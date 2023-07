Ako hlboko musia slovenskí prominenti načrieť do peňaženky, aby sebe či deťom zaplatili nákladné hobby?

Príroda, dupot konských kopýt a jedinečný výhľad. Nie nadarmo sa vraví, že najlepší pohľad na svet môžete zažiť jedine z konského chrbta. Niektoré celebrity preto kone vlastnia, majú svoje ranče či školy, iní profesionálne pretekajú. Drahému koníčku sa na Slovensku úpenlivo venujú aj deti známych rodičov. Dvadsaťdvaročná dcéra Borisa Kollára (57) Alexandra, rovnako stará dcéra milionára Júliusa Rezeša (53) Victoria, pätnásťročná dcéra herca Dana Dangla (48), ale aj mnohí ďalší.

Pripravte si tisíce eur

Už Hippokrates na uvoľnenie svalstva odporúčal jazdu na koni. Osobný lekár Márie Terézie Van Swieten zas radil, že jazda na koni je dobrá na psychickú relaxáciu pri liečbe duševných chorôb. Podľa nich jazda na koni špeciálne pôsobí proti hypochondrii a hystérii. Dokonca aj dnes kone pomáhajú pri fyzických aj psychických problémoch a tiež pri problémoch s učením. Nie je to však lacná záležitosť.



Rekreačného koňa môžete kúpiť v našich zemepisných šírkach od 900 eur, samozrejme, závisí od zdravotného stavu, veku či skúseností koňa. Cena dobrého pretekárskeho koňa sa pohybuje v desiatkach tisíc, pričom vraj neexistuje horný cenový limit. Ľudia sú pripravení zaplatiť nemalé peniaze, s ktorými majú veľké nádeje v chove alebo športe. Preto cena niektorých siaha až k státisícom či miliónom eur.

Dcéra netrochárči

Kúpou koňa sa záťaž na peňaženky vôbec nekončí. „Kedysi mali bohatí ľudia kone, potom sa chválili autami a teraz sú to zase kone. Mesačné náklady na základné zabezpečenie potrieb jedného zvieraťa sa pohybujú od tristo až do vyše tisíc eur. Najpodstatnejšiu časť z nich tvorí ustajnenie,“ dozvedeli sme sa od koničkárov. Cena ustajnenia sa odvíja od jeho typu, lokality, kvality poskytovaných služieb a možností, ktoré stajňa ponúka. To najdrahšie sa na Slovensku nachádza vraj v Stupave a stojí tisíc eur mesačne. Koňa tam má údajne „v úschove“ aj dcéra milionára a dnes honorárneho konzula Bahám Michala Lazara (66).



V nákladoch okrem ustajnenia by malo byť zahrnuté krmivo, služby veterinára, zubára či kováča. Na predstavu, za strúhanie kopýt sa platí od 15 eur, pri podkúvaní je to zhruba od 50 eur. Netreba zabúdať, že aj výstroj niečo stojí – kvalitná pasujúca uzda, sedlo, podsedlovky, podložky pod sedlo, strmene či chrániče, spolu to vyjde od tisíc až do päťtisíc eur.

Koníček premenil na biznis

Najväčším milovníkom koní je na Slovensku bezpochyby finančník Mario Hoffmann (55). Prepadol im v štyridsiatke a odvtedy sa stali súčasťou jeho života. „Prvého koňa som dostal na narodeniny,“ prezradil nám v minulosti ako bývalý rýchlostný kanoista. „Hľadal som disciplínu, v ktorej sa dá súťažiť na čo najvyššej úrovni a čo najdlhšie. Aj v neskoršom veku.“



Napokon sa Hoffmann stal jedným z našich najlepších vytrvalostných jazdcov a o pár rokov ho to doviedlo k myšlienke, aby vytvoril najväčší jazdecký areál v strednej Európe. V Šamoríne sa rozprestiera na ploche viac ako milión štvorcových metrov a v tamojších stajniach nájde miesto šesťstosedemdesiat koní.



Koňom sa venuje aj tretí najbohatší Slovák Patrik Tkáč (50) mladší, ktorý si postavil ranč v Devíne. Lásku k týmto zvieratám má vraj v rodine. „Parkúru sa súťažne niekoľko rokov venovala aj jeho sestra Andrea,“ dozvedeli sme sa z jeho okolia.

