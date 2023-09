Stačí, ak prírodu necháte konať jej dielo. Potom všetok život príde za vami sám, hovorí zakladateľ Bioklimatického Parku Drienová Ladislav Židek..

Akoby sme sa ocitli v inom svete. Drienová v Rajeckej doline, utopená v náručí Malej Fatry a Strážovskej hornatiny, doslova kypí životom, zeleňou, spevom vtákov a pohodou. Ťažko uveriť, že ešte pred desiatimi rokmi tam bola len mŕtva krajina, pôda presiaknutá poľnochémiou a sucho. Chatrný potôčik sa počas roka zavodnil nanajvýš na tri mesiace a zvyšky bývalej monokultúry umierali na nekonečných riadkoch rozrytých kolesami ťažkých strojov. „Tu bolo vtedy smetisko,“ ukazuje ekológ Ladislav Židek na jazierko plné rýb i rakov, obohnané stromami, kríkmi, vysokou trávou a tŕstím. „Kopy odpadu sme vyviezli, vyhĺbili jamu a do nej zachytili zimnú vodu z topiaceho sa snehu.“ A zázrak bol na svete. Prvý.

Jednoduché riešenia

„Takéto jazierko ochladzuje vzduch, vytvára podmienky na biodiverzitu a zvlhčuje pôdu až do polkilometrovej vzdialenosti,“ vysvetľuje Laco, keď prechádzame drevenou lávkou ponad hladinu. Vo vzduchu okolo nás poletujú včely i drobný hmyz. Komáre? Prakticky žiadne. Už v zárodku sa o ne postarajú ryby či žaby, zvyšok zlikvidujú pestrofarebné vážky a lastovičky.



„To je jediná funkčná a rozumná možnosť. Na vlastnú škodu vyhadzujeme peniaze za chemické, ale aj biologické postreky. Ako biológ a genetik tvrdím, že neriešia nič. Každý takýto zásah so sebou prináša mutácie a postupnú rezistenciu nechceného hmyzu. Vo výsledku budeme mať ďalšie roky na ,ošetrených‘ miestach komárov ešte viac, pretože chémiou odoženieme alebo rovno zabijeme ich prirodzené predátory.“

Zrak nám padne na pokojnú tmavozelenú vodnú plochu, kde plávajú kačice, divé husi i malá drevená plťka. „Keď je pekne, vyhrievajú sa na nej korytnačky, ktoré mi sem pred časom niekto pohodil,“ pousmeje sa Laco a zaspomína na začiatky v roku 2014, keď sa s pár nadšencami z občianskeho združenia pustili do budovania unikátneho bioklimatického parku. „Na prenajatých 27 hektároch zdevastovanej zeme sme sa rozhodli uviesť do praxe nápady Michala Kravčíka, environmentalistu uznávaného viac v zahraničí než u nás. Predstavte si, fungujú ako hodinky a vôbec nie sú drahé. Len treba rozumieť pôde, prírodným javom, fyzike a správať sa k prostrediu okolo nás s láskou.“ Najprv vytvorili opatrenia zadržujúce vodu, potom vysadili stromy a umožnili prírode, aby mohla fungovať podľa vlastných pravidiel. „Za to sa nám bohato odmenila. Veď sa poďte pozrieť.“

Hospodársky dvor

Za drevenou bráničkou nás už z diaľky víta kikiríkanie, gagot i radostný štekot malého špica Bela, ktorý keď sa práve neraduje, stráži hospodárske zvieratá pred líškami. Po trávniku voľne pobehujú sliepky, kačice, čínske labutie husi, len Belo je na dlhej reťazi. „Inak to nešlo, behal do dediny za babami, vždy mi ho potom priviezli policajti a pýtali dvadsať eur. Samozrejme, keď ho mám na očiach, púšťam ho.“



Opodiaľ sa promenáduje štvorica alpák. Najstarší Rišo je tu od počiatkov farmy, najmladší Riško má ledva štyri mesiace. Juhoamerické lamy, ktoré v Andách slúžia ako strážcovia stád, sa veľmi rýchlo stali miláčikmi detí, fotografov i televíznych kameramanov. „Dnes sú už ozajstné mediálne hviezdy,“ hovorí pobavene náš hostiteľ a pozýva nás na biokávu do svojej drevenice. V útulných priestoroch sa dozvedáme, že ich hospodárstvo by bez problémov dokázalo veľmi dlho fungovať samostatne. Všetku energiu majú zo slnka, čistú vodu zo studní, teplo vyrábajú z biomasy a postupne sa stali potravinovo úplne sebestačnými. Dopestujú mnoho druhov zeleniny, strukovín, stovky ovocných stromov vrátane unikátnych odrôd im zabezpečujú dlhý zoznam vitamínov, zo zvierat a z rýb majú mäso, vajcia, dvadsať včelích rodín im zase dáva nadbytok medu, z ktorého robia špaldové medovníky.

