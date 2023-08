Obvinenie vysokých predstaviteľov bezpečnostných zložiek z marginálnych trestných činov je podľa Roberta Kaliňáka evidentné zneužitie policajného zboru.

Mimoriadnu parlamentnú schôdzu k súčasnej situácii v bezpečnostných zložkách sa nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus. Smer-SD toto konanie niektorých poslancov opätovne podrobil veľkej kritike. Strana opakovane hovorí o policajnom prevrate. Na dôvody takýchto vyjadrení sme sa v relácii Karty na stôl opýtali bývalého šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka.

Smer-SD opakovane na tlačových besedách tvrdí, že sme na Slovensku svedkami policajného prevratu. Nie sú také tvrdenia prisilné?

Vôbec to nie je ostrý slovník. Tí, ktorí sú na strane tohto prevratu sa to iba snažia relativizovať. Faktom ale je, že ak zaútočite na čelných predstaviteľov ozbrojených zložiek a zároveň ich vymeníte, tak prevezmete moc a polícia bola iba nástrojom.

Prevrat by ale nastal, ak by policajti stáli pri každej štátnej inštitúcii, čo sa nedeje.

Deje sa to, že obvinili vedenie Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a Slovenskej informačnej služby (SIS). Ak sa má v takých inštitúciách robiť nejaká policajná akcia, je potrebné to urobiť veľmi citlivo. V tomto prípade ide o marginálne trestné činy, napríklad, ako uviedol pán Hamran, hovorili iba škaredo o policajtoch, alebo v prípade SIS malo ísť iba o nejaké klebety. Ide o evidentné zneužitie policajného zboru.

Po skončení Bezpečnostnej rady štátu prezidentka Čaputová a premiér Ódor slová o prevrate vyvrátili. Inštitúcie podľa nich efektívne riadia aj ich zástupcovia. Vy si to nemyslíte?

Ten, ktorý zorganizuje takýto prevrat, sa samozrejme neprizná. Neočakával som to teda ani od pani prezidentky, či od pána Ódora. Všetko ale na seba vzal policajný prezident Hamran, za ktorého zodpovedá poverený minister vnútra, v tomto prípade pán Ódor a toho si do funkcie dosadila prezidentka Čaputová. Oni prestali riadiť štát.

Na snímke premiér SR Ľudovít Ódor a prezidentka SR Zuzana Čaputová počas spoločného vyhlásenia po skončení bezpečnostnej rady. Zdroj: MARTIN DOMOK

Čo s tým má pani prezidentka? Na všetkých tlačových besedách tvrdíte, že má osobne vedomosť o všetkých zadržiavaniach. Prečo?

Máme na výber dve veci. Buď pani prezidentka sedí na záhrade a opaľuje sa, alebo riadi štát. Najprv tvrdila, že voľby majú byť v júni. Neskôr z neznámych dôvodov súhlasila aj so septembrovým termínom. A potom sa ozvali niektoré strany, že je to preto, aby OČTK stihli všetkých pozatvárať. A dnes vidíte výsledok. Čiže ak by termín volieb neposunula, dnes by s tým nemala nič.

Aký má dôvod?

Základ je ochrana tých policajtov, ktorí sú obvinení z marenia vyšetrovania. Práve preto musel byť vykonaný tento monštruózny zásah. A pritom krátko pred tým utrpela NAKA obrovský debakel v prípade zadržania bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Potrebovali niečo urobiť, aby sa hovorilo o niečom inom, ako o priamom útoku na jedného z lídrov opozície 6 týždňov pred voľbami.

Diskusná relácia "Karty na stôl", ktorej hosťom bol Robert Kaliňák. Zdroj: EMIL VAŠKO

Tvrdíte teda, že časť polície, prípadne niektorí politici chcú prevziať moc nad štátom. Máte k tomu nejaký dôkaz?

Ja osobne nie som dôkazom, že som bol nezákonne vo väzbe? A povedal mi niekto prepáč, keď som bol ukrátený na slobode? Zjavne sú v SIS dôkazy, že dochádzalo k manipulácii trestných stíhaní a k tomu sa chcú dostať. Keď sa tak stane a zničia ich, tak sa z toho vyvinia.

Zadržanie osoby je niekoľko stupňový proces. Vyšetrovateľ dá návrh, prokurátor sa s ním môže stotožniť a následne sudca vydá rozhodnutie, či bude dotyčná osoba stíhaná väzobne. Keďže v celom procese figuruje niekoľko kompetentných, tvrdíte, že sú vopred dohodnutí?

Predovšetkým sú hlavnými vinníkmi tretie poschodie NAKY, to sú tí známi "Čurillovci" a Úrad špeciálnej prokuratúry vedený pánom Lipšicom. Súhlasím s pani prezidentkou, že o nezákonnosti môžu rozhodovať iba sudcovia a prokurátori. Ale prečo potom podala návrh na zrušenie paragrafu 363? To je jediná možnosť ako sa dovolať spravodlivosti. Pretože sťažnosť proti obvineniu, alebo akýkoľvek iný odvolací prostriedok končí na ÚŠP, ktorá tieto politické procesy pečie. Dlhodobo tvrdíme, že ÚŠP podvádza Špecializovaný trestný súd (ŠTS) a kladie mu dôkazy, ktoré sú zmanipulované.

Na tlačovej konferencii po prepustení Tibora Gašpara vystúpil aj jeho právnik Marek Para (vľavo) a ďalší expert na právo strany Smer bývalý sudca Dávid Lindtner. Zdroj: Lívia Černická

Konkrétnejšie?

V minulosti platilo, že ŠTS mal akúsi prezumpciu dôvery v dôkazy, ktoré predkladajú OČTK. Sú dve vety, ktoré chcem zacitovať (z rozhodnutia sudcu ŠTS Jána Hrubalu v prípade zadržania Tibora Gašpara, pozn. redakcie). "Prokurátor sa dopustil niekoľko nie nevýznamných zjednodušení. Parafrázovanie tohto rozhovoru prokurátorom evokuje dokonané kolúzne konanie. Avšak prehratím si tejto nahrávky a prečítaním si jej prepisu, k takémuto záveru nie je možné dospieť." Priamo boli teda vyšetrovatelia NAKA a špeciálna prokuratúra usvedčená, že špeciálny súd podvádzali.

