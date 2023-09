Niektoré činnosti síce zákon nepostihuje, no nie sú úplne v poriadku.

Voliča vo volebnej miestnosti nečaká nič komplikované. Od komisie si preberie hlasovacie lístky a obálku, odoberie sa za plentu, zakrúžkuje favoritov, vloží papier do obálky a vhodí ju do volebnej urny. Napriek tomu dochádza často k zbytočným chybám, no aj kurióznym situáciám. Pri niektorých je výklad zákona jasný, pri iných ide skôr o morálku voliča.

Selfíčka sú skôr otázka morálky ako zákona

Nová doba priniesla módu selfie fotiek. Niektorí sa vyfotia aj so svojím hlasovacím lístkom a následne sa pochvália na sociálnych sieťach. Tým však v podstate sabotujú jednu z výsad demokratických volieb, keďže voľba by mala byť tajná. Ústava SR zakotvuje tajnosť hlasovania, zmyslom je predchádzať volebnej korupcii a propagácii politických strán.

Ak niekto zverejní fotku svojho hlasovacieho lístka na internete, nie je priamo zapojený do volebnej korupcie, no môže sa touto cestou podieľať na vytváraní prostredia, ktoré korupciu uľahčuje. Z právneho hľadiska teda populárne selfie fotky s hlasovacími lístkami nie sú zakázané, no je to skôr o morálnych hodnotách konkrétneho človeka. „Voliči tak síce riskujú, že sa pre fotku možno rozhádajú s príbuznými alebo známymi, nejde však o porušenie zákona, a preto takéto odvážne odtajnenie voľby nie je žiadnym spôsobom postihované," povedal politológ Miroslav Řádek pre PLUS 7 DNÍ.

Druhý oslovený politológ Jozef Lenč to vníma ako nebezpečný trend pre demokraciu. „Nie je to porušenie zákona, respektíve kompetentné autority to doposiaľ nevyhodnotili ako porušenie zákona. Osobne sa domnievam, že je to porušenie jedného z kľúčových kritérií demokratického volebného procesu, ktorého súčasťou je tajnosť volieb. V tomto smere však tajnosť volieb smerom k svojej osobe porušuje sám volič alebo volička a nie autority, prípadne iné osoby. V každom prípade to je nie dobrý trend, ktorý je nateraz len etickým problémom, môže však mať aj omnoho vážnejšie dôsledky na demokraciu," uviedol.

Neviete sa rozhodnúť? Času je dosť, ale...

Nejasné je aj vymedzenie toho, čo môže človek robiť za volebnou plentou. Ak chce brnkať na nervy členom volebnej komisie či ostatným voličom, môže stráviť rozmýšľaním nad svojou voľbou aj celý deň? Pravidlá tu nie sú úplne jasné, aj názory nami oslovených odborníkov sa líšia. „Žiadna norma nehovorí, ako dlho sa volič môže za plentou zdržiavať. Členovia komisie do tohto priestoru za bežných okolností nesmú vstúpiť. V opačnom prípade by to mohlo byť považované za marenie výkonu volebného práva. Iná situácia prirodzene nastáva, ak by volič potreboval zdravotnú pomoc, odpadol by, v horšom prípade zomrel. S výnimkou podobných situácií volič teoreticky môže za plentou sedieť až do zatvorenia volebnej miestnosti a nesmie ho odtiaľ vykázať ani polícia," vysvetlil Řádek.

Podľa Lenča v takých prípadoch závisí, ako situáciu vyhodnotia členovia volebnej komisie. „Čas, ktorý volič môže stráviť za plentou, nie je explicitne daný, no má byť primeraný. Samozrejme, ak by niekto úmyselne blokoval právo iných zúčastniť sa na voľbách, zrealizovať voľbu, tak by volebná komisia a orgány štátu mohli zasiahnuť. Za plentou môže volič študovať volebné lístky, zrealizovať volebný proces a nemal by tam robiť nič, čo je v rozpore s akýmkoľvek zákonom. Samozrejme, že volebná komisia má právomoci upozorniť, prípadne vykázať, či nevpustiť niekoho do volebnej miestnosti a v prípade, že toho nie je schopná, je za týmto účelom k dispozícii policajný zbor," vysvetlil pohľad na vec politológ Jozef Lenč pre PLUS 7 DNÍ.