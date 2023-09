Zákon je v niektorých prípadoch veľmi benevolentný.

Počas volieb môžu nastať aj situácie, pri ktorých si človek nemusí byť istý, čo má robiť. Taktiež môže spraviť neúmyselnú chybu, následkom ktorej jeho hlas prepadne. Pozreli sme sa na niekoľko kurióznych prípadov, o ktoré počas volebného dňa nebýva núdza. Podľa jedného z nami oslovených politológov však ide o hlbší problém.

Volič bez hlasu

Bežný prípad počas každých volieb je, že do volebnej urny niekto hodí prázdnu obálku, hlasovací lístok v nej nie je. V takom prípade však do volebnej miestnosti išiel v podstate zbytočne, hlas započítaný nebude. „Vzhľadom na to, že v obálke žiadny hlas nie je, nezapočítava sa. Započíta sa do kategórie počtu vydaných obálok, ale nezapočítava sa medzi platné voličské hlasy," uviedol politológ Miroslav Řádek pre PLUS 7 DNÍ s tým, že dotyčnú osobu aj tak budú považovať za voliča. „Áno, budete evidovaný ako volič, ale bez odovzdaného platného hlasu. Výsledky volieb sa ďalej vypočítavajú len podľa platných hlasov," vysvetľuje odborník.

Úsmevné omyly

Politológ poukázal aj na kuriózne pochybenia z volebných miestností. „Podľa informácií od členov a zapisovateľov volebných komisií je to dopisovanie kandidátov na hlasovacie lístky, alebo rôzna grafická úprava, ktorá členom znemožní identifikáciu preferenčných hlasov. Chybou je prípadne aj to, ak voliči dajú do obálky viac ako jeden hlasovací lístok. Stalo sa tiež, že starší voliči dali do obálky omylom svoj občiansky preukaz. Existoval aj prípad, kedy si mysleli, že členovia volebnej komisie sú kandidátmi do volieb. Voliči si tiež môžu pomýliť politické strany, ak majú podobné názvy, alebo si zamieňať kandidátov, ktorým chcú dať svoj preferenčný hlas, ak majú podobné, prípadne rovnaké priezvisko," vymenoval Řádek prípady z minulosti.

Problém vzniká už pred voľbami

Politológ Jozef Lenč sa na problematiku pozrel zoširoka. Podľa neho problém čiastočne vzniká už pred volebným dňom D. „Ak si pod "volebným procesom" predstavíme obdobie volebnej kampane, tak najčastejšou chybou voličov je, že ich voľba - výber politickej strany - je dominantne pod vplyvom emócií, a to aj napriek tomu, že verbálne hovoria, že na ich rozhodnutie majú najväčší vplyv volebné programy strán. Realita je však taká, že sa primárne rozhodujú na základe dlhodobo prítomných alebo aktuálne prežívaných emócií a iba následne si toto rozhodnutie racionalizujú," uviedol pre PLUS 7 DNÍ.

Najväčšie chyby? Nezáujem a nepochopenie

Lenč naznačuje, že problém pri slovenských voličoch pramení v nezáujme o veci verejné. „Ak si pod "volebným procesom" predstavíme omnoho širšie obdobie - nad rámec volebnej kampane - tak najväčšou chybou je, že sa občania nezaujímajú o politiku, nesledujú ju. Chybou je tiež, že politike nerozumejú, lebo sa o nej neučili v škole a v neposlednom rade je chybou aj to, že si nepamätajú, čo sa v politike deje a dialo," podčiarkol svoj pohľad na vec odborník.