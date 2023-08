​​​​Od augusta sa zmenila dôležitá príloha zákona o sociálnom poistení. Pribudli diagnózy, viac ľudí bude mať nárok na invalidný dôchodok.

Chceli by odovzdávať pracovné skúsenosti mladším kolegom, zarábať a rátať mesiace do plnej penzie, no sú na invalidnom dôchodku. Dôvodom sú najčastejšie nádory, ochorenia nervového systému, duševné choroby a poruchy správania. V najbližších dvoch rokoch sa počet invalidných dôchodcov zrejme ešte zvýši.

Zlý zdravotný stav

Od začiatku augusta Sociálna poisťovňa začala s prehodnocovaním podmienok invalidity. Zmenil sa totiž zákon o sociálnom poistení, najmä však príloha číslo 4, teda zoznam diagnóz, na základe ktorých sa stanovuje percento invalidity. Poisťovňa ráta nielen so zvýšením počtu invalidov, ale najmä s nárastom poberateľov plného invalidného dôchodku.

Do veľkej miery je práve ich počet indikátorom zdravia Slovákov. Je preto smutné, že vlani poisťovňa evidovala až 91,15 novopriznanej plnej invalidity na stotisíc obyvateľov. Čiže z každých stotisíc bolo takmer sto nových ľudí, ktorých schopnosť pracovať je o vyše 70 percent nižšia v porovnaní s fyzicky zdravým človekom. Ďalších 214 ľudí malo túto schopnosť zníženú do 70 percent, čiže priznali im nárok na čiastočnú invaliditu.

Alebo inými slovami, vlani pribudlo 306 nových invalidov na stotisíc obyvateľov. Ako pripomína hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr, tento rok od januára do konca júna priznali nových 5 757 čiastočných a 2 323 plných invalidných dôchodkov na stotisíc obyvateľov. Okrem toho poisťovňa evidovala 104 874 pracujúcich invalidných dôchodcov.



ajviac invalidov pribúda v kategórii 50 až 60 rokov. Teda vo veku, keď sa ľudia tešia na penziu a v práci dosahujú najlepšie výkony – odovzdávajú skúsenosti mladším. Viac ako polovica „nových“ invalidov má problém s nádormi, pričom je medzi nimi viac žien ako mužov.

Hraničných 70 percent

Vo všeobecnosti platí pravidlo, že stav do 40 percent poklesu schopnosti pracovať nepodmieňuje vyplácanie tejto dôchodcovskej dávky. Ak sa pokles hýbe od 41 do 70 percent, ide o čiastočný invalidný dôchodok. A od 71 percent je priznaný plný invalidný dôchodok, ktorý sa však už nezvyšuje a ostáva na rovnakej úrovni.



Okrem toho invalidní dôchodcovia chodia na pravidelné kontrolné prehliadky. Predpokladá sa totiž zmena vo vývoji ich zdravotného stavu, a teda zmena schopnosti pracovať. Ak sa zlepší, človek môže prísť o invalidný dôchodok, ak sa zhorší, môže sa z čiastočného stať plný invalid.

K 30. júnu tohto roka Sociál­na poisťovňa evidovala presne 222 339 invalidných dôchodcov. Z nich malo približne 142-tisíc čiastočnú a vyše 80-tisíc plnú invaliditu.



Zmeny, ktoré platia od augusta, by sa podľa Kontúra mali dotknúť vyše päťtisíc poberateľov čiastočných invalidných dôchodkov. Mesačne by si mali priemerne prilepšiť o 22 eur. Ďalších vyše 16-tisíc čiastočných invalidov by malo prekročiť hranicu 70 percent a poberať plný invalidný dôchodok. Tejto skupine by sa mali dôchodky zvýšiť priemerne o 182 eur.



Aby sme boli v obraze, na Slovensku čiastočný invalid dostáva priemerne 260,72 eura, plný 472,86 eura mesačne.



Dôsledkom novely by malo ročne pribudnúť 476 nových poberateľov čiastočného a 1 436 plného invalidného dôchodku.