Jeden kôň nestačí

Na medzinárodných pretekoch doma aj v zahraničí Slovensko reprezentujú mnohé deti známych Slovákov. Jednou z nich je dcéra košického milionára Júliusa Rezeša (53) a Miss World Slovakia 1996 Lindy Antal Rezešovej (44). Victoria sa už od detstva pravidelne zúčastňovala na pretekoch. A nie na hocijakých. „Kone sú mojou vášňou už pätnásť rokov. Ako juniorská jazdkyňa som sa zúčastnila aj na národných majstrovstvách a pohároch,“ hlása verejne.



Pred pandémiou síce dva kone predávala, ale teraz sa chváli až štyrmi. Aktuálne by mala jazdiť na koni s menom Gucci, pred dvoma rokmi si užila prvé preteky s mladým Etorrem. Okrem toho trénuje s koňom Captain Coronado a C. C Catch. Či ich má slečna Rezešová všetky aj na papieri, nevedno. Podľa nášho zdroja z koničkárskeho pro­stredia sa totiž nedá presne určiť, kto aké kone vlastní. „Mnohí majitelia ich píšu na iné osoby. Dôvod je jednoduchý, nemusí každý vedieť, čo všetko majú,“ prezrádza.



Koničkársky šport je drahá záležitosť, ale mnohí jazdci vedia, že aj veľmi nebezpečný. Na vlastnej koži to zistila aj Victoria. V roku 2017 sa počas pretekov v Šamoríne vážne zranila po nepríjemnom páde z koňa. Zlomila si kľúčnu kosť. „Strach mám stále. Ako mama sa ho nikdy nezbavím. Samozrejme, vždy ideme do toho s tým, že sa môže niečo stať. Je to živý tvor, ktorý sám rozmýšľa a sám koná. Proti 450 alebo 500 kilám sily neurobíte, bohužiaľ, nič,“ tvrdila vtedy jej mama Linda. Pádu z koňa sa nevyhla ani ona. Pred tromi rokmi nešťastne spadla pod kobylu, ktorá ju zachytila kopytami. „Zostala som v bezvedomí so zapadnutým jazykom. Prebrala som sa až v sanitke a potom, až keď mi šili bradu,“ opísala nepríjemný zážitok.

Reprezentantky

Aj o najstaršej dcére Borisa Kollára mnohí vedia, že miluje kone. Politik zabezpečil, že Alexandra sa mohla venovať náročnému parkúrovému jazdectvu od detstva. Čas a investície sa oplatili a Saška reprezentuje Slovensko. „Má dva naozaj špičkové kone, na ktorých jazdí,“ dozvedáme sa z jej okolia. Koncom mája sa na svojom koni menom Flawi objavila v Rakúsku, kde zvíťazila. Pár dní predtým sa s hnedákom menom Caspi tešili z druhého miesta.



Podobný scenár sa opakoval aj pri sivej eminencii našich televíznych obrazoviek Danovi Danglovi (48). V roku 2019 herec, moderátor a producent verejne prezradil, že kúpil koňa. Jeho šestnásťročná dcéra Laura totiž preteká v drezúre. „Dnes reprezentuje krajinu! Hrdý otec,“ pochválil sa Dangl pred troma rokmi.

U bratranca na ranči

Pred šiestimi rokmi sa k majiteľom koní zaradila aj rodina herca Maroša Kramára (64). Zaobstarali si kobylu Sofiu. Keďže Marošov bratranec, fotograf Jakub Klimo vlastní ranč, zviera mali spolu s ostat­nými Jakubovými koňmi ustajnené u neho. „Sofinka si už na nás zvykla, je to štvorročná kobylka a je výnimočne dobručká,“ pochvaľoval si v tom čase Kramár.



Napokon, na koni sa premával už pred kamerami a podobnú skúsenosť chcel dopriať mladšiemu synovi Markovi. „Veľmi sa mi páčilo, keď som vo filmoch videl, ako herci jazdia na koňoch. Chcel som to vedieť tiež a túžil som mať raz vlastného. Splnilo sa mi to, máme Sofiu,“ tešil sa vtedy iba deväťročný člen rodiny, ktorý z koňa stihol hneď aj spadnúť. Ale keďže mal chrániče, nič sa mu nestalo.



