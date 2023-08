Aj posledný júlový týždeň tohto roka bol pestrý na udalosti - smutné aj optimistické.

Smrť na motorke

Ešte cez víkend sa zúčastnil na predvolebnej kampani na východe Slovenska, po návrate tragicky zahynul pri dopravnej nehode. Pre profesora Dušana Veliča, vedca a bývalého štátneho tajomníka ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, sa stala osudnou jazda na motorke. Havaroval na nej 31. júla 2023 v predpoludňajších hodinách na bratislavskej Búdkovej ceste. Pri zrážke s vozidlom značky Volvo utrpel Dušan Velič zranenia nezlučiteľné so životom. Podľahol im na mieste. Krajská policajná hovorkyňa v tejto súvislosti priblížila, že k zrážke došlo pri vychádzaní motorového vozidla z parkoviska na hlavnú cestu.

Dušan Velič bol významný odborník v oblasti fyzikálnej chémie so zameraním na laserovú spektroskopiu. Od roku 1998 pôsobil na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Svoj politický život v minulosti spojil so stranou Za ľudí, aktuálne sa o priazeň voličov uchádzal zo 145. miesta kandidátky OĽaNO a Priatelia.

Zdroj: VLADO BENKO JR.

Výmena

Z Rodosu sužovaného požiarmi sa vrátila skupina tridsiatich slovenských hasičov, ktorí boli do tejto obľúbenej dovolenkovej destinácie vyslaní na pomoc už krátko po vypuknutí ničivého ohňa. Po desiatich dňoch vystriedala našich hrdinov ďalšia skupina kolegov. Na cestu ich odprevadil premiér Ľudovít Ódor, ktorý je aktuálne poverený riadením rezortu vnútra. Hasičom venoval milé slová o tom, že Slovensko je síce malá krajina, ale pri krízových situáciách sa na nás dá spoľahnúť. Teda asi myslel, že na hasičov sa dá spoľahnúť. Časť z nich sa medzitým z Rodosu, kde sa situácia s ohňom zlepšila, presunula na Olympiu. Ostatní sa vrátia na Slovensko.

Zdroj: TASR

Odsúdený a nemajetný

Mal by prísť nielen o vyše desať rokov slobody, ale aj o všetok majetok vrátane domu v bratislavských Vajnoroch – na snímke. Tak rozhodol súd. Ten najvyšší. Urobil tak v prípade bývalého policajného vyšetrovateľa Mariána Kučerku, ktorý si však rozsudok nevypočul na vlastné uši. V čase rozhodnutia sa totiž už nejaký ten týždeň nachádzal v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Súd konal voči nemu ako proti ušlému.

Zatiaľ čo prokurátor verdikt rešpektuje, Kučerkov advokát ho považuje za nezákonný. Svojmu klientovi preto odporučí podanie mimoriadneho opravného prostriedku.

Zdroj: MICHAL SMRČOK

Slovenské prvenstvo

Hlavné mesto Slovenskej republiky, čiže Bratislava, hrá prím. Hoci len v rámci Slovenska, ale aj to sa ráta. Jej dopravný podnik, ktorý prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu, sa stal prvým dopravcom s flotilou vodíkových autobusov. Štyri kusy týchto prostriedkov začnú premávať už začiatkom augusta. Dokopy by ich malo byť štyridsať. Vodíkový autobus dokáže odjazdiť päťsto kilometrov, minimálny garantovaný dojazd je 350 kilometrov. Nabíjanie vodíkom trvá niekoľko minút.

Zdroj: TASR

Arogantní turisti

Žiadne medvede, vlky či iná zver, ale arogantní návštevníci najviac trápia profesionálnych strážcov Tatranského národného parku. Je ich presne šestnásť, a ako povedal šéf TANAP-u Pavol Majko, sú akýmisi advokátmi prírody, ktorá sa nedokáže sama brániť. Jedine tými medveďmi, ale z toho je hneď národná pohroma. Strážcom podľa Majka najväčšie vrásky aktuálne robí pohyb turistov mimo značených turistických chodníkov, bivakovanie a nelegálny zber lesných plodov. Previnilcom sa snažia v prvom rade dohovoriť. Pokuty vnímajú ako krajné riešenie. Majko zdôraznil, že ľudia idú do TANAP-u a myslia si, že môžu všetko. Keď sú na nevhodné správanie slušne upozornení, strážcu často zavalia vulgarizmami namiesto toho, aby si upozornenie vzali k srdcu a správali sa tak, ako sa majú. „Toto je nešťastie tejto doby,“ skonštatoval šéf národného parku.