Za nešťastné vyjadrenia Progresívneho Slovenska v niektorých posledných diskusiách môže podľa politológa Jozefa Lenča nedostatok politických skúseností.

Progresívne Slovensko je už dlhšiu dobu v predvolebných prieskumoch za bránami parlamentu. Napriek tomu, že nemá skúsenosti s vládnutím a nemá toľko mediálneho priestoru, je stabilnou prieskumovou trojkou.

Podľa politológa Jozefa Lenča strana vypĺňa priestor, ktorý tu doposiaľ chýbal. "Je tu určitý dopyt po takejto politickej strane, ktorá bude reprezentovať určitý segment mestského a liberálneho typu voliča." Zavážiť však podľa politológa môžu práve chýbajúce skúsenosti z politických debát. "Môžu sa ešte objaviť aj ďalšie ponuky z iných politických subjektov, ktoré oslovia podobný typ voliča a záujem sa výrazne zmení. PS môže upadať najmä pri nie veľmi šťastnej komunikácii ich tém vo vrcholiacej kampani."

Potenciál strany je podľa politológa Miroslava Řádka jasne vymedzený. "PS dokáže osloviť niekoľko voličov vo väčších, krajských mestách. Ale o dva kilometre ďalej už je vidiek a tam už tých voličov nenájdete. Ide skôr o "bratislavskú" politickú stranu." Politológ má o štruktúre voličov a o dôvodoch, prečo siahajú práve po tejto strane, jasnú predstavu. "To, že sa asi pred dvoma rokmi strana umiestnila v prieskumoch na dvojciferných číslach, je ľudovo povedané z núdze cnosť. Mestský, liberálny volič s vyššími príjmami nedôveruje politickým lídrom a nemá dôvod sa prikláňať na jednu, alebo druhú stranu. Tak si povie, že bude voliť ju."

Miroslav Řádek by privítal aj konkrétnejší volebný program. "Programové nápady pri PS záhadne prichádzajú aj odchádzajú. Na kandidátke vidíme veľmi veľa invironmentalizmu a ľudsko-právneho aktivizmu." Budúca vládna koalícia by to teda nemusela mať ľahké. "Môže to byť príliš veľa názorov. Ako bude táto politická strana pôsobiť v budúcom parlamente, je zahalené rúškom tajomstva."

Politická neskúsenosť so vzájomnými diskusiami Progresívcov a iných strán je podľa Jozefa Lenča zatiaľ pre stranu mínusom. "Ak poviete, že sú dôchodky na pomer HDP vysoké, v komunite ekonómov je jasné čo to znamená. Ale v politickej diskusii by bolo nerozumné, keby to oponent nevyužil vo svoj prospech." Predstavitelia PS sa podľa politológa ešte potrebujú oťukať. "Prejavuje sa to v tom, že komunikujete napríklad problémy v oblasti vzdelávania, či dopravy a končíte opäť iba pri ľudsko-právnej otázke, ktorá prekryje všetko, čo ste chceli povedať", doplnil Jozef Lenč s tým, že zbytočne to zatieni aj netradičnú kandidátku, ktorú PS zostavilo.

Celú diskusiu s politológmi Jozefom Lenčom a Miroslavom Řádkom v relácii Karty na stôl si môžete pozrieť aj TU.