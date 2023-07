Nielen nové tváre sa idú prihovárať voličom. Na kandidátkach je aj medveďobijec či človek, ktorý sa pobil s Igorom Matovičom.

Kalendár je neúprosný - predčasné parlamentné voľby sa blížia. Nielen politológovia predpovedajú, že leto a najmä september budú veľmi horúce. Ktoré tromfy vytiahli strany do boja o voliča? Viacerí tvrdia, že ich kandidáti majú za sebou silné životné príbehy. Ponúkajú nám ich ako milé tety na trhu nové zemiaky či vlastnoručne dopestované jahody. Na niektoré mená sme sa pozreli.

Bojovný jogín

Na kandidátke Republiky sa ocitol aj bývalý človek Jána Slotu. Ešte minulý rok do hnutia vstúpil Rafael Rafaj, ktorý často dokázal dobre zabaviť slovenskú verejnosť. Spomeňme len kauzu, ako údajne podpisoval Slotu na prezenčnej listine v parlamente. Alebo bitku s Igorom Matovičom. Pred jedenástimi rokmi musela dokonca zasahovať ochranka a odtrhnúť ich od seba. Matovič vtedy incident opísal približne takto: Rafaj ho vyzval, aby vyšiel zo sály do salónika. Tam ho údajne chytil za kravatu a škrtil. „Vyletela mi ruka, tak som ho chytil pod krk a pritlačil som ho,“ povedal Matovič. Rafaj sa mu neskôr ospravedlnil.

Známa je Rafajova kampaň do eurovolieb, keď sa obliekol do uniformy M. R. Štefánika. Od svojich 23 rokov je vegetarián a venuje sa joge a ezoterike.

Opakovaný vtip?

Aj KDH má dvoch Majerských na kandidátke. Jedného na začiatku a druhého na konci. Kresťanských demokratov vedie do volieb Milan Majerský. Bývalý basketbalista a komunálny politik, ktorý vraj po mieste predsedu KDH netúžil. Je rozvedený pred civilným aj cirkevným súdom.

Aby upokojil vlastných, tesne pred straníckymi voľbami sa oženil s europoslankyňou Miriam Lexmannovou a o necelý týždeň sa stal šéfom kresťanských demokratov. Svadbou sa stal rodinným príbuzným Františka Mikloška. Lexmannovej mama a jeho švagriná sú totiž sestry, vysvetlil sám Mikloško, dnes posila kandidátky KDH.

Na jej konci je ďalší Majerský, tentoraz nejde o príbuzného. František Majerský je známy z protestov záchranárov pred dvoma rokmi. Koalícia totiž vtedy navrhovala zvýšenie ich platov o tridsaťštyri eur v hrubom, poslanci však nezdvihli ruku ani len za túto omrvinku. Majerského vtedy polícia zadržala, pretože porušili pandemické opatrenia. V cele predbežného zadržania strávil vyše troch hodín.

Medveďobijec

Od kotlebovcov k SNS sa presunul starosta Očovej a šéf Národnej koalície Rudolf Huliak. Člen Prezídia Slovenskej poľovníckej komory a poľovníckeho zväzu považuje medvede za „časovanú bombu na likvidáciu života na vidieku“, a preto by sa mal ich počet regulovať. Tvrdí, že „ministerstvo životného prostredia, štátna ochrana prírody, ale aj mimovládne organizácie využívajú medveďa a vlka ako biologickú zbraň“. Ochrana prírody by vraj mala patriť do rúk „poľovníkov, lesníkov, rybárov a ľudí žijúcich na vidieku“.

Zo strany do strany

Asi tak by sme mohli zhodnotiť politickú kariéru niekdajšej televíznej hviezdy Martiny Šimkovičovej. Do parlamentu sa pred rokmi dostala na kandidátke Sme rodina, potom bola nezávislá. Do eurovolieb išla za Starostov a nezávislých kandidátov. Minulé voľby sa o hlasy uchádzala pod značkou Hlas ľudu. Teraz je na pomerne zvoliteľnom mieste na kandidátke SNS.

Televízia Markíza s ňou ukončila spoluprácu pre rasistické texty na sociálnych sieťach. Tejto rétoriky sa Šimkovičová celkom nezbavila, ani keď sa divákom prihovárala z obrazovky súkromnej alternatívnej televízie.

