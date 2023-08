Predvolebná kampaň je aj veľkým finančným rizikom.

Predvolebná kampaň stojí nemalé peniaze. Strany, ktoré v posledných parlamentných voľbách prekročili hranicu troch percent, majú nárok na príspevok od štátu v hodnote viac ako 71 miliónov eur. Menšie či nové strany, ktoré sa nemôžu spoliehať na milióny od štátu, financujú kampaň aj pomocou pôžičiek a darov. Pre veriteľov, ktorí neraz požičiavajú obrovské sumy, však ide o riskantný biznis. Viaceré subjekty sa s nimi dohodli, že v prípade zlého volebného výsledku im pôžičky nevrátia. Odstrašujúcim príkladom je pre nich Vlasť Štefana Harabina, ktorá si pred poslednými voľbami napožičiavala takmer milión eur, no po volebnom fiasku nemala nárok ani na príspevok od štátu. Subjekt skončil v konkurze a pre veriteľov mu na účte zostalo iba nedostačujúcich tisíc eur. Ako sú na tom strany, ktoré sa podľa prieskumov pohybujú mimo parlamentu? Dosiahnu aspoň vytúženú hranicu troch percent, pri ktorej vzniká nárok na štátny príspevok?

Podľa Transparency International treba mať na úspešný vstup do parlamentu kampaň aspoň za milión eur. Demokrati plánujú minúť dva milióny, doteraz do kampane naliali okolo 662 tisíc eur. 365 tisíc je od strany Spolu, z ktorej Demokrati vznikli. Spomínanú sumu poslal štát, ide o príspevok za výsledok Spolu z volieb 2020. Najväčším veriteľom hegerovcov je manžel volebnej líderky Andrey Letanovskej Peter, ktorý požičal 90 tisíc eur. Peniaze by sa mu však vrátili až za istých podmienok. „Zmluvy o pôžičkách máme nastavené tak, že povinnosť vrátiť požičanú sumu vznikne až v prípade získania štátneho príspevku za voľby,“ priznal hovorca strany Matúš Mandrák. Tieto pravidlá by mali platiť aj pre ďalších veriteľov, s ktorými strana rokuje.

Rovnaký systém zvolilo aj Maďarské Fórum. Jej šéf Zsolt Simon potvrdil, že peniaze veritelia získajú späť len v prípade vstupu do parlamentu, na čo je potrebných päť percentný zisk. Sám Šimon požičal strane 75 tisíc eur. Iná maďarská strana Aliancia, ktorá za výsledok svojej predchodkyne MKÖ-MKS 3,9% vo voľbách 2020, získala peniaze od štátu, do kampane investovala okolo 481 tisíc eur, pričom má aj pôžičky okolo 550 tisíc eur. Ručia za to bývalou centrálou Strany maďarskej koalície v Bratislave, ktorá na nich prešla v roku 2021, uviedol za Alianciu László Biró.

Projekt bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu zatiaľ do kampane nalial pol milióna. Modrí, Most-Híd evidujú pôžičky vo výške 310 tisíc eur, výdavky pokryli aj z darov. Zatiaľ si však nechávajú pre seba, ako sa s veriteľmi dohodli na vrátení pôžičiek. „Pevne veríme, že dosiahneme volebný výsledok nad 3 percentá,“ povedal podpredseda strany Ľuboš Schwarzbacher, ktorého firmy požičali dzurindovcom 40 tisíc eur.

ĽSNS sa v prieskumoch pohybuje pod hranicou troch percent. Kotlebovci však na pôžičky nie sú odkázaní, tento rok im štát za výsledok spred troch rokov poslal 1,2 milióna eur. Strana plánovala minúť počas kampane 800 tisíc, no doteraz do nej investovala iba okolo 133 tisíc eur.