Ruská invázia na Ukrajinu má aj vedľajšie obete. Po Čiernom mori sa nedostane do sveta žiadne obilie.

Ruská invázia na Ukrajinu získava nový rozmer. V nedeľu 16. júla z prístavu v Odese vyplávala loď TQ Samsun. S tureckou vlajkou na prove odvážala obilie – zrejme na dlhý čas posledný náklad s ukrajinskými potravinami, ktorý plával cez Čierne more. Rusko vypovedalo Čiernomorskú obilnú iniciatívu a svet sa začína obávať hladu.

Obilie v skladoch

Poďme však po poriadku. Keď vlani vo februári Rusko zaútočilo na Ukrajinu, v skladoch nášho východného suseda zostalo vyše dvadsať miliónov ton obilia. Pôvodne bolo určené pre krajiny v Afrike a na Blízkom východe.



Európska únia síce zriadila tak­zvané koridory solidarity, cez ktoré sa ukrajinské potraviny dostávali do sveta vlakmi a kamiónmi. Týmito cestami sa však nedarilo previezť taký objem, aby uspokojil krajiny, ktoré si nedokážu obilie, kukuricu či slnečnicu dopestovať samy.

Ukrajina bola do ruského útoku obilninovou veľmocou. Napríklad Libanon u nášho suseda nakupoval polovicu svojej spotreby pšenice. Najväčším odberateľom kukurice zas bola Čína. Nedostatok oboch komodít znamená nielen nedostatok chleba, ale aj hospodárskych zvierat.

Kritická je situácia v krajinách subsaharskej Afriky a Juhovýchodnej Ázie. Kým my v Európe minieme na potraviny asi desať percent svojho príjmu, tam na nákup jedla dávajú až polovicu svojho platu.

Vojna a zablokované sklady automaticky znamenali zvýšenie cien pšenice a drahšie po­traviny. O tom však netreba veľa hovoriť ani slovenskému spotrebiteľovi.

Na more!

Snahy o prepravu po mori boli teda logické. Krajiny, cez ktoré sa ukrajinský tovar vyvážal von, neboli pripravené na to, aby po ich cestách či železniciach cestovali tony obilia, oleja či kukurice.

Vlani v júli sa s pomocou Turecka podarilo uzavrieť Čiernomorskú obilnú iniciatívu. Istanbul spolu s OSN vytvorili postupy, najmä však morské cesty, ktorými sa ukrajinské obilie začalo opäť vyvážať. Platnosť zmluvy sa rátala na dni. Lenže ruská operácia, ktorá pôvodne mala trvať veľmi krátko, sa dostala do fázy, keď aj podľa vojenských analytikov môže trvať roky. Teraz 18. júla vypršalo predĺženie zmluvy a Rusko sa postavilo na zadné.

Úder v núdzi

Kým doteraz sa obilie z Ukrajiny, ale napríklad aj hnojivá z Ruska dostávali viac-menej bez problémov do sveta, v tejto chvíli sa to skončilo. „V súvislosti s ukončením čiernomorskej iniciatívy a so zredukovaním námorného humanitárneho koridoru budú od 0.00 hodiny moskovského času dňa 20. júla všetky lode na ceste do ukrajinských prístavov v Čiernom mori považované za potenciálnych prep­ravcov nákladu vojenského zamerania,“ oficiálne oznámil ruský rezort obrany.

Generálny tajomník OSN António Guterres ruské vypovedanie Čiernomorskej obilnej iniciatívy okomentoval slovami, že je to „úder ľuďom v núdzi po celom svete“.

„Stovky miliónov ľudí čelia hladu a spotrebitelia čelia celosvetovej kríze súvisiacej so životnými nákladmi,“ pokračoval Guterres. Ruský prezident Vladimir Putin pritom vypovedanie iniciatívy zdôvodňuje nedostatočným vývozom z jeho krajiny a možným vstupom Ukrajiny do NATO.

Svet hladuje

Čísla OSN či svetových organizácií venujúcich sa potravinovým programom a rozvoju poľnohospodárstva sú neúprosné. Za po­sledných päť rokov sa počet ľudí, ktorí čelia hladu, zvýšil o 122 miliónov. Preto sa svet začal naozaj báť, že krajiny, do ktorých smerovalo aj ukrajinské obilie, budú čeliť hladomoru.

Kým Ukrajina hasí požiare skladov po ruských útokoch a nabáda, aby svet hľadal cestu po mori aj bez Ruska, jeho kontinentálni susedia sú praktickejší. Poľsko i Nemecko sa už prihlásili k možnosti, že sa zvýši objem tovarov prepravovaných železnicou a po cestách. „Pracujeme so všetkými medzinárodnými partnermi na tom, aby obilie na Ukrajine nezhnilo v sýpkach, ale dostalo sa k ľuďom vo svete, ktorí ho naliehavo potrebujú,“ vyhlásila nemecká šéfka diplomacie Annalena Baerbocková.

Zvládneme to?

Slovenské ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že bude potrebné reaktivovať koridory solidarity a využiť potenciál cestnej a železničnej nákladnej dopravy do najbližších prístavov mimo ohrozenia. Poľsko vníma situáciu aj ako výzvu - na rekonštrukciu či rozšírenie ciest a koľajníc ráta aj s prostriedkami Európskej únie.

V tejto chvíli je ešte pomerne ťažké odhadnúť, ako dlho bude cesta cez more nemožná. Čím dlhšie, tým viac tovaru sa bude prevážať cez krajiny spoločenstva. Najmä susedia Ukrajiny však majú za sebou aj zlú skúsenosť. Náš pôdohospodársky rezort upozorňuje, že bude potrebné ešte prísnejšie rozlišovať medzi tranzitom a dovozom. „Pri tranzite máme a vždy sme mali rovnaký postoj ako celá Európska únia a plne ho podporujeme. Päť členských štátov má odlišný názor na dovoz komodít z Ukrajiny na ich územie z dôvodu ochrany vnútorného trhu,“ reagovalo ministerstvo na otázky týždenníka PLUS 7 DNÍ.

Koncom jari sa totiž ukázalo, že ukrajinské obilie nespĺňa európske požiadavky. Susedné krajiny preto zaviedli prísnejšie pravidlá a zákazy. Na Slovensko sa nesmie dovážať nielen obilie, ale ani ovocie, zelenina, med.

„Vyžadujeme striktné dodržiavanie pravidiel pre dovoz vrátane odberu vzoriek a testovania bezpečnosti dovážaných komodít,“ tvrdí rezort Jozefa Bíreša. Varuje, že ak by niekto vyložil tovar, ktorý sa má tranzitovať, teda iba prevážať, na území Slovenska, nielenže obchádza systém bezpečnosti potravín, ale pácha aj colný a finančný delikt.

Ako dodáva slovenské ministerstvo, Ukrajina prišla o pôvodné trhy, obsadilo ich Rusko a Čína. Je preto logické, že náš sused sa bude snažiť umiestniť svoju produkciu v Európe. Na druhej strane práve znefunkčnenie dopravy cez Čierne more znamená, že krajiny, ktoré sú odkázané na dovoz, nedostanú potraviny včas.