Veľa sa nezmenilo

V debate zablúdime i do dávnejšej minulosti. Do čias, keď Laco skončil štúdium antropológie a humánnej genetiky a po pár rokoch vo výskume sa zameral na obnoviteľné zdroje. Zdroje, ktoré podľa jeho slov chceli využiť rôzni „podnikatelia“ za vlády Roberta Fica, a keď to nešlo po dobrom, bol vystavený aj útokom podsvetia. Pre neochotu ustúpiť čelil množstvu vyšetrovaní, súdnym konaniam i hrozbe konkurzu.



„Prežil som, obhájil som sa, ale stálo ma to zdravie,“ hovorí dnes už bez zloby. Skôr ho štve, že v mnohých smeroch sa veľa nezmenilo a nezdravý systém riadenia agrorezortu naďalej pretrváva. Dotácie tečú do mamutích podnikov, ktoré devastujú životné prostredie, produkujú nezdravé potraviny a malí farmári, ktorí sa pokúšajú o inovácie, nielenže nemajú prakticky žiadnu podporu, ale akoby ich úradníci chceli celkom udupať. Ladislav to zažíva na vlastnej koži. Hoci je štvornásobný držiteľ Energy Globe Award za prínos v oblasti ochrany životného prostredia a jeho biopark je ukážkou, ako sa dá farmárčiť v súlade s prírodou, za posledné roky nedostal od štátu ani cent. Pravda, už ani nepýta.

Chladivý dáždnik

Necelých tridsať hektárov sa nezdá veľa, ale kým všetko prejdeme, trvá to dobrú chvíľu. V rozsiahlej ovocnej aleji nám náš sprievodca menuje, čo všetko stihli vysadiť. „Jablone, hrušky, slivky, oskoruše, drienky, višne, čerešne, orechy... a pozrite, toto musíte ochutnať - starodávne mikrohrušky mišpule. Hoci najlepšie sú vo februári, keď aspoň dvakrát vymrznú.“



Kým degustujeme, nerušene pokračuje. „Niektoré z drevín dorastú do desiatok metrov a ich koruny vytvoria akýsi dáždnik, pod ktorým bude teplota o tri-štyri stupne nižšia. Takto sa dá výsadbou zelene riešiť klimatická kríza. Ozdraví sa prostredie, podporí biodiverzita. Mne totiž nejde o zisk či veľké výnosy úrody, ale o život, ktorý sa nám tu doslova kotí. Na všetkých úrovniach. Som na farme denne od svitu do mrku a každú chvíľu objavím niečo nové, čo som nepoznal. Hoci som ekosystémy študoval, až tu som pochopil, ako skutočne fungujú. O to viac ma mrzí, keď vidím, čo sa okolo mňa deje, ako svet, spoločnosť, poľnohospodárstvo či lesníctvo fungujú. Nerešpektujú žiadne prírodné zákony, nechápu ich alebo nechcú chápať. To nemôže dopadnúť dobre.“

Motýlia liaheň

Pri stúpaní na mierny vŕšok nás trochu spomalí vysoká tráva. Tú si Laco sám zakázal kosiť. Keď sa pýtame prečo, na príklade malého motýlika nám vysvetlí prirodzený kolobeh, ktorý sa mu ako príbeh odvíjal pred očami.



„Tri roky trvalo, než sa v tejto pôde objavili prvé červíky, dážďovky, chrobáky a larvy. Tie prilákali krty a v krtincoch si urobili mravce mraveniská. Netrvalo dlho a prileteli vzácne modráčiky, ktoré sú indikátorom kvality životného prostredia. Do mravenísk nakládli vajíčka a postupne tu vznikla akási motýlia liaheň. V nej by kosačka spravila obrovskú environmentálnu škodu.“



Nejaké „kosy“ tu však predsa operujú. Živé a prítulné. Z jednej strany sa preženie stádo kôz, z druhej sa priamo k nám zvoľna nesie črieda oviec. „Tie s čiernymi hlavičkami sú cigáje, s bielymi zas valašky,“ komentuje Laco a pohladí zviera, ktoré si o neho na moment oprie hlavu.

