Na svoj pokus trénovala len tri roky a plávať začala tesne pred päťdesiatkou.

Zrazu som začala kolenami kopať do medúz a jačala som. Potom som si uvedomila, že je to piesok. Že som na brehu! Cez okuliare zašpinené od vazelíny som nič nevidela, takže som netušila, že som už na brehu, - takto opisuje Soňa Rebrová šťastný záver svojho úspešného pokusu o preplávanie Lamanšského prielivu z Britských ostrovov do Francúzska. Je len druhá Slovenka, ktorá to dokázala. Približne na 45 kilometrov potrebovala 14 hodín a 43 minút. A tri roky príprav. Mimochodom, pre profesionálov je stále neplavkyňa. Prečo?

Sen

Pred pár rokmi sa Soňa začala otužovať a ruka v ruke s máčaním v ľadovej vode išli aj súťaže v zimnom plávaní. Soňa sa pravidelne umiestňovala na prvých troch priečkach. Uvedomila si, že asi vie plávať. Voda v Lamanš­skom prielive má teplotu v rozmedzí 15 až 18 stupňov Celzia, preto v ňom plávajú väčšinou otužilci. „Nadchlo ma to. Keby sa mi tam raz podarilo dostať, hovorila som si. Vtedy som preplávala v zime Dunaj z jedného brehu na druhý, bolo to v januári, voda mala dva a pol stupňa a trvalo mi to 22 minút. Keď som doplávala, prišla za mnou jedna baba s tým, že robí štafetu cez La Manche a či sa nepridám. Práve keď som sama o tom snívala! Jasné, že som šla,“ rozpráva Soňa o situácii spred niekoľkých rokov. Štafetu s piatimi ďalšími slovenskými plavkyňami aj zrealizovali. No bolo to úplne iné než sólové plávanie: hodina vo vode, päť hodín oddychu na lodi, ďalšia hodina vo vode a koniec. Medzitým len napätie, či to ostatné parťáčky zaplávajú tiež.

Sólový pokus je úplne iná káva. Všetko je iba na tebe. Sama v chladnej vode, hodiny námahy. „Mne teplo nerobí dobre. Zle sa mi dýcha. Studená voda ma uvoľňuje a nabíja,“ hovorí Soňa. Preto si myslela, že na La Manche by mohla uspieť. „Počas štafety som zistila, že zrejme stačí plávať a neprestať. Tak som sa prihlásila.“



Keďže Lamanšský prieliv je medzi diaľkovými plavcami zrejme najobľúbenejšia trasa a plávať sa dá len od júna do septembra, na termín sa čaká tri roky. Svoj termín Soňa dostala ešte v júni 2020. Na prípravu mala teda dosť času. Preplávala v rámci nej naše priehrady aj celý slovenský úsek Dunaja – 178 kilometrov za štyri dni. Tento rekord má aj zaregistrovaný. „Niektorí plavci tvrdia, že je to ‚splachovačka‘. Že sa len necháš niesť prúdom. Ale prúd je možno po Lužný most. Nižšie musíš plávať, inak by to trvalo šesť dní. Bolo to vyčerpávajúce. Vtedy som ešte nevedela, že musím jesť cukry, takže mi bolo strašná zima, viac z únavy ako pre studenú vodu, aj keď Dunaj mal vtedy 18 stupňov. No vydržala som štyri dni. Tak som si myslela, že by som vydržala aj Lamanšský prieliv.“

Plní želania

Soňa vtedy denne plávala systémom desať hodín vo vode a polhodina na obed na brehu. Nevedela o poriadnom tréningu nič okrem toho, že by mala ročne preplávať dvesto kilometrov. „Keď som plávala v priehradách, ozval sa mi Vlado Mravec, Slovák žijúci v Austrálii, ktorý pripravil na Lamanšský prieliv už sedemdesiat ľudí. Či chcem pomôcť. Páčilo sa mu, čo robím – vtedy som plávaním zbierala peniaze na čisté vody. Navrhol, že mi vypracuje tréningový plán bezplatne. Poslal mi rozpis plaveckých tréningov. Čo a ako mám každý deň zaplávať. Ani som nevedela, že niečo také existuje. Veľmi si to vážim,“ hovorí Soňa.



