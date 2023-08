Dušan Velič nebol jediný slovenský politik, ktorého o život pripravila dopravná nehoda.

Iba pred pár dňami prišiel o život bývalý štátny tajomník ministerstva investícií Dušan Velič (†57), ktorému sa stala osudná zrážka jeho motorky s automobilom na jednej z bratislavských ulíc. Nie je však jediným slovenským politikom, ktorý prišiel o život na našich cestách. V niektorých prípadoch dokonca štátni činitelia spôsobili smrť niekoho iného.

Alexander Dubček bol jeden z najvýznamnejších slovenských politikov 20. storočia. Osudného prvého septembra 1992 ho vodič viezol v služobnom BMW do Prahy. Na mokrej diaľnici pri Humpolci dostalo auto pri vysokej rýchlosti šmyk a preletelo cez zvodidlá. Dubček sedel vzadu, bohužial, nemal zapnutý bezpečnostný pás. Šofér vyviazol s ľahšími zraneniami, no vtedajší predseda Sociálnodemokratickej strany Slovenska a poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR toľko šťastia nemal. Dubček utrpel ťažké zranenia v oblasti chrbtice a hrudníka. Okamžite ho previezli do nemocnice v Humpolci, neskôr ho helikoptérou prepravili do Prahy. Po operácii sa jeho stav zdal byť stabilizovaný, no o pár dní sa objavili komplikácie. Dubček zomrel 7. novembra 1992 na zlyhanie srdca, pľúc a obličiek.

Havarované auto Alexandra Dubčeka vyťahujú po autonehode z priekopy. Zdroj: TASR

Roman Zelenay bol odborným publicistom, politikom a štátnym tajomníkom slovenského ministerstva kultúry. O život prišiel prvého novembra 1993 na česko-slovenskom hraničnom priechode Lanžhot. Tragédiu zavinil jeho vodič, ktorý narazil do kamióna. Veľkú ranu utrpela vo februári 1994 Demokratická strana. Jej predseda Anton Ďuriš a podpredseda Vladimír Čech cestovali do Banskej Bystrice na zlučovaciu konferenciu DS a KDS. Auto, za ktorého volantom sedel Ďuriš, však v obci Plešivec pri Rožňave prešlo do protismeru, kde sa zrazilo s protiidúcim autobusom. Politici nemali šancu prežiť.

O viacero kolegov prišli vinou tragédie na cestách Kresťanskí demokrati. V auguste 1999 prišiel o život vtedajší podpredseda KDH a člen výkonného výboru a prezídia Fondu národného majetku SR Blažej Krásnovský. Pri Zlatých Moravciach sa prevrátil kamión s prívesom na vozidlo, v ktorom cestoval. Poslanec NR SR František Javorský zahynul v máji 2000 pri dopravnej nehode medzi Žilinou a Martinom.

13. júna 2006 zomrel bývalý minister kultúry František Tóth. Ten sa krátko pred nehodou zastavil v obci Bohdanovce nad Trnavou, kam zaniesol propagačné materiály svojej novovzniknutej strany Nádej. Pri Šelpiciach vošiel na železničné priecestie bez závor, bohužiaľ, priamo do jazdnej dráhy vlaku. Zrážku neprežil. Po nehode zostalo pri priecestí prevrátené auto a okolo neho rozhádzané letáky strany Nádej.

Leták Tóthovej strany. Zdroj: Archív

Iba o pár dní neskôr zahynula ďalšia významna osobnosť slovenského politického života. Šéf Ústavu pamäti národa a federálny československý minister vnútra Ján Langoš. Langoš bol na pracovnej ceste na súdne konanie v Košiciach, keď sa zrazil s multikárou plne naloženou štrkom. Jej vodič nedal prednosť prichádzajúcemu vozidlu šéfa ÚPN, Langoš bol na mieste mŕtvy. Vodič z multikáry skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici. K nehode došlo 15. júna 2006 medzi obcami Turňa nad Bodvou a Drienovec.

Poslanec za ĽSNS Ondrej Binder sa v máji 2016 vracal z banskobystrického župného úradu domov do obce Svätý Anton. Po zákrute však prešiel do protismeru a skončil vo zvodidlách. Následne sa jeho vozidlo dostalo do kolízie s protiidúcim Seatom Leon. Bindera záchranári oživovali dlhé minúty, ale bez úspechu. Príčinou prechodu do protismeru mohol byť epileptický záchvat alebo infarkt.

Binderova fotka v parlamente. Zdroj: TASR

Štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay neprežil zrážku s protiidúcim vozidlom, ku ktorej došlo na konci júla 2020 na južnom Slovensku. Spolu s Dolinayom sedeli v aute aj jeho manželka a syn, tí museli byť prevezení do nemocnice. Dolinay vo funkcii tajomníka nebol ani mesiac.

Niektorí politici však zavinili smrť niekoho iného. Bývalý parlamentný poslanec za SNS Víťazoslav Moric zrazil v Považskej Bystrici 35-ročnú ženu, ktorá išla cez cestu mimo priechodu pre chodcov. Zraneniam podľahľa v nemocnici. V tom istom meste prišla o život aj 50-ročná chodkyňa, ktorú zrazila vtedajšia europoslankyňa Irena Belohorská. Polícia neskôr zistila, že žena mala v čase zrážky viac ako dve promile alkoholu v krvi a na cestu vkročila mimo priechodu pre chodcov. Treba spomenúť aj nehodu súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý v septembri 2016 zrazil muža (ktorý sa vracal z pohostinstva, mal 2,19 promile alkoholu) na križovatke bratislavských ulíc Kutuzovova a Vajnorská. Lipšic bol potrestaný podmienečným trestom, po nehode sa vzdal poslaneckého mandátu.