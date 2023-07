Tretia epizóda pokračuje v tom, čo predošlé epizódy začali a úspešne klame telom. Tri zo šiestich častí sú von a my stále čakáme, či sa stane niečo zásadné.

Polovica seriálu už na Disney+ uzrela svetlo sveta a divácka sledovanosť nie je ani zďaleka tam, kde by tvorcovia dúfali. Pri prvej epizóde to bolo trochu zvláštne, ale nadobúdam pocit, že Tajná invázia si tieto slabé čísla zaslúži. A ak nie, robí všetko preto, aby to tak bolo.

Po prvých dvoch epizódach sa akosi začína vytrácať čaro prázdnych sľubov vo forme nečakaných zvratov na záver, ktoré následne nemajú žiadny dopad na dej. Áno, šokujúce odhalenie je fajn vec, ale vznikajú pri ňom isté očakávania, ktoré zatiaľ neboli bohužiaľ naplnené ani v náznaku.

Najzaujímavejšou časťou príbehu sa tak po scenáristickej stránke stávajú dialógy medzi Furym (Samuel L. Jackson) a Talosom (Ben Mendelsohn), čo samozrejme nie je zlé. Viacerí sme však asi dúfali, že uvidíme viac zo Sonye Falsworth (Olivia Colman), ktorá mala šancu v druhej epizóde aspoň na krátky okamih zažiariť. Niečo podobné sa dá povedať aj o Talosovej dcére G'iah (Emilia Clarke), z ktorej sa v podstate stal poštár. Udalosti tretej epizódy a spôsob, akým sú riešené už veľmi neevokujú špiónsky sci-fi thriller, pretože... vlastne o nič nejde.

V stávke je, samozrejme, osud celého sveta, ale pri spôsobe akým je všetko prezentované, je strachovať sa oň pomerne náročné. Všetci sú takí dobrí špióni, že pred sebou nedokážu nič skryť na dlho. Úprimne už ani nemám pocit, že niekto z nich je vôbec dobrý špión... Tretia epizóda sa zameriava na rodinné vzťahy a aký dopad na ne má fyzická, či psychická neprítomnosť hlavných postáv.

Tempo, ktoré pri prvej epizóde pôsobilo tak nádejne, zapríčinilo, že tri časti, ktoré sme doteraz mohli vidieť, pôsobia ako najdlhší úvod v dejinách. Povedať, že z prednosti sa stala slabina, by bol v tomto prípade eufemizmus. Skôr sa z nej stal nôž, ktorý sa momentálne okrem iného pomaly ale isto obracia v rane slabej diváckej sledovanosti.

Namiesto krvi však seriál prichádza o výraznú časť svojej atraktívnosti, čo je prirodzene problém. Zaujímavá vyhliadka špionážneho sci-fi thrilleru je odrazu zatienená prázdnym klišé s fajn obsadením, ktorého herecký potenciál ostáva väčšinu času nevyužitý. Do budúcna dúfam vo viac scén s agentkou Falsworth, pretože Olivia Colman a diváci si to zaslúžia.

Tých pár scén, v ktorých sa doteraz ukázala stačilo na to, aby som chcel viac. Jej zajatie Nicka Furyho v prvej časti, mučenie skrullského špióna v druhej a najnovšie krátky rozhovor s Furym cez telefón sú malé perly, ktoré mi tak akosi stále dávajú nádej v lepší zajtrajšok a stále si hovorím, že aj v seriáli od Marvelu sa môže stať niečo zaujímavé. Možno sa mýlim. Ale v dnešnom svete človek musí veriť na zázraky.