Ku koňom pred rokmi pričuchol hokejista Ľubomír Višňovský (46). Ušľachtilé zvieratá učarovali najmä jeho manželka Kataríne, ktorá začala na nich jazdiť. „Ja sa tomu nevenujem, lebo čo nemám pod kontrolou, to je veľmi, veľmi ťažké. Radšej to nechám tak,“ tvrdila bývalá hokejová hviezda. Podľa našich informácií nakoniec manželke zaobstaral aj vlastného tátoša, ktorý sa volá Equestrian.

Majster Európy

Poznáme ho ako horského nadšenca, ktorý každý týždeň vytiahne niekoho zaujímavého na túru v markizáckych Televíznych novinách. Reportér Ján Tribula (44) je však aj profitrénerom voltižného jazdenia, čo je akrobaticko-gymnastické cvičenie na cválajúcom koni. Pochváliť sa dnes môže titulom majster Európy. „Kedysi dávno sme začínali s voltižou všetci. Bola to taká predpríprava do sedla a ja osobne som začal ako šesťročný. Potom som prešiel na parkúr, ale keď som mal asi osemnásť rokov, mladí nadšenci ma poprosili, aby som to skúsil s nimi. A odvtedy sa tomu venujem prakticky doteraz,“ opísal Jano svoj vzťah k voltižnému športu. Jeho kôň je nemecké plemeno, volá sa Leo da Vinci. „Svojho času získal dokonca cenu Kôň roka. Je to môj veľký kamarát, v stajni pri ňom som naozaj sám sebou,“ vraví.



Tribula nebol dieťa prominentných rodičov. „Mama s otcom nemali veľmi peniaze na rozhadzovanie, ale v jazdeckom areáli som si to mohol odpracovať. Cez týždeň som sa učil jazdiť a cez víkendy som mával služby v stajniach,“ spomína si na svoje začiatky.



Kone ho vraj fascinujú ušľachtilosťou, dobrým srdcom a tým, že sa dobre učia. Napriek tomu, že je výborný jazdec, aj jemu sa pritrafil pád. „Padol som z koňa, ktorý spadol na mňa. Mal som zlomené nohy a krčnú chrbticu, ale sila a láska ku koňom bola silnejšia ako zranenia. Prvých pár mesiacov, keď som sa vtedy dával dokopy, bol tam síce aj strach, ale hovorím, že to bola moja chyba. Kôň za to nemohol a pády patria k tomuto športu,“ dodáva Tribula.

Mal sponzora

Možno si pamätáte na bývalého partnera Zory Czoborovej Borisa Baligu (43), ktorý je v koničkárskom svete viac ako známy. Na konte má niekoľko úspechov, najviac si však cení víťazstvá v skoku mohutnosti na medzinárodných pretekoch. Ku kočom sa nedostal vďaka rodičom. „Doviedol ma k nim sused a spolužiak zo základnej školy Martin. Okrem zvierat ma hneď chytila možnosť jazdiť na traktore, takže ako deväťročný som skúšal oboje. Ako športovca ma dlho sponzoroval Václav Mika, dodnes som mu za to vďačný,“ povedal nám na adresu bývalého šéfa Markízy a RTVS.



Vlastného koňa si Boris Baliga kúpil, až keď mal tridsaťosem rokov. „Dnes ich mám šesť a ďalší prírastok čakáme u nás doma v Borinke,“ priznal chovateľ koní, ktorý má aj svoju vlastnú jazdeckú školu. „Je iba kúsok od Bratislavy v peknej prírode, tak si plním svoj ďalší sen. Ďalší úspech a radosť sú, že aj moje deti jazdia na koňoch a veľmi ich to baví, čiže mám to komu odovzdávať.“ Spolu s ostatnými majiteľmi koní sa zhoduje v tom, že mať koňa je náročné najmä z časovej stránky. „Kôň nie je bicykel, nedá sa odložiť. Je to každodenná práca. Či je zima, alebo horúčava, potrebuje vás. Odkedy mám svoje kone, neviem, čo je dovolenka,“ dodáva Baliga, ktorému sa síce život rapídne zmenil, ale vyhovuje mu to.