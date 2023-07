Disney v posledných rokoch výrazne zainvestovalo do seriálovej produkcie a podľa ohlasov zo strany fanúšikov to bol krok správnym smerom. Najnovší počin – Tajná invázia má latku nastavenú relatívne vysoko. Otázka teda znie: Preskočí alebo podlezie?

Najnovší prírastok do filmového a seriálového vesmíru spoločnosti Marvel sa po častiach objavuje na Disney+. Aj napriek tomu že seriály od tohto štúdia sa vo všeobecnosti tešia vysokej popularite, poslednú dobu tam občas niečo škrípe a je žiaduce, aby sa Tajná invázia pripojila k hitom akými sú Loki a Čo keby...? (What If...?).

Ako to už pri príbehoch z MCU (Marvel Cinematic Universe) býva, na pochopenie všetkých súvislostí je vhodné mať zhliadnuté filmy, na ktoré aktuálny projekt nadväzuje. Inak divákovi unikajú, nazvime to “cenné” referencie, na ktoré fanúšikovia nedajú dopustiť, pretože bez nich si to človek podľa všetkého proste nedokáže užiť v plnej miere. Pre porozumenie kontextu je v tomto prípade najdôležitejší film Captain Marvel z roku 2019, ktorý sleduje príchod mimozemskej rasy Skrullov na našu planétu, a ktorý by som neodporučil ani nepriateľovi.

Prvá epizóda Tajnej invázie ukazuje, že medzinárodné vzťahy na celom svete sú následkom, na prvý pohľad neprepojených, teroristických útokov mimoriadne napäté. Svetový mier je v ohrození a v momente, keď sa Maria Hill (Cobie Smulders) od Talosa (Ben Mendelsohn) dozvie, že za touto situáciou stojí neustále sa rozširujúca extrémistická skupina Skrullov, povolajú na Zem jediného človeka, čo situáciu môže vyriešiť – legendárneho agenta a riaditeľa S.H.I.E.L.D., Nicka Furyho (Samuel L. Jackson).

Fury strávil posledné roky na vesmírnej lodi, kde sa snažil vybudovať najvyspelejší planetárny obranný systém v našej histórii. Keď sa však dostane do obrazu, a je čas konať, je zrazu všetkým jasné, že niečo nie je v poriadku a už to nie je ten istý neporaziteľný Fury, ktorého si všetci pamätajú. Vek a minulosť ho začínajú dobiehať a má čo robiť, aby držal krok so svojimi nepriateľmi. Tí majú okrem náskoku v plánovaní výhodu aj v schopnosti nadobudnúť podobu akéhokoľvek človeka a po novom si dokážu aj privlastniť jeho spomienky.

Talos, pôvodný vodca Skrullov sa Furymu samozrejme snaží pomôcť, no má aj iné problémy, ktoré celú situáciu značne komplikujú. Jedným z nich je jeho dcéra G'iah (Emilia Clarke), ktorá sa pridala na stranu nepriateľa a spolu s novým veliteľom Gravikom (Kingsley Ben-Adir) je rozhodnutá vytvoriť z planéty Zem nový domov pre rasu Skrullov. Za ľudí ale nebojuje len Fury a jeho najvernejší.

Veľmi rýchlo sa na scénu prediera nebezbečná a efektívna agentka MI6 Sonya Falsworth (Olivia Colman), ktorá Furyho schopnostiam nedôveruje a aj napriek spoločnej histórii ho považuje skôr za príťaž. Dokáže v sebe Fury nájsť posledné zvyšky svojho starého ja a zabojovať ešte jedenkrát? Komu veriť, keď nepriateľom môže byť doslova ktokoľvek?

Marvel seriál s nádychom špionážneho sci-fi thrilleru znie trochu čudne, ale prvá epizóda celkom zaujala. Tempo je pomalšie a vidno nejakú snahu predstaviť nové postavy, čo je celkom žiadané vzhľadom na kaliber hercov a herečiek, ktoré ich stvárňujú. Zatiaľ sa nejedná o nič svetoborné, i keď istý potenciál tam rozhodne je. Za zmienku však stojí, že v komiksoch je Tajná invázia výrazne väčšou udalosťou, než je v šesťdielnom seriáli možné pokryť.

Niečo také vytvára priestor pre problémy s adaptáciou, ktoré sa môžu neskôr objaviť. Už teraz sa v scenári vyskytlo pár dier, ktoré snáď ešte budú vysvetlené v neskorších častiach, ale veľkú nádej tomu nedávam. S niečím takým ale pri tomto žánri počítame a na tvorcov pri sledovaní oných scén len sprisahanecky žmurkneme a pokračujeme v sústredenom čakaní na najbližšiu počítačom generovanú bitku.