Málo žien na kandidátkach je neklamným znamením, že politika na Slovensku je stále veľmi patriarchálna.

“Vstup do politiky by zrejme znamenal pre ženu nezvyknutú na tvrdé mužské správanie poriadny šok,” vysvetľuje nám pozadie bývalá premiérka Iveta Radičová. Ako hovorí aj ona sama prišla do politiky z prostredia, kde už predtým rovnocenne pracovala s mužmi, ktorí nepodliehali dávnym stereotypom, že žena patrí do kuchyne a muž je pán, živiteľ.



„Ale aj tak v politike narazíte,“ vraví Radičová. „Narazíte vtedy, keď sú to predstavitelia, ktorí stále - viac alebo menej - majú v sebe zakotvené také to známe, že sú profesie, ktoré sú výsostne mužské, a že predsa len sa to pre ženu veľmi nehodí." Podľa nej sú k tomu aj psychologické výskumy. "Keď muž zvýši hlas, tak je oprávnene rozhorčený, ale keď žena zvýši hlas, tak je hysterická. Keď muž zmení názor, tak je flexibilný a dynamický, keď to urobí žena, tak je náladová.“