Časy, keď sedela v parlamente, si pripomeňme výrokom, za ktorý bola nominovaná na homofóba roka. „Neomarxisti vymenili kapitál za rod, ale cieľ zostal rovnaký. Zničiť tradičnú rodinu, západnú civilizáciu a vytvoriť totalitnú spoločnosť. Všetky problémy, na ktoré sa odvolávajú platení homoaktivisti, sa dajú riešiť tromi-štyrmi všeobecnými úpravami zákonov. Nie je potrebné žiadne homosexuálne manželstvo,“ tvrdila.

Pelle a Pelle

Začiatok aj koniec kandidátky strany Hlas patrí Pellegrinimu. Kým z jednotky ide do volieb zakladateľ strany Peter Pellegrini, uzatvára ju jeho príbuzný Lukáš. „Môj bratranec, futbalista zo žiarskeho regiónu. Dnes hrdý hasič, ktorý slúži Slovenskej republike. Lukáš Pellegrini bude symbolicky na 150. mieste,“ pokračoval s tým, že druhý Pellegrini „skúsi zabojovať o dobrý výsledok a možno sa aj prekrúžkuje do národnej rady“.

Pellegriniovci sa na seba podobajú. Jamky v lícach sú vraj ich rodinným znamením a má ich aj Lukáš. „Máme ich v rodine viacerí,“ dodal Peter Pellegrini. Bratranca predstavil ako „pracovitého a skromného chalana“. Za Hlas kandidoval úspešne v komunálnych voľbách.

Celá rodina

Za socializmu sa ľudia zabávali na relácii Spieva celá rodina. Dnes by sme mohli povedať, že kandiduje celá rodina. Mariana Kotlebu z politiky knokautovalo odsúdenie za trestný čin, tak do predvolebného boja posiela brata a mamu.

Podmienečný trest za prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd stanovený súdom mu uplynie až v októbri, voľby sú len o niekoľko dní skôr. No meno Kotleba len tak nezmizne. Kandidátku extrémistov vedie „predstaviteľ bojovnej a ráznej politiky“ Marek Kotleba a hneď z piateho miesta mu chrbát kryje mama Eleonóra Kotlebová. Jej kandidatúru Marian Kotleba vysvetlil synovsky emocionálne a politicky pragmaticky: „Toto postavenie si zaslúžila tým, že keď v čase ministrovania Roberta Kaliňáka na nás páchali fyzické útoky, osobne mi zachránila život.“

Andel opäť na scéne

Po Nežnej revolúcii zakladal SNS, bol poslanec, podpredseda Národnej rady SR, za éry Vladimíra Mečiara aj podpredseda vlády SR pre školstvo, kultúru, vedu a telovýchovu. V roku 2000, čo bolo pre SNS veľmi divoké obdobie, národniari Mariána Andela vylúčili. Jeho znovuprijatie spochybňovala Anna Malíková. Známy je Andelov výrok z roku 1996 na adresu Miloša Zemana. „Veľmi ma mrzí, že na čele českého parlamentu je psychopat, ktorý si myslí, že je najmúdrejší na svete… Je to psychopat a Hurvínek,“ okomentoval vtedajšiu hlavu českého zákonodarného zboru.

Politické šťastie Andel neskôr skúšal s ďalšími národniarmi v strane Slnko a teraz v júni vhupol do hnutia Republika. Tvrdí, že dnešná SNS je ďaleko od toho, čo robila vo svojich začiatkoch. „Republika pokračuje v tom, čo SNS opustila,“ povedal pri vstupe do hnutia 75-ročný Andel.

Z Matice k extrémistom

Človek, ktorý pripravoval vznik Národnej banky Slovenska a viedol Maticu Slovenskú, dnes kandiduje za extrémistov. Mariána Tkáča zaradili na trináste miesto. Napísal niekoľko diel zaradených k literatúre faktu i beletrii. Ale aj skriptá, z ktorých vyše polovicu strán opísal. Pre plagiátorstvo ho poslali z Ekonomickej univerzity preč. Navyše, zrejme spolupracoval aj s ŠTB pod krycím menom Krajan.