Keď Vlado Mravec prišiel do Európy pre pokus svojej zverenkyne preplávať more medzi Talianskom a Albánskom, zavolal na tréning do Talianska aj Soňu. V mori trénovali tri dni. Zrýchlila o 15 sekúnd na sto metrov.



V civile je Soňa vydavateľka. Vydáva hlavne romány pre ženy, väčšinou erotické, teda červenú knižnicu. Popritom už sedemnásť rokov plní želania chorých detí prostredníctvom svojej nadácie Želaj si. Sú to väčšinou deti choré na rakovinu. Trávia dlhé mesiace v nemocnici a túžia po smartfóne či tablete, aby si skrátili čas, keďže sa pre riziko nákazy nemôžu s nikým stretnúť a žijú v izolácii. Ak to ich zdravotný stav dovoľuje, Soňa im sprostredkuje zážitky: jazdu na hasičskom aute, let lietadlom, výlet do Paríža, stretnutie s celebritou, koncert obľúbenej detskej kapely.



Pláva vždy za iné myšlienky. Na La Manche zbierala peniaze pre dva projekty, veď aj brehy Lamanšského prielivu sú dva, tak prečo nepomôcť dvakrát: pre Svetový fond na ochranu prírody (WWF) a jeho projekt Za živé rieky a pre Ligu proti rakovine. „Skoro všetci moji najbližší zomreli na rakovinu. Im už nepomôžem, ale tým, čo ešte bojujú, áno. Viem, aké ťažké je starať sa o ľudí s touto diagnózou. Na Slovensku ročne pribudne 40-tisíc prípadov. Je to hrozná choroba. Dá vám možnosť rozlúčiť sa s blízkymi, ale vidíte, ako sa celé mesiace trápia,“ rozpráva.

Za čisté rieky

Aj plávanie pre WWF za živé a čisté rieky má pre ňu dôvod. Keďže pláva väčšinou v riekach a jazerách, na vlastnom tele cíti, že voda v nich nie je úplne v poriadku. Slaná morská voda ju vždy vylieči. No v tej našej vždy dostane nádchu a zápal dutín. Preto už pláva so štipcom na nose. No raz chytila zápal dutín a z neho meningitídu. Dostávala sa z nej rok. „Keď ma z nemocnice vyliečenú poslali domov, zistila som, že neprejdem ani sto metrov. Boleli ma svaly, kosti, kĺby,“ spomína Soňa. „Volala som do nemocnice: ‚Povedali ste, že som vyliečená.‘ No lekári nevedeli, ako sa s tým telo vyrovná. Nervy a svaly mi nefungovali.“



Lenže práve vtedy bolo treba trénovať na štafetu cez Lamanš­ský prieliv. Soňa začala, len čo vládala trochu chodiť. Tŕpli jej ruky a nohy, no od tréningu ju to neodradilo. Rozplávala to za štyri mesiace. Takmer po roku vyšla na Kľak a to bola pre ňu méta, že je opäť zdravá.

Kŕmenie. Počas plávania Soňa dostávala tekutiny a tekutú stravu každých tridsať minút. Zdroj: Jana Čavojská

Pretože vždy pláva, aby zviditeľnila nejaký projekt a vyzbierala preň peniaze, cíti, že jej aktivita má dôležitý zmysel. „Manžel mi hovorí, že ak to nedokážem, budem mu doma plakať. Aj ja som sa na to zozačiatku pozerala spôsobom, že vložím veľa námahy do niečoho, čo sa nakoniec nepodarí. No teraz viem, že aj keď je môj pokus neúspešný, stojí za to už len to, čo som sa naučila a čo som prežila. Akých ľudí som spoznala, ako som sa zlepšila, že som mohla plávať v divokých vlnách, v jaskyniach v Taliansku. Navyše som schudla a vôbec som necítila problémy s menopauzou. Stálo to za to.“



Na diaľkových plavbách Soňu láka aj to, že otestuje samu seba. Či aj po päťdesiatke bude schopná takého výkonu. Navyše motivuje ďalších. Ozývajú sa jej ľudia, ktorí sa chcú začať otužovať, plávať v riekach, preplávať priehrady. Pýtajú si od nej rady. Má radosť, že ich môže povzbudiť.

