Viaceré strany čakajú miesto účasti v parlamente finančné komplikácie.

Strany, ktoré vo voľbách nezískali viac ako tri percentá hlasov, nemajú nárok na finančný príspevok od štátu. Zatiaľ čo víťaz volieb Smer a Progresívne Slovensko získajú príspevky na ďalšie fungovanie v hodnote 23 a 18 miliónov eur, menej šťastným politikom asi pribudnú vrásky na čele. Na kampaň míňali vo veľkom a napožičiavali si obrovské sumy, no od štátu nedostanú ani cent. Miesto toho ich čaká boj o prežitie. Najťažšie to podľa neziskovej organizácie Transparency International Slovensko budú mať nové politické značky, ktoré vznikli krátko pred voľbami a nedisponujú dostatočným majetkom na splatenie vysokých záväzkov. „Pred krachom ich zrejme môže zachrániť len to, ak sa veritelia, vzhľadom na nízky volebný zisk, vzdajú nároku na vrátenie peňazí," upozorňuje TIS.

Volebný výbuch expremiérov

Dvojité sklamanie čakalo po voľbách na ambicióznych Demokratov. V parlamente ich so ziskom 2,93% hlasov neuvidíme a nezískali ani nárok na príspevok od štátu, od hranice troch percent ich delili dve tisícky hlasov. Ako podotýka Transparency International Slovensko, hegerovci musia riešiť otázku, ako splatiť takmer dvojmiliónovú kampaň, postavenú z veľkej časti na pôžičkách členov a sympatizantov. Najštedrejším známym veriteľom bol manžel volebnej líderky strany Andrey Letanovskej, ktorý požičal hegerovcom 90 000 eur. „Demokrati však pravdepodobne nezverejnili ešte mená všetkých veriteľov, aktuálne majú podľa webu pôžičky za 285 000 eur," uvádza TIS.

Nevydaril sa ani návrat bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu. Jeho strana Modrí, Most-Híd vo voľbách utrpela debakel so ziskom iba 0,26% hlasov. Ich viac ako miliónová kampaň stála z väčšej časti na pôžičkách. Dokopy ide o pôžičky za viac ako pol milióna eur, pričom najväčším veriteľom dzurindovcov bol syn niekdajšieho politika SDKÚ Milana Horta Michal. „Cez akciovku Eosnebotra požičal strane 281 000 eur, ďalších 100 000 eur jej daroval," vysvetľuje Transparency.

Simonova strana to vyriešila šikovne

Maďarské fórum si podobné problémy predvídavo ošetrilo dopredu. Strana svojim veriteľom zaručila vrátenie peňazí iba v prípade prekročenia hranice troch percent. „Predseda strany Zsolt Simon nám potvrdil, že pôžičky, ktoré podľa transparentného účtu strany dosahujú celkovú sumu 149 000 eur, preklasifikujú v zmysle zmlúv na dary," dodalo TIS s tým, že sa to týka aj najväčšieho veriteľa strany, ktorým je samotný šéf fóra Simon.

Možno najväčším volebným prekvapením bol výsledok 2,21 % hlasov pre hnutie Sme rodina Borisa Kollára. Aj tu platí, že kollárovci okrem účasti v parlamente môžu zabudnúť aj na príspevok od štátu. Samotný Kollár poskytol pred voľbami pôžičky v nemalej sume 340 000 eur. Hnutie však existenčný boj s najväčšou pravdepodobnosťou nečaká. „Na rozdiel od nových strán Sme rodina disponuje majetkom, ktorý umožňuje takýto záväzok splatiť," tvrdí Transparency International Slovensko.