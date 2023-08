Nadácia mení svoju stratégiu.

Miliardár a filantrop George Soros je meno, ktoré rozdeľuje nielen slovenských politikov, ale aj verejnosť. Mnohí sa oháňajú argumentami o „vplyve Sorosových mimovládok" a podobne. Populárna téma sa však už čoskoro stane minulosťou. Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorú založil finančník maďarského pôvodu so židovskými koreňmi, radikálne mení svoju stratégiu.

Sorosova milovaná aj nenávidená nadácia sa totiž chystá obmedziť svoje aktivity v Európskej Únii na úplné minimum. Reštrukturalizácia

má nastať už budúci rok, tvrdí maďarská Slobodná Európa. Open Society Fund (OSF) už rozposlala listy o zmenách maďarským organizáciam, ktoré Sorosova nadácia podporuje. Viacero maďarských mimovládnych organizácii potvrdilo, že list naozaj dostali.

Dôvodom radikálnej zmeny je, že finančná podpora od nadácie sa často kríži s agendou inštitúcii a vlád jednotlivých krajín Európskej Únie. Veľakrát sa tak stávalo, že OSF dávala peniaze na rovnaké projekty či témy ako subjekty EÚ. Podľa vedenia nadácie ide o súčasť novej stratégie, ktorej cieľom je čo najväčší dosah. Radikálna zmena strategického smerovania má za cieľ maximalizovať účinky zdrojov organizácie. Nadácia sa plánuje zamerať na ďalšie časti sveta, kde jej podpora môže byť účinnejšia. Financie, ktoré boli pôvodne určené na projekty v Európe, tak budú alokované do iných častí sveta. Peniaze určené pre Európu plánujú extrémne obmedziť.

Miliardár George Soros (92) prenecháva kontrolu nad svojím impériom s hodnotou 25 miliárd amerických dolárov svojmu mladšiemu synovi Alexandrovi Sorosovi (37). Zdroj: Instagram/ alexsoros

V liste sa ďalej spomína aj reštrukturalizácia organizačnej štruktúry OSF, ku ktorej by malo dôjsť v priebehu dvoch rokov. Zatiaľ nie je jasné, ako to bude v krajinách EÚ, kde vlády menej podporujú témy, ktoré sú v hľadáčiku Sorosovej nadácie. Tá sa chce na Európu orientovať iba v kontexte jej úlohy a významu v dôležitých globálnych otázkach. OSF sa venuje predovšetkým témam z oblasti slobody, ľudských práv a rodovej rovnosti. Zmeny sa dotknú aj zamestnancov nadácie, o prácu by malo prísť zhruba štyridsať percent pracovníkov.

Nadácia má svoju pobočku aj na Slovensku, no tá sa od materskej OSF už dávnejšie oddelila. „Sme na Slovensku dobre etablovanou, nezávislou organizáciou, ktorá sa v roku 2013 osamostatnila od zakladajúcej organizácie. V rámci medzinárodnej siete nadácií otvorenej spoločnosti už dnes teda nemáme status členskej organizácie. Financie pre svoju činnosť získavame v čoraz väčšej miere z domácich a európskych zdrojov," uvádza Nadácia otvorenej spoločnosti na svojich internetových stránkach.