Pol minúty

Plávanie cez Lamanšský prieliv má svoje pravidlá. Každý plavec dostane pridelený časový slot. V priebehu týždňa má svoje poradie a čaká, kedy doplávajú plavci pred ním. V stanovený deň skoro ráno príde na sprievodnú loď a tá ho zavezie k miestu, odkiaľ odštartuje. Iba v plavkách, čiapke a okuliaroch. Ani hodinky nie sú dovolené – nie je dobré, aby plavec vedel, koľko hodín pláva, mohlo by ho to totiž demotivovať. Keď stojí na brehu, sprievodná loď zatrúbi. Tým okamihom sa začne počítať čas. Vrhne sa do vĺn a pláva. Okolo je ešte tma.

Každých tridsať minút dostane fľašu s tekutinami a tekutou stravou. Na jej vypitie má pol minúty. Slúži to zároveň na kratučký oddych. Dotknúť sa lode je zakázané, fľašu mu hádžu do vody na lane. „Najlepšie je sústrediť sa len na ďalšie jedlo,“ tvrdí Soňa. „Anglický breh vidíte ešte po šiestich hodinách plávania. Obzerať sa by preto bolo demotivujúce.“



Vždy sa sústreďovala len na ďalšie jedlo. Plávala od jedla k jedlu. Nesledovala nič iné. Aj keď už videla francúzsky breh, neznamenalo to, že má vyhrané. V jeho blízkosti sú totiž silné prúdy. „Štatisticky končí tretina plavcov pre podchladenie v studenej vode a tretina pre únavu. Najviac ich skončí sedem kilometrov od cieľa. Breh sa zdá blízko, no plávanie je namáhavé a dostať sa do cieľa je veľmi náročné. Veľa ľudí to nevydrží,“ hovorí plavkyňa.

Monotónne tréningy

Predstavte si, že v rámci nich máte odplávať denne sedem, desať, pätnásť kilometrov. V bazéne, lebo vonku sa u nás v zime toľko hodín plávať nedá. Nekonečná nuda. „Popri plávaní by mal plavec ešte robiť strečing a trénovať v posilňovni. To mi už väčšinou nevychádzalo. Bazén zaberal celé hodiny. Na posilňovňu mi čas nezostal. Akurát som si doma zacvičila kľuky, planky alebo na hrazde.“



Na svoj prvý pokus Soňa cestovala do Spojeného kráľovstva ešte v júli. No prišlo zlé počasie. Márne čakala na štart. Druhý termín dostala medzi 5. a 15. septembrom. Po horúcom lete u nás, keď mala aj voda v Dunaji 23 stupňov... No sú krajiny, kde vôbec nie je možnosť trénovať v chladnejšej vode. Pretekári odtiaľ to majú ešte komplikovanejšie.

Uvoľni sa!

Na diaľkových plavbách sa pláva kraul, prsia by trvali príliš dlho. Naučiť sa ho správne Soni trvalo dlho. Stále chcela zaberať silou. Rýchlo sa pritom unavila. „Prvý človek, ktorý preplával Lamanš­ský prieliv, ho preplával technikou prsia. Trvalo mu to 25 hodín. Ja mám prsia radšej, no musím plávať kraul. Zaberanie ma rýchlo unaví. Tréner mi stále hovoril: ‚Uvoľni sa.‘ Neznášam to slovo. No musíte fakt iba ležať, uvoľnene klásť ruky do vody a zabrať len na milisekundu,“ vysvetľuje Soňa.



