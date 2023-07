Osobný rekord spravila expremiérka pri kúpaní v bazéne pred svojim domom. Môže za to jej sedemročná vnučka.

Iveta Radičová má pred domom ekologický bazén. Zadovážila si ho ešte so zosnulým manželom, humoristom Stanom Radičom. Už pri kúpe domu v roku 2000 sa rozhodli o jeho kúpe.



“Náš priateľ Miško Kravčík už vtedy hovoril ako treba šetriť vodou, čistiť odpady, zúžitkovať všetko zo záhrady a k tomu nám odporučil aj experta na bazény. My určite neplytváme vodou. Bazén je urobený spôsobom, že v ňom máme trvalo vodu,” hovorí Radičová. Funguje to vraj tak, že pod poklopom vedľa bazéna je systém, do ktorého dajú každý rok 150 kíl morskej soli a to je celá ich investícia. Bazén si zo soli vyrába všetky minerály. “Ono to chce imitovať morskú vodu, v tej vode nie je žiadna chémia,” vysvetľuje Radičová. Keď je sezóna, sú vraj v bazéne každý deň.

Tento rok však sezónu odštartovali neplánovane a ona spravila osobný rekord v kúpaní v najchladnejšej vode. “Keď sme ho na úvod sezóny vysávali, voda mala 18 stupňov a vnučka doňho vošla. Myslela som, že zahyniem od toho chladu, ale čo neurobíte kvôli vnučke,” smeje sa s tým, že rada sleduje deti vo vode.



“Dvojročný vnuk, to ani neviem opísať, zaberá rukami, nohami, len aby sa udržal. Rozkošní sú v tej vode, je to zážitok nad zážitky,” nadchýna sa Radičová, ktorá si rodinné stretnutia užíva zo všetkého najradšej.

