Jeden zlý predbiehací manéver stál život dvoch kamarátov z detstva. V kritickom stave zostal aj trojročný chlapček z protiidúceho auta a jeho babka.

Prvá augustová nedeľa sa zapísala čiernymi písmenami do kroník troch rodín. Stačil jeden okamih, precenenie vlastných schopností a v sekunde zostali tri deti bez otcov. Na ceste z Trnavy do obce Špačince sa v poobedňajších hodinách zrazili dve osobné autá. Vodič červenej Felicie predbiehal v esíčku cez plnú čiaru. Otcovia Michal (†23) a Richard (†25), ktorí v aute sedeli, po zrážke namieste zomreli. „Dopravnú nehodu si prevzal trnavský vyšetrovateľ, ktorý začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Podľa prvotných informácií vodič Felicie predchádzal smerom na obec Špačince iné auto v mieste, kde je plná čiara. Pri predchádzaní prešiel do protismeru a čelne sa zrazil s vozidlom VW Passat,“ informovali policajti.

Odtrhnutá autosedačka

„V druhom aute sa zranili dve ženy, 57-ročná mama a 28-ročná dcéra, a trojročný vnuk. Všetky tri osoby utrpeli ťažké zranenia. Dieťa vo vážnom stave letecky previezli do bratislavskej nemocnice,“ uviedli ochrancovia zákona a dodali, že presné príčiny a okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Cesta bola po desivej havárii na niekoľko hodín úplne uzavretá, dopravu odkláňali policajti cez obec Malženice.

Chlapček Riško skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti s opuchom mozgu. Pri náraze vyletel aj s autosedačkou z vozidla. Ako je to možné, je otázka, ktorú aktuálne zisťujú vyšetrovatelia. Odborníci predpokladajú, že detská sedačka nebola správne pripevnená alebo išlo o chybu materiálu. Riškova mama je mimo ohrozenia života a z nemocnice ju prepustili na reverz. Babka je však vo vážnom stave tiež a pre bolesti ju uviedli do umelého spánku.

Náhlenie na zápas

A kam sa vlastne ponáhľali? Michal viezol svojho priateľa Richarda na futbalový zápas do Špačiniec, kam nedávno prestúpil z Pustých Úľan. Futbalový klub TJ Družstevník Špačince zápas zrušil, hneď ako sa dozvedeli o tragédii. „V nedeľu sme mali hrať s TJ Vlčkovce. Keď Richard nechodil, tak sme mu volali, no nedvíhal. Zaregistrovali sme nehodu a neskôr sme sa dozvedeli, že práve on bol jej účastníkom. Zasiahlo nás to všetkých a zápas sa napokon neuskutočnil,“ vyjadril sa klub TJ Družstevník Špačince. Od futbalistu mali veľké očakávania a o to viac ich dotkol jeho nečakaný odchod.



„Je nám to nesmierne ľúto, odišiel mladý šikovný človek. Bol pre nás veľkým prínosom. Spomíname si na zápas so Smolenicami, kde dal dva góly. Je to veľká tragédia.“ Richard po sebe zanechal manželku Simonu, dvojročnú dcérku Ninu a nevlastného štvorročného syna Tobiasa. Na jeseň by mladý pár spolu oslávil iba prvé výročie svadby.



Šofér Felicie Michal zomrel pri predbiehaní rovno v deň svojich narodenín. Bol otcom osemmesačného Damiána. „Láska moja, prečo sa toto muselo stať? Navždy zostaneš v mojom srdci. Dnes sme mali oslavovať tvoje 23. narodeniny a namiesto toho všetci plačeme. Milujem ťa navždy. Dávaj na nás pozor zhora. Raz sa tam stretneme. Milujem ťa,“ napísala mu srdcervúci odkaz partnerka Petra. „Láska moja, stále neverím, že si mi odišiel. Prečo, bože?“



Aj Michalova mama Marcela mu zanechala svoje vyznanie na sociálnej sieti: „V našich srdciach stále zostaneš, synček môj milovaný.“

Nemali hranice

Michal a Richard boli kamarátmi od detstva, vyrastali na jednej ulici v domoch oproti sebe. V Pustých Úľanoch v Galantskom okrese, odkiaľ pochádzali, ich miestni dobre poznali. „Môj muž Riša trénoval. Ešte keď hrával futbal za žiakov. Poznala som ho odmalička, mával svetlé chvíľky na ihrisku,“ povedala nám obyvateľka obce. „Nebol zlý chalan. Vždy sa pekne pozdravil, ale viete, ako to je, keď príde puberta. Sem-tam dačo vyparatili.“ Podľa nej bola dvojica neprehliadnuteľná. V pozitívnom i v negatívnejšom zmysle. „Aj po dedine jazdievali rýchlo. Nedávali na ceste pozor a zbytočne riskovali. Tragédia je, čo sa im stalo, ale boli dosť nezodpovední.“



„Len z videnia som ich poznala. Michal pracoval na ranči, také pomocné práce tam robil. A Richard popri tom, že hrával futbal, robil v kamiónovej firme,“ prezradila nám o nebohých ďalšia žena.



Spolu ich vídali často v centre obce, kam chodievali na večeru do pohostinstva. „Svojím spôsobom to boli dobrí chlapci. Neboli žiadni výtržníci, ale radi sa zabávali a nemali pri tom žiadne hranice. A to už boli otcovia,“ dozvedeli sme sa od muža, ktorý ich v podniku stretol pár dní pred hrozivou haváriou. „Ešte aj tu majiteľovi dlžní ostali, lebo si dali pijatiku na sekeru. Chcel sa ich zbaviť, tak im nalial, nech má pokoj.“ Ako dodal, Michal vozidlá striedal. „Teraz mal Feliciu, predtým Passata. No väčšinou neboli v najlepšom technickom stave. Raz mi volali v noci, nech ich prídem lanom odtiahnuť. Z tých áut mali viac škody ako úžitku,“ uzavrel.