Presne na to myslela, keď sa jej pokus stal skutočnosťou. Na lodi bola ešte za tmy o pol piatej. Ledva sa stihla natrieť vazelínou a už sedela v člne na breh. Keď zdvihla ruky, loď zatrúbila. Dobrodružstvo sa začalo.



Hovorí sa, že diaľkový plavec potrebuje na rozplávanie tri hodiny. Až potom si nájde svoje tempo, pohodu a pláva sa mu dobre. Soni to spočiatku šlo ľahko. Zdalo sa jej, že dostáva jedlo každých desať minút namiesto polhodiny. Keď zbadala Francúzsko, ani nechcela veriť, že je už v polovici. Potom to prišlo. Hodina, dve, tri a breh bol stále rovnako ďaleko. Začala cítiť bezmocnosť. No dcéra, ktorá jej z lode podávala stravu, ju uisťovala, že už rozoznáva domy a stromy na brehu. „Všetko bolo strašne ďaleko,“ hovorí Soňa. „Z lode mi hlásili, že ma berie prúd a mám pridať. Áno, po jedenástich hodinách plávania sa to dá.“



Prešla ďalšia hodina a nič. Soňa, značne deprimovaná, hlásila posádke na lodi, že nevie, či dopláva, lebo sa cíti unavene. „Potom som si spomenula na všetkých ľudí, ktorí ma v mojom sne podporovali, ktorí mi držali palce. Aj koľko ma to stálo a čo všetko som musela obetovať. A tak som plávala ďalej. Spomenula som si aj na kamaráta, ktorý to vzdal niekde v týchto miestach a dodnes to ľutuje. Reku, ja nechcem ľutovať! Keď som sa dostala tak ďaleko, musím ísť!“

Najlepší neplavec

Po ďalšej hodine a pol hlásili z lode „last feeding“, posledné kŕmenie, a začali skladať čln, ktorý plavca odprevádza na breh. „Vedela som, že už to dokážem. Naštartovalo ma to. Začala som makať odušu. Z lode mi hlásia, že musím vymeniť okuliare, lebo sú príliš tmavé. Dali mi tie zacapkané od vazelíny. Takže som nevidela, kde breh je. Plávala som a začalo sa medúzové pole. Narazilo ich do mňa asi štyridsať, ale popŕhlilo ma len pätnásť. To by sa dalo vydržať. Problém bol, že som sa vždy mykla a dostala som strašné kŕče do nôh od zadku až po členky. Vravela som si, že sa nemôžem mykať a radšej musím tú bolesť od medúzy vydržať.“



A potom pochopila, že ďalší húf medúz bol v skutočnosti piesok a že je na brehu. Dokázala to. Ako druhá Slovenka preplávala Lamanšský prieliv. A čo je dôležitejšie, podporila čisté rieky a ľudí, ktorí bojujú s rakovinou. Mimochodom, stále im môžete pomôcť aj vy, verejné zbierky stále bežia.



Populárny Lamanšský prieliv je len jednou z diaľkových plaveckých trás na svete. Plávať môžete na všetkých kontinentoch. Alebo to spojiť. Existuje projekt Oceans Seven, sedem prielivov v siedmich oceánoch: Lamanšský prieliv, Gibraltársky prieliv, Catalina pri Los Angeles, Cugarský prieliv v Japonsku, Cookov prieliv na Novom Zélande, Severný prieliv medzi Írskom a Škótskom a Molokai na Havaji. Tento maratón plávania zdolalo doteraz dvadsaťpäť ľudí. Soňa Rebrová by rada preplávala aspoň dve ďalšie trasy: Gibraltárom do Afriky a cez Catalinu. Časť jej trasy sa pláva v noci, pod vami je svietiaci planktón, okolo delfíny a teplučká voda. Hotová rozprávka oproti Lamanšskému prielivu. A zároveň zaujímavá výzva.



Napriek tomu, čo dokázala, je Soňa pre komunitu plavcov neplavec, lebo netrénuje odmalička. „Vraj som amatérka. Tak chcem byť ten najlepší neplavec spomedzi neplavcov,“ hovorí.