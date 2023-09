Výroky Majerského neostali dlho bez odozvy.

Predseda KDH pobúril časť verejnosti svojimi kontroverznými výrokmi na adresu LGBTI komunity. Počas televíznej diskusie na Markíze dostal otázku, či pre Slovensko predstavuje väčšiu hrozbu korupcia alebo spomínaná komunita. „Korupcia aj LGBTI sú pliagy, ktoré ničia krajinu. Ktorúkoľvek. Aj korupcia, aj LGBTI môžu zlikvidovať národ ako taký," znela odpoveď šéfa kresťanských demokratov. Aj keď sa ešte v nedeľu večer za svoje výroky ospravedlnil, búrku kritiky už nezastavil.

Hudobný dramaturg a bývalý účastník Superstar Jakub Petraník chce veriť, že Majerského reči boli iba momentálny skrat. „Práve mi odpálilo dekel. Majerský z KDH vyhlásil, že naša komunita je rovnaká hrozba pre krajinu ako korupcia. Milan, počúvaj. Vnímal som KDH už ako takú tú modernejšiu odnož kresťanov, keďže mám par kamarátov veriacich a sú naozaj veľmi tolerantní a pokrokoví. Dokonca aj Alojz Hlina mi prišiel ako celkom príjemne moderný v tomto smere. Ale to, čo si dnes povedal, to je cez všetky čiary," myslí si spevák, ktorý sa už dlho otvorene hlási k homosexuálnej orientácii.



„Nezabúdaj, že ani nie pred rokom aj kvôli takýmto vyhláseniam mladý sfanatizovaný terorista zastrelil Juraja a Matúša. Lebo chcel zachrániť krajinu. Dnes si klesol na úroveň fašistov, drahý Milan," napísal Petraník na sociálnej sieti. „Nepoznám dôvod tvojej frustrácie, možno ti niekedy nejaký gay ublížil. Ale to ťa neoprávňuje robiť z nás terč. Ja verím, že to bol len nedeľný obedňajší skrat a bol si len hladný. A ak nie, tak sa hanbi. Lebo aj Boh sa za teba práve hanbí," dodal Petraník.



Zareagoval aj majiteľ podniku Tepláreň, v ktorom pred rokom došlo k útoku, po ktorom zomreli dvaja ľudia z LGBTI komunity. „Milan Majerský, pozývam vás do Teplárne. Rád by som vám osobne porozprával o tom, ako to dopadne, keď iných ľudí nazývate pliagou a nešťastím krajiny," vyzval Roman Samotný na dialóg.

Podľa Doroty Nvotovej zo strany Demokrati je ospravedlnenie Majerského nedostatočné. „Keď niekoho z tejto komunity znova zavraždia, budete mať tentoraz krv na rukách aj Vy, pán Majerský. Za toľko nenávidenými iniciálami LGBTI sú skutoční ľudia. Za tými písmenami nie je žiadna ideológia (odporúčam prečítať si význam slova ideológia v slovníku), sú to živí ľudia, ktorých životy sú každým takýmto vyjadrením viac a viac v ohrození," tvrdí Nvotová a upozorňuje, že mnohí členovia LGBTI sú aj kresťania. „Nič nekresťanskejšie ako nazývať ich pliagou ste nemohli urobiť. Boh je láska. Tak nás to učili na hodinách náboženstva, tak to hovoria kňazi, tak to hovoril Ježiš. Ak je Boh láska, tak vy ste sa dnes proti Bohu rúhali," myslí si čerstvá politička.

„Dobrý večer, pán Milan Majerský! Volám sa Marcel Nemec a narodil som sa ako gay. Prosím Vás, prečo som pliagou? A ako ničím Slovensko? Ďakujem Vám za odpoveď a všetko dobré," pýta sa obľúbený herec, ktorý už niekoľko mesiacov bojuje s rakovinou netají sa tým, že uvažuje nad eutanáziou. Aj Nemec považuje Majerského výroky a neskoršie ospravedlnenie za nedostatočné. „Vaše neskoršie ospravedlnenie som pochopil tak, že nie ja alebo iná konkrétna osoba je pliagou, ale celá komunita. Mám teda konkrétnu otázku: Prečo sme pliaga a ako poškodzujeme Slovensko? Prosím, povedzte mi," pýta sa Nemec.