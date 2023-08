Rušné boli uplynulé dni.

Kto šetrí má za tri

Vláda samosprávam kompenzáciu vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur neposkytne. Aby však župy neostali smutné, kabinet ponúkol tri možnosti riešenia, a to odpustenie tak­zvaných kovidových pôžičiek, vyplatenie 54 miliónov eur či prípadnú pomoc na individuálnej báze. A, čuduj sa svete, Únia miest Slovenska s návr­hom premiéra súhlasí. Hlavným argumentom nevyplatenia cien energií boli totiž dáta ministerstva financií, podľa ktorých sa výsledok hospodárenia samospráv zlepšil o 153,8 milióna eur. Zároveň ministerstvo zverejnilo správu, z ktorej vyplýva, že verejné financie skončia tento rok so schodkom, ktorý je o približne 400 miliónov eur vyšší oproti rozpočtu schválenému koncom minulého roka. Jednoducho, máme na to!

Vláda samosprávam kompenzáciu vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur neposkytne. Na fotografii premiér Ľudovít Ódor. Zdroj: Jaroslav Novák

Spomedzi najhorších

Najskôr svoj vzťah k novinárke na opakované otázky zamlčiavala. Keď sa prevalil aj s fotkami ako jasným dôkazom, povedala, že sa neskrývali… Naozaj sa takto správa slušný sudca?

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) vyhlásilo, že diskusiu o možnom dosahu vzťahu sudkyne a novinárky na nestrannosť súdneho rozhodovania považuje ze plne legitímnu. Upozorňuje tiež, že do veľkej miery si za súčasnú situáciu môže sudkyňa Pamela Záleská sama. Ešte v marci na súdnej rade „napriek opakovaným otázkam zamlčala, že jej vzťah k novinárke Monike Tódovej presahuje bežný profesionálny vzťah sudca/sudkyňa – novinár/novinárka“.

Rovnaký názor ako združenie sudcov nemá iniciatíva Za otvorenú justíciu, podľa ktorej sa niektoré členky súdnej rady pridali k bezprecedentnému zásahu do súk­romia sudkyne a ten vyústil do snáh o jej diskreditáciu.

Mimochodom, sudkyňa Pamela Záleská prišla na Špecializovaný trestný súd v roku 2018 z Okresného súdu Nitra. Za špeciálny výkon ju rozhodne nevybrali. „Sudca získal v roku 2017 celkovo 17,5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 506. až 524. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov,“ píše sa na stránke otvorenesudy.sk. Za kvalitu získala Záleská tri z pätnástich bodov a za efektivitu 14,5 z 25 bodov.

Najskôr svoj vzťah k novinárke Pamela Záleská zamlčiavala. Keď sa prevalil aj s fotkami ako jasným dôkazom, povedala, že sa neskrývali… Naozaj sa takto správa slušný sudca? Zdroj: Július Dubravay

Predsa sa stretli

Východniari už tradične koncom leta očakávali motozraz svetových rozmerov. Jubilejný 20. ročník však zrušili pre enormný nárast nákladov. Ako za organizátorov povedal Michal Tvrdý, na tomto podujatí sa v uplynulých rokoch zúčastňovalo tritisíc až štyritisíc motorkárov. Zemplínčania si však už rozlúčku s prázdninami bez motoriek nevedia predstaviť. A tak sa iní organizátori rozhodli, že keď už sa nekonal tradičný motozraz, pripravili aspoň zraz motorkárov. „Motozraz sa zrušil, no my sme si povedali, že to tak nemôže zostať a musí tu byť takáto akcia, tak sme ju zorganizovali,“ povedal Róbert Hercik. Nechýbal ani tradičný prejazd centrom Michaloviec a spanilá jazda okolo Zemplínskej šíravy.

Keď už sa nekonal tradičný motozraz, pripravili na východe aspoň zraz motorkárov. Zdroj: TASR

Zlaté kosáky

Dve ocenenia Zlatý kosák si z tohtoročnej výstavy Agrokomplex odniesla Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre. Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš univerzitu pochválil za riadiacu jednotku autonómneho mobilného robota SaMoRob, ktorý pracuje na princípe spaľovacieho motora s hydraulickým pohonom, aj autonómneho mobilného robota Salamander, ktorý je elektrickou verziou malotraktora, určeného pre malé výmery pôdy. Druhá cena putovala za vedeckú publikáciu Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo. Prestížne ocenenie si prevzal docent Vladimír Cviklovič a profesor Ján Jobbágy. Obaja odborníci sú z Technickej fakulty SPU.

Dve ocenenia Zlatý kosák si z výstavy Agrokomplex odniesla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Zdroj: SPU

Výzva Hamranovi

Policajný prezident Štefan Hamran pri vysvetľovaní obvinenia v rámci akcie Rozuzlenie niekoľkokrát zaútočil na generálneho prokurátora . Krajským prokurátorom sa to nepáči. „Svoji­mi vyjadreniami dehonestoval nielen osobu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ale celý prokurátorský stav,“ píšu v otvorenom liste. Podľa nich Hamran „znižuje vážnosť a dôveryhodnosť prokuratúry v očiach verejnosti“. Nahnevaní prokurátori ďalej uvádzajú, že konajú vždy len na základe zákona. „Prezident Policajného zboru by mal vo svojich vyjadreniach zachovávať zásadu zdržanlivosti, slušnosti a neznevažovať prokuratúru v komunikácii na verejnosti,“ adresujú krajskí prokurátori výzvu priamo Hamranovi.

Nahnevaní prokurátori sa zastali generálneho prokurátora Maroša Žilinku, na ktorého zaútočil policajný prezident Hamran. Zdroj: FACEBOOK/GP MAROŠ ŽILINKA

Autor: mis