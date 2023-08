Do predvolebného diania sa zapojili aj študenti.

Obyvatelia hlavného mesta Českej republiky si mohli všimnúť, že vo viac ako dvesto vagónoch pražského metra pribudli plagáty, ktoré nabádajú k účasti na jesenných parlamentných voľbách na Slovensku. Ide o iniciatívu slovenských študentov, ktorí sa touto cestou snažia mobilizovať krajanov v Česku, aby sa aj oni podieľali na budúcnosti svojej rodnej krajiny. Pomocou banerov upozorňujú, že voliť sa dá aj poštovou formou.

Kampaň zorganizovalo občianske združenie Mladí, podľa jeho predsedu Mareka Macha už transparenty visia v takmer 250 vagónoch. Pripomenul, že predčasné voľby sa blížia a pre Slovákov žijúcich v zahraničí je korešpondenčná voľba jediná možnosť, ako v septembrových voľbách odovzdať svoj hlas.

Jeden z plagátov v pražskom metre. Zdroj: facebook.com/mladiprotifasizmu

Zahraniční Slováci sa musia najneskôr do 9. augusta 2023 zaregistrovať na webe slovenského ministerstva vnútra. Ak to nestihnú, o možnosť voľby prídu. Práve na to sa v plagátovej kampani snažia upozorniť, podotkol Mach. Pomôcť môže hocikto, a to nielen v susednom Česku. "Ak máte možnosť legálne umiestniť v zahraničí plagát upozorňujúci zahraničných Slovákov na voľbu poštou, dajte nám vedieť. Pošleme vám grafiku, ktorú môžete jednoducho vytlačiť a umiestniť na viditeľné miesto," píše združenie na svojom facebookovom profile.

Kampaň už plní svoj účel. Na sociálnych sieťach pribúdajú momentky ľudí s plagátom v pozadí. Ide o Slovákov, no predvolebnú aktivitu slovenských študentov už zdieľali aj domáci.

My máme metro, Slováci ne. Za to mají korespondenční volbu. A reklamu na ni v našem metru. Jedu sice v metru, ale Slovákům v něm závidím. Tu volbu. pic.twitter.com/zTKoEfQO4Y — Luboš Kreč (@LKrec) July 21, 2023

Vylepovanie plagátov je však iba jedna časť plánovanej kampane. Ak sa podarí vyzbierať dostatok financií, členovia združenia chcú chodiť po školách a diskutovať s mladými o demokracii, fungovaní volebného systému, právomociach ústavných činiteľov a podobne. Ďalšími cieľmi Mladých sú online kampaňové videá so známymi osobnosťami naprieč spoločenským životom alebo lokálna kampaň v regiónoch prostredníctvom "politicky nezávislej osobnosti s vysokou poznateľnosťou a autoritou medzi všeobecnou populáciou".

Postup pri poštovej voľbe nie je zložitý. "Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou," vysvetľuje rezort, na ktorého stránke sa nachádza aj podrobný postup.