Prvá epizóda Tajnej invázie ukázala, že sa seriál nikam neponáhľa a namiesto prehnaných počítačových efektov sa tentokrát do popredia dostáva snaha o budovanie paranojou nasiaknutej atmosféry. Bude to však platiť aj pre ďalšie epizódy?

Druhá epizóda pokračuje presne tam, kde tá prvá skončila. Potvrdzuje sa, že Maria Hill je naozaj mŕtva, čo znamená, že v bezpečí nie je naozaj nikto a to presne Tajná invázia potrebuje. Šokujúce momenty, ktoré pomáhajú nabúrať pocit istoty, ktorý mnoho divákov takýchto seriálov má, sú v tomto prípade mimoriadne žiadanou ingredienciou, ak má mať seriál úspech.

V MCU sa však doteraz surovým a grafickým záberom vyhýbali, aby si zachovali divácku sledovanosť. Toto by však mohol byť ten bod, kde sa všetko zmení a dostaneme o čosi dospelejšie spracovanie, ktoré si príbeh o mimozemskej invázii a superšpiónoch vo svete plnom superhrdinov nepochybne zaslúži. Samozrejme niektoré veci sú stále nepravdepodobné, ako napríklad to, že by Nick Fury zomrel skôr ako v poslednej epizóde, ak vôbec...

Na chvíľku sa ešte pozastavím pri netradičnej úvodnej sekvencii, ktorá si zaslúži aspoň nejakú reakciu. Umelá inteligencia sa dopredu hýbe naozaj míľovými krokmi a úvodné titulky Tajnej invázie sú toho pripomienkou. Aj takýmto spôsobom sa tvorcovia seriálu snažia upozorniť na fakt, že svet sa mení a už teraz je úplne iný, než si myslíme.

Veci sa komplikujú stále viac a viac. Fury zisťuje, že počet Skrullov na Zemi je oveľa vyšší, než s akým rátal. Aby toho nebolo málo, mnohým sa podarilo dostať na vysoké vojenské či politické pozície, čo nepokojnému Furymu a ľudskej rase nevedomky bojujúcej o prežitie úplne nezapadá do kariet. Sonya Falsworth z MI6 však tiež nemrhá časom a veľmi ochotne v rámci vlastného vyšetrovania prispeje k znepríjemneniu existencie spoločného nepriateľa.

Medzitým sa Talosova dcéra G'iah snaží zistiť pravdu o svojej minulosti a možnej budúcnosti celej Gravikovej operácie. Dvojitá agentka, ktorá si sama úplne nie je istá na koho strane stojí a čo chce dosiahnuť, môže byť ešte zaujímavá a plná prekvapení. Posledným kúskom skladačky druhej epizódy je James Rhodes respektíve War Machine, pravá ruka prezidenta Spojených štátov, ktorý by bol “pre dobro všetkých“ radšej, keby túto situáciu nechal Fury vyriešiť niekoho iného. Je to ale naozaj jeho myšlienka alebo pokus o pretlačenie Gravikovej agendy?

Tajná invázia sa naozaj snaží odlíšiť od ostatnej tvorby štúdia Marvel, ktorú sme mali tú česť alebo smolu vidieť v posledných rokoch. Prvoplánový humor a zbytočne pestrofarebné lokácie sú preč a nahrádza ich zakrádajúca sa neistota a takmer všetkých 50 odtieňov sivej a príležitostne aj pár odtieňov zelenej. Nie tých 50 odtieňov...

Áno, stále tu máme to trochu divné a príliš dlhé intro, po ktorom má človek pachuť umelej inteligencie v ústach ešte 5 minút po tom ako skončí, ale nič nie je dokonalé. Zatiaľ to vyzerá sľubne, ale nepredbiehajme udalosti...