Dvakrát vyhorela, vážne ochorela a zakaždým ju to vrátilo tam, kde začala. K liečivým rastlinám. Bylinkárka Katarína Orthová hovorí, že príroda nám každý rok urodí také, ktoré budeme najviac potrebovať.

Moja predstava bylinkárky bola útulný domček kdesi pod lesom, ovešaný zvonka i zvnútra omamne voňajúcimi sušenými zázrakmi. Vo vzduchu počuť bzukot včiel a ťukanie ďatľa. Realita? Dom na námestí v Čachticiach, množstvo turistov, navyše prší. No teda, hovorím si sklamane. Keď však vstúpime dnu, nájdem v ňom všetko, čo som čakala.

Bylinkárka - Katarína Orthová sa venuje tradičnej medicíne a liečbe bylinkami. Tu prijíma svojich klientov. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Katarínu Orthovú (49) sledujem na sociálnych sieťach dlho. Väčšinu svojho času trávi „labzovaním“ po lesoch a lúkach v okolí hradu, kam sa presťahovala z Bratislavy. Osobne som sa za ňou vybrala po tom, čo začiatkom leta povedala zaujímavú vec: „Toho roku narástlo veľa lipkavca a zádušníka, čo znamená, že až do jari nás budú trápiť lymfatické uzliny a dýchanie.“ A ja som chcela vedieť, odkiaľ to príroda vie, keď nám už v predstihu dá potrebný liek.

Prijať dar

Dom na námestí si prenajala z kapacitných dôvodov. Ak chcela bývať vo svojom ako človek s priateľom, tromi psami a so štyrmi mačkami, nemala toľko byliniek už kam dávať. Len samotné sušenie si vyžaduje veľa miesta. O spracovávaní tinktúr naložených prevažne v alkohole a ich stáčaní nehovoriac. S bylinkami mala do činenia od detstva. „U nás to ide dedične cez babkinu vetvu z otcovej strany, odtiaľ mám čiastočne rómske korene. Odjakživa som videla rôzne úkazy, rozprávala som sa s duchmi, robila médium, vyprevádzala duše na druhý svet a myslela som si, že to tak majú všetci,“ hovorí usadená vo svojom kráľovstve. Napije sa kávy a pokračuje. „O bylinkách ma neučil nikto, zaujímať o ne som sa začala asi v trinástich sama a intuitívne. Babka tento dar neprijala, ale bylinkárkou bola jej sestra, volali sme ju tetička Jolana,“ spomína. "Vedela len po maďarsky a po rómsky a po celom domčeku jej viseli rôzne byliny, čo ma vždy fascinovalo. Keď zomrela, prejavil sa tento dar obgeneráciu u mňa a ja som ho prijala.“

Katarína vyrába zo zozbieraných bylín kvapky, ktoré mieša na mieru pre každého klienta. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Spasiteľský syndróm

Svoju ďalšiu schopnosť objavila vďaka masážam. „Chodili ku mne ľudia s boľavými kolenami a chrbtom, a keď som na ne priložila ruky, všetci hovorili, ó, aké horúce. Začala som to teda skúmať a zistila som, že liečivá sila z mojich rúk naozaj ide.“ Vraj len čo sa tomu v dospelosti úplne otvorila, začali jej do cesty chodiť iní liečitelia, šamani, naučila sa ďalšie veci. Kto ju potreboval, našiel ju v Stupave. „Riešila som ťažké zdravotné problémy. Najprv som mala prenajatý priestor, neskôr som si ich začala púšťať do domčeka,“ na chvíľu zmĺkne a vidieť, že na toto obdobie nemá pekné spomienky. „Lenže to bolo sto aj dvesto ľudí týždenne a ja som stále išla v tom spasiteľskom syndróme, že keď tie dary mám, musím ich využívať, pomáhať a poriadne som to prepálila.“

Svoj nový domov našla v Čachticiach, v dome s veľkým pozemkom, kde má aj vlastnú bylinkovú záhradu. Zdroj: NORBERT SKALIČAN





