch.

Využite potenciál fotovoltiky naplno

Uvažujete o fotovoltike aj vy, no obávate sa, že naplno neužijete jej potenciál? Odchádzate každý víkend preč a ani počas dňa sa nezdržiavate doma? Radi by ste si vyrábali vlastnú elektrinu zo slnečného žiarenia, no chcete naozaj zužitkovať každú jednu kilowatthodinu, ktorú vám váš fotovoltaický panel vyrobí a nenechať ju len tak pretekať do siete?



Potom máte dve možnosti. Prvou je finančne náročná kúpa batériového systému, druhou je služba Virtuálna batéria od ZSE. Nemusíte nič inštalovať, ani investovať svoje úspory. Prebytočnú elektrickú energiu si budete odkladať len virtuálne.



Vďaka Virtuálnej batérii od ZSE môžete teraz ušetriť na elektrickej energii ešte viac. Dokonca pomocou nej znížite návratnosť investície do fotovoltického riešenia. Ako to funguje?

Odložte si prebytočnú elektrinu na dni, keď slnko nesvieti

Fotovoltika vyrobí najviac elektriny počas dňa. Avšak nie každá domácnosť funguje v nepretržitej prevádzke. Väčšinou je nápor na spotrebu elektriny ráno, pred odchodom do práce a školy, a potom poobede či večer, po návrate domov.



Povedzme, že váš fotovoltický systém ma výkon 4 kWh. Panely vyrobia dostatok elektriny na ohriatie vody v 300 litrovom bojleri a dobijú batériu na elektrickom aute. Elektrina zo slnka by ľahko pokryla aj vypratie bielizne, jej vysušenie, dokonca aj celú spotrebu umývačky riadu a chod klimatizácie. Lenže vy sa práve nenachádzate doma a žiadny z týchto elektrospotrebičov nevyužívate. Elektrina, ktorú vaša fotovoltika vyrobí a vy ju nestihnete spotrebovať tak odchádza do distribučnej siete.



ZSE vám vie zaručiť, že neprídete ani o jednu kilowatthodinu. „Aby ste využili maximum vyrobenej energie, spoločnosť ZSE priniesla pred tromi rokmi ako prvá na slovenský trh službu – Virtuálna batéria,“ hovorí Erik Chabreček zo ZSE.



Virtuálna batéria umožňuje ukladanie prebytočnej elektrickej energie, vyrobenej fotovoltickými panelmi. Nemusíte pritom vlastniť žiadne fyzické batérie, ktoré sú finančne veľmi náročné. Prebytok elektrickej energie, ktorú vaša fotovoltika vyrobí si odložíte virtuálne, priamo v ZSE. Keď ju budete potrebovať, ZSE vám ju jednoducho vráti.



Napríklad v dni, keď nesvieti slnko a fotovoltika nevyrába dostatok elektriny, môžete vďaka z Virtuálnej batérii sledovať televíziu, zapnúť umývačku a práčku alebo nabíjať elektromobil pomocou vašej vlastnej elektriny.

Na poplatkoch za elektrinu ušetríte až polovicu

„Virtuálnu batériu od ZSE môžete mať bez ohľadu na to, od koho máte inštalované fotovoltické riešenie na vašej streche. Vzťahuje sa to na fotovoltiku inštalovanú v minulosti, ako aj na riešenia, o ktorých domácnosti ešte len uvažujú,“ dopĺňa Chabreček. Podmienkou je, aby bola vaša fotovoltika riadne pripojená do príslušnej distribučnej sústavy a aby ste odoberali elektrinu od ZSE.



Vďaka Virtuálnej batérii zvýšite úsporu elektriny zo 40 až na 50 percent a skrátite návratnosť fotovoltiky len na sedem rokov. Pri ukladaní vyrobenej, ale nespotrebovanej elektriny do Virtuálnej batérie, neplatíte vôbec nič. Pri dodávke elektriny z Virtuálnej batérie platíte len variabilné náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ušetríte tak náklady za dodávku elektriny.



„Ak odrátame mesačný poplatok dve eurá, môže priemerná domácnosť ušetriť s Virtuálnou batériou o 100 až 320 eur ročne viac, ako v prípade keby Virtuálnu batériu nevyužívala,“ vysvetľuje Chabreček výhody riešenia.



V minulosti malo význam zameriavať sa na výrobu elektriny pomocou fotovoltických panelov v mesiacoch apríl až september. Intenzita slnečného žiarenia je vtedy najsilnejšia a fotovoltika dokáže pokryť spotrebu v plnom rozsahu. V zimných mesiacoch bolo potrebné dopĺňať elektrinu z verejnej siete. S využitím Virtuálnej batérie od ZSE je možné pokryť fotovoltikou celoročnú spotrebu elektriny. Fotovoltika sa tak stáva zaujímavou a plne využiteľnou investíciou pre domácnosti, ktoré elektrinou aj vykurujú.

Výhody Virtuálnej batérie od ZSE

„Očakáva sa, že záujem slovenských domácností o fotovotliku po spustení nového programu Zelená domácnostiam od jesene 2023 rapídne stúpne. Ako líder na trhu s fotovoltickými riešeniami je ZSE na tento nápor pripravené,“ hovorí Erik Chabreček zo ZSE.



