S hlavou v oblakoch a s nohami tiež. A navyše s plným bruchom.

Stretávame sa na recepcii hotela. Je päť hodín ráno. V rozospatých tvárach však nemožno nevidieť nadšenie. Ide sa predsa do balóna! Autami nás prevezú na lúku za popradský akvapark. Tam na nás už čaká kuchár a servírka. „Pripravili sme pre vás jednohubky, kolegyňa vám naleje nápoj,“ vraví nám Ľubomír Slodičák a prezradí, že pre nás bude variť aj „tam hore“. Ako sŕkame zo sektu, chlapi už pripravujú balón. Prevracajú kôš a horáky napĺňajú vnútro teplým vzduchom. Všetko je pripravené, nasadáme do koša. „Cítim sa ako v električke,“ zahlási ktosi, keď všetci dvanásti nastúpime do koša. Na palube je pilot, kuchár, servírka a osem budúcich vzduchoplavcov.

Oblačno, miestami koláče

Záverečné žartíky o smrti a srdcervúce mávanie na tých, ktorí zostali dole, pomáhajú uvoľniť napätie. „Moje meno je Alfonz Liška, budem vás sprevádzať týmto letom,“ dostávame prvotné inštrukcie od pilota. Ani sa nestihneme poriadne zorientovať a balón sa už dvíha zo zeme. Za pár okamihov sme už poriadne vysoko. Z áut sú malé bodky a na pozemšťanov už ani nedovidíme.



„Tatry Veža dobré ránko. Balón Oskar Mike 0511, informácia Tango, QNH 1021, 3500 feetov nad nemocnicou Poprad, rýchlosť aktuálne nula,“ hlási pilot do vysielačky a chvíľu máme pocit, že čochvíľa sa začne náš výsadok v nejakej severovietnamskej dedine plnej príslušníkov Vietcongu. Ale iba na chvíľu, kým si uvedomíme, že sme v oblakoch nad Tatrami a pomedzi hmlovinu vychádza slnko, ktoré zalieva obzor oranžovou farbou. „Jéééj, to je ako v rozprávke. Krásne sú tie mraky,“ neudrží sa niekto z posádky a nahlas vyjadrí to, čo si všetci myslíme.



No keďže sme balón plný novinárov a influencerov, na vychutnávanie výhľadov jednoducho nie je čas. Všetci tasia foťáky, kamery, mobily a snažia sa zaznamenať aspoň niečo z prítomného okamihu. „Milí cestujúci, momentálne sme vo výške približne 1100 metrov. Slniečko nám pekne vychádza, dnes neočakávame žiadny silný vietor, takže si užívajte,“ radí nám pán Liška. „Pred nami sú Kozie vrchy, v pozadí je už vidieť Kráľovú hoľu, pekne sa leskne vysielač. Smerom na západ je to trošku zadymené, čiže celé Nízke Tatry nie je vidieť. A tu napravo vidíte celý masív Vysokých Tatier,“ informuje nás. Ide do tuhého, začína sa podávať prvý chod.

V čase, keď sme sa kochali, kuchár tvrdo pracoval. „Páči sa, kapustník s nakladanými hubami portobello, na vrchu je pažítková majonéza posypaná sušeným žĺtkom a bylinkou,“ ponúka nám pokrm. Tu už človek fakt nevie, čo skôr. Kým väčšina balansuje medzi konzumáciou kapustníka a natáčaním videí, my nasávame čarovnú atmosféru a pohár šumivého vína.

Koniec v poli

V oblakoch je prekvapivo teplo, horúci vzduch na nás pôsobí aj zhora z horákov, a tak vyzliekame vrchné vrstvy a ostávame iba v tričku. „Bežný rozdiel teploty voči zemi je v tejto výške približne iba päť stupňov a keď funguje inverzia, hore je teplejšie ako na zemi,“ vysvetľuje šofér balóna. Po kapustníku prichádza na rad vajce benedikt a končíme lievancami. Jedenie vo vzduchu v jemne stiesnených podmienkach je náročnejšie ako na zemi, a tak si dávame pozor, aby nám niečo nepadlo.



Pri jednom z chodov však nastane situácia, keď vidlička dobre netrafí ústa, pár byliniek sa vydáva vlastnou cestou a dopadá na Poprad. „Zatiaľ sme nestratili žiadny príbor. Vždy sa snažíme chystať viac, pre istotu, keby nejaký vypadol. Máme zásoby,“ zasmeje sa servírka Oľha.



Skončilo sa to ako prvý sex. Keď už sme si to začali naplno užívať, zrazu bolo po všetkom. V istom momente balón začal klesať a pristáli sme uprostred poľa. „Let sme ukončili trošku skôr, pretože sa od Kežmarku začali nasúvať ranné hmly. Razím teóriu, že radšej let skrátim o desať minút pre bezpečnosť posádky, keď mám dobré miesto na pristátie ako zaváhať a vedome ohroziť cestujúcich,“ ozrejmuje náhly koniec pilot. Nuž čo, chlipneme si ešte z vína a po zablatenom poli sa presúvame k autám a svojmu bežnému pozemskému životu.