Vyhorela, začala sa schovávať pred ľuďmi a navyše ochorela. „Vyskočil mi nález na prsníku, ďalšie vyšetrenia som odmietla a išla svojou cestou. V živote som musela pomeniť veľa vecí, aby sa proces liečby vôbec začal. Predstavovala som si, ako ležím v truhle a všetci nado mnou plačú, až do takého strachu som musela naliezť, aby sa ten proces otočil v môj prospech.“ Vtedy sa definitívne rozhodla – dvíham kotvy, mením miesto, ľudí, všetko. Odstrihla sa. Nevedela, kam pôjde, až jej na internete vyskočil dom v Čachticiach. „Za pozemkom les, čiastočná samota, a tak som sa tu usadila.“

Bylinkárka Katarína Orthová sa venuje tradičnej medicíne a liečbe bylinkami. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

V službách Báthoryčky

Keď nabrala silu, premýšľala, čo ďalej. Do starého kolotoča sa vrátiť nechcela a na Čachtický hrad práve hľadali kastelána. Konkurz vyhrala. „Neviem robiť veci polovičato, aj do toho som išla naplno, ale to bolo čisté šialenstvo,“ hovorí pre zmenu na lesnej cestičke, kam sme sa s ňou vybrali s košíkom na bylinky. „Komunikácia s návštevníkmi, s personálom, s médiami, vymýšľať akcie, celé to oddozorovať, to bol kolos. Zase ma vyplo. Štyri roky som robila a piaty maródila.“ Tentoraz ju vraj pre zmenu chytili kĺby, našťastie, bylinky zbierala aj popri práci, liečiť fyzicky sa mala čím. Horšie to bolo so psychikou. „Nemala som chuť ani vstať, nechcela som nikoho vidieť, ísť do obchodu… čiže to, čo sa mi stalo v Bratislave, sa zopakovalo tu. Potrebovala som opäť ,vypínačku‘, znova som pomaly prešla cez bylinky, lesy, lúky, zbierala som, triedila, spracovávala, až som sa zastabilizovala.“ Ako hovorí, bola vo viacerých manažérskych pozíciách, „ale bylinky sa stále ťahali mojím životom“. Preto pri nich zostala natrvalo. Stále ľuďom pomáha, lieči, ale už to neprepaľuje.

Katarína Orthová pôsobila aj ako kastelánka na Čachtickom hrade. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Všetko je v hlave

„Keď ochorieme, telo nám tým hovorí, že ideme v živote zlou cestou. Musíme si uvedomiť, čo je na nej zlé, zmeniť to a telo znova naskočí,“ hovorí Katarína. „Bunky sa vedia opraviť, prerobiť, len im musíme pomôcť, všetko je v hlave,“ dodáva. Keď k nej príde človek so zdravotným problémom, uvažuje v spomínaných intenciách. „Hovorí mi, čo ho bolí, ako sa cíti, a mne už idú informácie,“ ukáže pravou rukou hore. „Mám videnie, telo klienta mi vždy ukázalo, kde má bloky v energetickom a emocionálnom systéme,“ vysvetľuje. „Podobne zhora viem, aké tinktúry mu mám namiešať, ruky mi chodia po tých fľaštičkách samy. Každá je vo svojom pomere originál, dve rovnaké neexistujú.“



Aby ich mohla robiť, musí najprv bylinky nazbierať. Robí tak od jari do jesene, lebo každý druh kvitne v inom čase. A nie tak, že ich natrhá a odíde. „Vždy, keď prídem do lesa či na lúku, pozdravím, spýtam sa bylinky, ktorú potrebujem, či si ju môžem vziať. Keď mi odpovie kladne, tak si ju vezmem a poďakujem. Ak nie, nechám ju tam. Ona vie, prečo so mnou ešte nechce ísť. Ako spolu komunikujeme? Ja ju proste počujem,“ usmeje sa.

Pripravená na zimu, hoci niektoré bylinky bude zbierať až do septembra. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

A tak je na rade zodpovedať konečne otázku, ako príroda vie, ktoré choroby nás budú trápiť.

„Všetci sme energia a vysielame vibrácie. Keď sme chorí, vibrácia sa zmení a viac vyžarujú tie oslabené časti. Netýka sa to len jednotlivca, ale aj kolektívneho vedomia. Tá masa ľudí dá prírode signál a príroda odpovie tým, že zarodí najviac toho, čo budeme potrebovať, aby sme sa vyliečili. Ostatné bylinky sa urodia v menšom množstve. Mám to rokmi odpozorované, naozaj to funguje.“

