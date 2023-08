Psychologička o návrate detí do školy: Negatívne vyhrážky môžu u prvákov spôsobiť úzkosť

Svoje deti nikdy nestrašte školou. Môže to mať egatívny dopad na ich psychiku.

Negatívne vyhrážky, týkajúce sa školy, môžu u prvákov spôsobiť úzkosť. Vstup do školy je pre nich významným krokom a predstavuje prvý kontakt s učením, ktoré ich bude sprevádzať počas nasledujúcich rokov. Pre TASR to uviedla detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková s tým, že je potrebné, aby rodičia vytvorili pozitívne očakávania a predstavili školu ako príležitosť na nové kamarátstva či nadobúdanie vedomostí.

"Je dôležité nehovoriť dieťaťu o tom, že to bude ťažké, pretože vtedy dieťa môže byť nastavené negatívne, prípadne až bojazlivo, že ho tam čaká niečo zložité a ťažké," vysvetlila psychologička. Poukázala tiež na to, že pre deti, ktoré sú úzkostnejšie, môžu byť prvé dni fyzicky aj emocionálne náročné. "Rodičia by mali byť pripravení na plač alebo zhoršenú náladu, pretože naozaj tá škola znamená záťaž," doplnila.

V úvodných dňoch odporúča psychologička, aby rodičia prvákom stanovili jednoduché úlohy, napríklad naučiť sa meno ich učiteľky alebo nadviazať priateľstvo s novými spolužiakmi. "Prvé dni by sa malo dieťa každý deň s niekým porozprávať a naučiť sa mená nových spolužiakov, aby si našlo niekoho na hru a zábavu," zdôraznila. Taktiež je však podľa jej slov dôležité vytvoriť systém zvládania školských povinností. Už od začiatku by deti mali pochopiť, čo sú ich úlohy a ako sa s nimi vyrovnať.