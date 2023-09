Elánista berie aj politiku ako kšeft.

Pripomína to jednorazovku v pornopriemysle, ktorú si nikto do životopisu nedá na popredné miesto. Aspoň podľa reakcií väčšiny osobností, ktorých sme sa spýtali na ich účasť v predvolebných kampaniach politických strán. Do reči bolo málokomu. Niektorí po jednej úsečnej vete zložili telefón, iní reagovali podráždeným hlasom. Ďalší čelia vyhrážkam z opačného tábora. Spojiť svoje meno s akoukoľvek politickou stranou si, zdá sa, vyžaduje hrošiu kožu v akomkoľvek význame slova. Vyplatí sa to ze tie peniaze?

Legenda v službách Smeru

Fanúšikov azda najviac zaskočil slávny muzikant Ján Baláž. Ako elánista nikdy nemal hlboko do vrecka, napriek tomu zobral kšeft s kapelou Modus. V roku 1967 sa podieľal na jej založení a posledné roky v nej opäť pôsobí. V súčasnosti zahrieva voličov Smeru na turné po okresných mestách, minulý týždeň hral v Humennom či Michalovciach a na javisku sa strieda s Robertom Ficom či Ľubošom Blahom. Jeden by tomu neveril - obaja politici šíria proruské myšlienky, ale na lokálnych scénach vystupujú v bielych košeliach v štýle Baracka Obamu.

Jano Baláž nič z toho rozoberať nechcel. „Všetko beriem ako prácu. Viete čo, dovidenia,“ odvrkol, keď sme sa ho na smerácke turné spýtali, a zložil telefón. A čo na to niekdajší kapelník Janko Lehotský? Z Modusu ho v roku 2015 vyhodili, no radšej si zahryzol do jazyka. „Nie je mi to jedno, ale sú to citlivé veci,“ reagoval.



V Eláne sa politike nevyhýbali ani v minulosti, Jožo Ráž hral spolu s Paľom Haberom či Tublatankou na mítingoch HZDS a Mečiara označoval za svetového politika či samca. S odstupom rokov jeho neúspech v politike spevák zdôvodnil tým, že bol „príliš mäkký a málo búchal po stole“.