Boží plán

Základom všetkého na farme je, prirodzene, voda. V potoku, jazierkach, nádržiach i kaliskách. Z nej sa napájajú zvieratá, polia, pastviny, sady, dokonca vinič, ktorý Ladislav nazýva vinohradníckou genetickou bankou, keďže testujú vyše sto odrôd a zisťujú, ktorá sa ujme. Medzi hranice prenajatých pozemkov vtesnal tento životom ošľahaný energický muž všetko, čo sa dalo. A čo nevtesnal, prišlo samo. „Akoby živočíšna ríša mala nejakú neviditeľnú informačnú sieť, cez ktorú si oznamujú: Poďte sem, tu je dobre. Z okolia päťdesiat i sto kilometrov sa k nám sťahujú líšky, divé mačky, srny, jelene, vydry, prilietajú krahulce, jastraby, rybáriky, pustovky, sokoly myšiare, kane, kalužiačiky, volavky, takže sa nemusíme starať o reguláciu hlodavcov. Pravidelne vídam bociany, orly, pred časom sa k nám dokonca nasťahoval kolibiarik. Toho vtáčika som nikdy na vlastné oči nevidel a zrazu tu mám päť rodín. Skrátka, keď nerobíte prírode zle a vytvoríte okolo seba vhodné podmienky, všetok ten život k vám príde sám. Keby sme takto pretvorili celé Slovensko, máme raj na zemi.“ Dodá, že tak akosi to zrejme Boh pôvodne plánoval. „Nepozerajte tak na mňa, ja som predsa evolučný genetik a viem, že za tým je dlhý proces evolúcie,“ zareaguje na nevyslovenú otázku. „Ale keď vidím, ako všetko navzájom súvisí a zapadá do seba, hovorím si, že to niekto musel naštartovať. Samo od seba by to bolo nemožné. Vedou nikdy neodhalíme kompletné vzťahy.“

Večerné koncerty

Dlhé sucho spôsobilo, že hladina kaliska na okraji areálu padla takmer o meter. No život v nej neutíchol. Je plná rýb, ikier a hlavne sa v nej rodia žaby - skokany či ropuchy. „Aj pri nich si uvedomujem, ako to má príroda skvelo vymyslené. Každá samička znesie vyše päťsto vajíčok, no z polovice žubrienok, ktoré sa z nich vyliahnu, sa stane potrava pre vtáky. Zvyšok žabiek sa rozuteká do okolia a plní svoju funkciu. Pri love hmyzu alebo sú, naopak, samy lovené.“



Laco dodnes nevie, kde sa v jeho vodných nádržiach nabrali napríklad raky. Alebo rosničky. „Hoci som biológ, naposledy som tieto drobné tvory videl pred štyridsiatimi rokmi. Zrazu tu boli. Tri. Možno ich vajíčka priniesli vtáky.“ Príliš po tom nepátral, podstatné bolo, že prišli a už zostali. Na ďalší rok ich narátal jedenásť, dnes ich počet odhaduje na stovku.



„Večer, unavený po práci, sem chodievam a neraz do noci počúvam rosničí koncert. Časom sa ku mne pridali aj alpaky. Keď sa niekedy oneskorím, prídu na naše miesto aj samy, ľahnú si a čakajú. A potom počúvame spolu.“

V pustovni

Slnečné počasie sa mení, schyľuje sa na dážď, chvíľka v Pustovni Antona Srholca nám príde celkom vhod. Stojí pri jednom z kalísk s karasmi, množstvom slimáčikov a malým ostrovčekom uprostred, kde rastie jediný strom. Hruška magdalénka.



K Antonovi Srholcovi mal Ladislav Židek vrúcny vzťah. „Bol skvostom medzi ľuďmi,“ hovorí a spomína, ako spoločne plánovali stavbu tejto drevenice, ktorej dokončenia sa výnimočný duchovný už nedožil. „Rok nato, ako sme ju skolaudovali, nás navštívila sestra Rita Carberry z Írska, ktorú rád poveril, aby sa o Antona do jeho smrti starala. Prišla si zaspomínať a hodiny nám rozprávala o jeho živote i posledných chvíľach.“

Obľúbený slovenský kňaz nie je jediný, na koho v drienovskom bioparku spomínajú. Veľkú drevorezbu na lúke postavili napríklad Zdenke Schelingovej, zdravotnej sestre, ktorú v roku 1955 komunisti umučili a zabili. V tom istom roku sa Laco Židek narodil. Ďalšie pamätníky tam majú Ján a Martina alebo Titus Zeman, ktorý pomáhal mladým saleziánom preplaviť rieku Moravu, aby mohli z Rakúska odcestovať na štúdium teológie do Talianska. Za to ho bývalý režim uväznil, mučil. Následkom útrap Titus krátko po prepustení podľahol.



„Popri všetkom, čo sme tu vytvorili, som chcel, aby toto miesto malo aj hlbší význam, aby si návštevníci pripomenuli osobnosti, ktoré v mene slobody či viery obetovali svoj život,“ vysvetľuje ekológ dôvod pamätných miest a na rozlúčku nám pribalí domáce medovníky a sedem čerstvých vajíčok. „Sú posledné, viac nezostalo,“ usmieva sa. „Ale výborné a od srdca. Uvidíte.“