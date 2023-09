Slováci prezradili vysnívanú výšku dôchodku. Od reality to má veľmi ďaleko

Nový prieskum odhalil dôchodkové sny Slovákov.

Mať dobrý dôchodok a užívať si na ňom je sen pre 70 percent obyvateľov Slovenska. Predstavy o výške vysnívaného dôchodku sa však od slovenskej reality značne líšia. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus a Nadácie Partners. Prieskum sa zrealizoval pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti, ktorý každý rok pripadá na 8. septembra. Kým výška vysnívaného dôchodku je 1 165 eur, aktuálny priemerný starobný dôchodok je na úrovni 637 eur. Znamená to, že Slovákom chýba do splnenej predstavy až 528 eur, čo je takmer polovica. I napriek tomu sa podľa odborníkov stále nereálne spoliehame na štát.

Slováci sa pritom svojho dôchodku už nevedia dočkať. Takmer pätina ekonomicky aktívnych respondentov plánuje ísť buď do predčasného dôchodku a tretina výrazne skôr do dôchodku, ako je riadny termín. Ten je v súčasnosti stanovený na 64 rokov, no podľa názoru väčšiny opýtaných sa vek odchodu ešte zvýši. „Tento údaj je svojím spôsobom alarmujúci. Rozumiem, že dáta ukazujú určitú túžbu obyvateľov, tá však úplne popiera dôchodkovú realitu z hľadiska aktuálneho finančného zabezpečenia obyvateľov Slovenska na dôchodok,“ upozorňuje sociológ z agentúry Focus Martin Slosiarik.

Predstavy a dôchodkové túžby výraznej časti opýtaných sú pritom jasné. Na dôchodku sa chcú naplno venovať deťom a vnúčatám či záľubám. Ďalšia tretina budúcich dôchodcov sa chce starať o dom či záhradu, alebo cestovať a spoznávať svet. „Tieto túžby a plány si však vyžadujú dostatočné finančné zabezpečenie. Ak sa dnes väčšina ľudí spolieha na štátny prvý pilier, resp. druhý súkromný pilier a zároveň si od relatívne mladého veku nevytvára priestor na zvýšenie dôchodku v starobe cez pravidelné sporenie či investovanie, táto túžba ostane navždy len túžbou,“ dodáva sociológ.

Kým v roku 2019 Slováci snívali o dôchodku vo výške 925 eur, v tohtoročnom prieskume sa vysnívaná výška dôchodku vyšplhala na 1 165 eur, čo je nárast o viac ako 25 %. „Tento nárast pravdepodobne v sebe zahŕňa pociťované zvyšovanie životných nákladov od jari 2022, ktoré sa takto premietlo aj do navýšenia predstáv o výške ideálneho dôchodku,“ myslí si Martin Slosiarik. Navýšenie zaznamenala aj kategória tzv. očakávanej výšky starobného dôchodku zo 712 eur v roku 2019 na súčasných 865 eur, čo je nárast o viac ako 20 %. „Otázkou ostáva, čím je vyvolaný tento nárast, keďže správanie výraznej väčšiny obyvateľov Slovenska v súvislosti s finančným zabezpečením na dôchodok sa nezmenilo. Odpoveďou môžu byť pravidelné a mimoriadne valorizácie dôchodkov zo strany štátu,“ dodáva sociológ.

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum formou osobných rozhovorov realizovala agentúra Focus medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov na vzorke 1 012 respondentov. Realizoval sa koncom júna tohto roka.