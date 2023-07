Úradnícka vláda stratila ministra vnútra.

Minister vnútra Ivan Šimko sa vo funkcii ministra vnútra dlho neohrial, v úradníckej vláde Ľudovíta Ódora končí už po dvoch mesiacoch. Dôvodom jeho odchodu sú podľa všetkého medializované spory so širším vedením Policajného zboru. Prezidentka Zuzana Čaputová odoberie Šimkovi povolenie viesť rezort vnútra. Pre spory so Šimkom sa vyhrážalo odchodom aj viacero vysokopostavených členov polície vrátane policajného prezidenta Štefana Hamrana, riaditeľa NAKA Ľubomíra Daňka či šéfa policajnej inšpekcie Petra Juhása.

Nechal sa uniesť v statuse

Šimkovi zlomili väz kontroverzné vyjadrenia na sociálnej sieti, v ktorých vyhlasoval, že polícia by mala byť pod kontrolou politikov. Spochybňoval aj často používané výroky o rozviazaných rukách polície, podľa teraz už exministra Šimka to nebolo možné na 100%, keďže aj policajný šéf a minister sú viazaní ústavou a zákonmi.

"Priznám sa, že mi od počiatku nebolo jasné, čo sa malo na mysli pod tým, keď sa začalo hovoriť o tom, ako sa rozviazali ruky polícii. Táto ozbrojená, represívna štruktúra si iste nemôže robiť, čo sa jej zachce. To sa deje iba v policajnom štáte. V demokratickej spoločnosti musí byť donucovacia moc štátu pod veľmi presne ustanovenou, ale účinnou kontrolou politickej moci," napísal okrem iného v príspevku na sociálnej sieti, ktorý vyvolal napätie medzi ním a políciou. "Nie priatelia, žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištoľami a putami mať nesmú! Patria pod kontrolu politiky. To, o čo ide vždy, predovšetkým vo voľbách, vo všetkých voľbách i v týchto, je, aby bola pod kontrolou dobrej politiky. Takej, ktorá si túto svoju zodpovednosť uvedomuje," píše v závere statusu Šimko.

van Šimko na sociálnej sieti napísal, že mu nie je jasné, čo sa myslí vyjadreniami o rozviazaní rúk polícii. Zdroj: facebook/ivan šimko

Policajné rady však podrobil kritike aj pár dní predtým. "Rozšírila sa u nás taká mantra, že problém je v nedostatočnom počte policajtov. Že ich údajne potrebujeme viac. Myslím si, že to nie je pravda. To, čoho naozaj potrebujeme viac sú takí policajti, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Takí, čo sa nevyhrážajú, že odídu, ak sa im nezvýšia platy. Takí, ktorým skutočne ide o to, aby ľudia v našej vlasti žili pokojnejšie a bezpečnejšie," zakončil status s tým, že on ako minister v tejto veci urobí, čo bude môcť.

Na koberčeku u Čaputovej

Výroky skúseného ministra vyvolali veľkú v istej časti politického spektra, viacerí žiadali Šimkov okamžitý odchod. Aj hlava štátu Zuzana Čaputová uviedla, že Šimkove výroky považuje za nešťastné. Prezidentka sa so Šimkom stretla ešte minulý týždeň, pričom témou bolo práve rastúce napätie v rezorte vnútra. Stretnutie potvrdilo aj ministerstvo, no k jeho obsahu sa bližšie nevyjadrilo.

Spor však mal hlbšie korene ako pár statusov na facebooku, Šimko a vedenie polície sa rozchádzali aj v iných záležitostiach. Podľa aktualít sa spor týkal aj toho, či minister nezasahuje do konkrétnych trestných vecí alebo personálnej politiky policajnej inšpekcie či policajného zboru. Problémový bol aj pohľad na riešenie citlivých káuz.

Jeho nástupcu už poznáme z úradníckej vlády

Šimka na poste šéfa ministerstva vnútra nahradí niektorý z jeho kolegov z úradníckej vlády. Tá totiž nemá dôveru parlamentu a svoj mandát vykonáva len z poverenia prezidentky. Minister preto môže formálne skončiť iba tak, že sám požiada o odobratie poverenia, alebo mu ho odoberie hlava štátu. Čaputová bude musieť vybrať na jeho miesto niekoho zo Šimkových kolegov, keďže náhradou môže byť iba iný člen úradníckej vlády.

Šimkov (68) návrat do vrcholovej politiky trval iba pár mesiacov. Vo veciach verejných pôsobí už od roku 1990, kedy bol poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR. Ministrom vnútra bol už po druhýkrát (2023 a 2001-2002), v minulosti viedol aj rezorty spravodlivosti (1992) a obrany (2002-2003). Stál pri zrode relevantných politických subjektov ako KDH, SDKÚ, Slobodné fórum či Misia 21. Od roku 2010 je členom Kresťanskodemokratického hnutia.