Postupne

Invaliditu bude Sociálna poisťovňa prehodnocovať postupne. Do konca tohto roka by sa mala pozrieť na štvrtinu až pätinu dôchodcov, na budúci rok na polovicu a do 30. júna 2024 na zvyšok, čo by malo byť približne 25 percent súčasných invalidov. Ako dodáva Kontúr, nové žiadosti o invalidný dôchodok sa budú posudzovať automaticky podľa nových pravidiel.



„Sociálna poisťovňa z vlastného podnetu prehodnotí percento invalidity pri trvalých stavoch,“ hovorí Kontúr s tým, že poisťovňa si týchto ľudí vyhľadá sama v informačnom systéme. „Prioritne sa hľadajú tie prípady, v ktorých miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola stanovená na hraničných 70 percent, keďže sa predpokladá zvýšenie sumy invalidného dôchodku,“ podčiarkuje hovorca Sociálnej poisťovne. Podľa neho v týchto prípadoch ide o ťažšie stavy.



Aj v rámci kontrolných lekárskych prehliadok budú prehodnotené najskôr stavy, keď bola miera poklesu schopnosti pracovať určená na 70 percent.

Ako na tom ste?

Zníženú schopnosť pracovať majú najmä ľudia vo veku tesne pred nástupom do riadnej penzie. Ako spresňuje Kontúr, ochorenia, pre ktoré sa ľudia stávajú invalidmi, sa najviac vyskytujú vo veku 55 až 60 rokov.



Kontúr hovorí, že Sociálna poisťovňa sleduje v rámci štatistických informácií invaliditu podľa šestnástich hlavných skupín chorôb. Opakuje, že na prvom mieste nelichotivého rebríčka sú nádorové ochorenia. Ich počet dokonca stúpa. Čiastočná invalidita sa najčastejšie uznáva aj pre choroby svalovej, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva. Nasledujú duševné ochorenia a poruchy správania, štvrtou najčastejšou príčinou invalidity sú problémy obehovej sústavy.



Invalidným dôchodcom, ktorí chcú vedieť, či majú právo na prekvalifikovanie „svojich“ percent, Kontúr radí, aby sa obrátili priamo na posudkového lekára v príslušnej pobočke poisťovne. „Bude ich informovať, či sa ich zmena prílohy číslo 4 od prvého augusta týka. A dostanú aj poučenie o ďalšom postupe,“ podčiarkuje.

Čo sa zmení Mozgové obrny s ťažkou parézou (obmedzenou hybnosťou) dvoch končatín doteraz mohli byť posúdené maximálne na 70 percent, to znamená na úrovni čiastočnej invalidity. Podľa novely sa hranica zvýšila na 75 percent, čiže na plnú invaliditu. Ľahká mentálna retardácia dosiaľ patrila do pásma 40 až 60 percent zníženia pracovnej schopnosti. Od augusta už IQ 50 až 54 môže byť posúdené až na 75 percent, teda plnú invaliditu. Trvalá tracheostómia, stavy po operačnom odstránení hrtana, patrili tiež do kategórie posudzovaných do 70 percent. Teraz znamenajú zníženie schopnosti pracovať na 75 percent. Pri chronických ochoreniach podžalúdkovej žľazy (ťažké poruchy výživy až kachektizácia – výrazné schudnutie až vysilenie) a znížení výkonnosti organizmu mohol posudkový lekár určiť maximálne 70-percentnú hranicu. Zvyšuje sa na 75 percent. Chondrodystrofia, čo je porucha rastu kostí, respektíve abnormálne krátke končatiny, sa posudzuje v prípadoch s ťažkými deformáciami končatín, hrudníka a obmedzením výkonnosti organizmu, so zníženou pohyblivosťou, s poruchami ventilácie jednotne hodnotou 75 percent. Ako upozorňuje Sociálna poisťovňa, odstránilo sa meranie výšky v centimetroch a posúdenie v rozmedzí 40 až 50 percent. Medzi ochorenia, ktoré spôsobujú invaliditu, je zaradená už aj neurofibromatóza, neu­rogenetická porucha s rozsiahlym postihnutím kože. Pri ťažkej forme môže byť posúdená na 75 percent, čo značí plný invalidný dôchodok.