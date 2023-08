Kto je za kampaňou, ktorá šíri hoaxy a snaží sa v prvom rade pritiahnuť mladých ľudí k volebným urnám?

V minuloročných komunálnych voľbách mohlo voliť prvý raz vyše 200-tisíc mladých ľudí. V septembri ich bude ešte o čosi viac, predpokladá sa, že až 300-tisíc. To je počet, ktorý môže bezpečne dostať do parlamentu ktorúkoľvek stranu. Preto sa rozbehlo viacero kampaní, ktoré chcú osloviť práve prvovoličov. Spomedzi nich však priam vytŕčajú čierne plagáty s depresívnymi heslami: „Zločinci sa potešia, ak neprídeš voliť.“ Alebo: „Neplánuj tu deti, ak neprídeš voliť.“

Kto je za heslami?

Pochmúrne až depresívne heslá ponúka verejnosti občianske združenie .týždeň. Chváli sa, že vďaka doterajším príspevkom už kúpilo na september päťdesiat bilbordov po celom Slovensku. Teraz pýta peniaze „výhradne na nákup mediálneho priestoru na sociálnych sieťach“. Za „dvacku“ si trúfa osloviť minimálne sedemtisíc ľudí, za päťdesiatku vyše 17-tisíc a za stovku najmenej 35-tisíc ľudí.



Podľa Rada Macka, riaditeľa vydavateľstva, pod ktoré patrí aj občianske združenie, na vizuáloch spolupracujú s akousi skupinou. „Môžeme to nazvať skupinou uvedomelých občanov,“ hovorí. Je medzi nimi napríklad Mário Homolka, režisér známych diskusií tohto týždenníka. Tvrdí, že heslá nie sú ani depresívne, ani poplašné. „Máme rozumnú stratégiu kampane,“ dodáva.

Google generácia

K volebným urnám príde tak­zvaná google generácia, generácia Z alebo aj „generácia snehových vločiek“. To preto, lebo sú to deti akoby zabalené do bavlnky, každé z nich je však originálne a jedinečné ako krehká snehová vločka. Táto generácia sa rodila na prelome tisícročí a vlastne ani nezažila obdobie pred internetom či mobilnými telefónmi. Mladí ľudia sú technicky zdatní, veľa vecí hľadajú na internete a veľa vecí zažívajú práve cez internet. Skrátka, tak ako ďalšie generácie, aj oni sú svojskí.



Nechajme však teoretizovanie a vráťme sa k slovenským parlamentným voľbám. V minulých chýbalo viacerým stranám len niekoľko hlasov, aby mohli prekročiť brány Národnej rady.

Jazyk mladej generácie

Kým rodičia detí generácie Z pridávajú do správ emotikony, ony samy na vyjadrenie súhlasu a dobrej nálady použijú smrtku. Vizuál kampane, pod ktorú sa podpisuje časopis .týždeň, za „skutočne ponurý alebo depresívny“ považuje aj politológ Miroslav Řádek. „Tvorcovia pravdepodobne vychádzajú z dvoch základných predpokladov. Po prvé, že najsilnejším motívom konania ľudí je strach, a po druhé, že odráža skutočnú náladu mladých ľudí,“ mieni.



Poukazuje na to, že mládež zo Slovenska skutočne odchádza a trend sa dlhodobo nedarí zastaviť. „Okrem toho je mladá generácia tri roky vystavená skutočnej tiesni a neistote,“ podčiarkuje Řádek.



Naozaj, mladí sa snažia zorientovať vo väčšom množstve životných otázok ako ich rodičia či starí rodičia. K tomu treba prirátať vplyv pandémie, vojnu na Ukrajine. „Devastuje to ich duševné zdravie. A práve táto kampaň svojou depresívnosťou hovorí jazykom dnešných mladých ľudí,“ dodáva politológ Řádek.

Politické podfarbenie

Vizuál kampane je desivý. Čierny podklad, písmená akoby načarbané bielym vápnom starou maliarskou štetkou. Aj keď riaditeľ vydavateľstva .týždeň hovorí „o rozumnej stratégii“, nie všetky heslá sú celkom pravdivé.



Na to upozorňuje politológ Jozef Lenč, podľa ktorého kampaň v niektorých prípadoch „vedome šíri minimálne nepravdu“. Napríklad heslo: „Rusko zvíťazí, ak nepôjdeš voliť.“ O ďalšom by sme mohli uvažovať ako o hoaxe: „Nevyjde slnko, ak nepôjdeš voliť.“ „Iniciátori sa netaja tým, že okrem motivácie ísť voliť podvedome naznačujú, koho majú, respektíve nemajú, voliči voliť,“ upozorňuje Lenč.

Vie o tom prezidentka?

Občianske združenie malo až do týchto dní na svojom webe uvedené mená ľudí, ktorí sedeli nielen v správnej a dozornej rade, ale aj rade dôvery. V nej pôsobila i Zuzana Čaputová, podľa zverejnených informácií aj v čase, keď už úradovala v Prezidentskom paláci. Okrem nej Jaroslav Spišiak, bezpečnostný expert a kandidát v septembrových voľbách za Progresívne Slovensko.



Řádek hovorí, že v čase, keď bolo Slovensko konfrontované so zásadnými otázkami svojej identity alebo smerovania, robili kampane nielen politické strany, ale aj mimovládne organizácie. „Hoci témou volieb 2023 nie je civilizačné začlenenie Slovenska alebo priamo charakter štátu, tieto voľby sa svojím významom blížia skôr k predvolebnej atmosfére rokov 1998 alebo 2002,“ objasňuje Řádek.



Prípadné spájanie Zuzany Čaputovej a Jaroslava Spišiaka s kampaňou .týždňa považuje skôr za problém profesionálnej integrity šéfa občianskeho združenia Štefana Hríba. „Príliš veľká prepojenosť sveta novinárov a politikov tak, ako to dlhodobo robí Štefan Hríb, môže škodiť najmä novinárom. Snažia sa byť v kontakte s politikmi, pretože podvedome veria, že politikov ovplyvňujú a postranne tak robia vlastnú politiku,“ upozorňuje. Výsledok však podľa neho býva opačný, zo vzťahu vždy viac ťaží politik.



Riaditeľ vydavateľstva Rado Macko tvrdí, že rada dôvery vznikla pred desiatimi rokmi ako dobrovoľná forma. „Už dávno neexistuje,“ povedal pre náš týždenník. Napriek tomu mená Čaputovej a Spišiaka na webe svietili ešte aj minulý týždeň. Vydavateľstvo ich upravilo až po našom upozornení. Zaujímavé však je, že ani Zuzana Čaputová neriešila, že toľko rokov sa jej meno uvádzalo v spojitosti s občianskym združením jedného týždenníka.

Samozrejme, že sme oslovili aj tlačové oddelenie Prezidentského paláca. Odpovedí sme sa však nedočkali.