Pozrite si, ako to vyzeralo v centrále SaS.

SaS má centrálu v sídle strany – v Liberálnom dome. Novinárov, ktorí informujú o dianí z volebnej noci, tam posadili priamo vedľa kaderníckeho salónu. V Liberálnom dome totiž jedno sídli. Zaujímavé je, že toto miesto by mohlo byť blízke podpredsedovi strany Branislavovi Gröhlingovi. Exminister školstva bolo totiž pred vstupom do politiky vizážistom a manažoval sieť kaderníctiev. V skutočnosti nesie kaderníctvo meno iného kandidáta SaS Polat Elamisa.

Predseda strany Richard Sulík, ktorý je známy svojou láskou k vareniu, veď aj pre potreby tejto predvolebnej kampane vydal kuchársku knižku, v centrále podával mafiny. Tanier bol čoskoro prázdny, pozrite si to vo VIDEU:

Podľa exit pollu agentúry Focus pre televíziu Markíza by sa SaS dostala do parlamentu so 6,4 % hlasov. Znamenalo by to, že strana sa dostane do parlamentu už po piaty raz. Vyjadrenie Sulíka k exit pollu si pozrite vo VIDEU:

Do centrály SaS prišiel aj herec Jozef Vajda, ktorý vyjadril strane podporu už v rámci predvolebnej kampane.

Jana Bittó Cigániková si s Vajdom dala cigaretku.

Vajda sa porozprával s Bittó Cigánikovou aj jej manželom.

Poslankyňu prišla podporiť do centrály aj nevlastná sestra.

Do Liberálneho domu prišiel aj Sulíkov kontroverzný syn Filip, pozrite si ho na FOTO v GALÉRII.