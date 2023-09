Slováci tipujú aj na bizarné výsledky.

Predčasné voľby sú už za dverami a aj tentokrát si na nich chce množstvo Slovákov privyrobiť formou stávkovania. Staviť sa dá na víťaznú stranu, budúceho premiéra, no tradične sa objavili aj tipy bizarnejšieho charakteru. Bookmakeri sa pokúsili odhadnúť sobotňajšiu volebnú účasť, podľa nich sa bude pohybovať okolo hranice 66 %.

Celkový favorit je jasný podľa tipérov aj bookmakerov

Podľa aktuálnych kurzov je jasným volebným favoritom Smer-SSD s kurzom 1,77:1, na výhru Progresívneho Slovenska vypísali kurz 2,10:1. Trojicu uzatvára Hlas-SD s kurzom 55:1, ktorý podľa odborníkov už vypadol z priameho súboja o prvenstvo. Jedna zo stávkových kancelárii zverejnila svoje štatistiky, z ktorých vyplýva, že celkové nábery už dosiahli hodnotu 1 100 000 eur. Na politiku si v stávkovej kancelárii zatipovalo 7895 ľudí, ktorí podali 28 666 tiketov. Najtipovanejšou príležitosťou v celkovej hodnote 416 000 eur bolo, že parlamentné voľby vyhrá Smer.

Čo sa týka TOP 3 najvyšších stávok, na prvom mieste sa umiestnila možnosť, že koalícia Oľano a priatelia nebude figurovať vo volebných výsledkoch do tretieho miesta, s kurzom 1,34:1. Pri vklade 10 000 eur tak odvážny stávkujúci môže vyhrať 13 400 eur. Na víťazstvo Progresívneho Slovenska je kurz 3:1, takže pri vklade 8000 eur by eventuálna výhra bola 24 000 eur. Ak sa SNS pri kurze 1,38:1 dostane do parlamentu, tipér s vkladom 6400 eur vyhrá 8832 eur.

„Potvrdzuje sa, že Slováci majú čoraz väčší záujem o spoločenské stávky, pričom vrcholom sú, prirodzene, domáce parlamentné voľby. Čísla vkladov na parlamentné voľby do dnešného dňa už prekročili magickú hranicu jeden milión eur,“ vyjadril sa vedúci bookmakerov a špecialista na politické stávky Pavol Boško z Tipsportu. Dodal, že po zatvorení volebných miestností bude možné podať live stávky na základe priebežného sčítavania hlasov.

Nepravdepodobné, ale za ten kurz...

Medzi najatraktívnejšie patria stávky na to, kto sa stane po voľbách prvým premiérom s dôverou NR SR. Najviac tipérov v tomto ohľade verí, že sa ním stane Robert Fico zo Smeru. Celkovo naňho podali okolo 2500 tiketov v súhrnnej výške 26 000 eur. Za ním sa prekvapujúco v počte celkových náberov (vyše 7800 eur) na Slovensku umiestnil Igor Matovič. Kurz na to, že bude opäť predsedom vlády, je však až 275:1. Podľa bookmakerov má tiež najväčšie šance na premiérsku stoličku šéf Smeru Fico s kurzom 2,05:1. Nasleduje predseda progresívcov Michal Šimečka (3,0:1) a s určitým odstupom ešte donedávna čierny kôň volieb a líder Hlasu Peter Pellegrini (3,85:1).

Tak ako pri viacerých iných voľbách, aj tentokrát sa objavilo niekoľko bizarných stávok. „Spomeniem tip na to, že Progresívne Slovensko sa ani nedostane do parlamentu. Kurz na danú príležitosť predstavuje 200:1, klient môže z vkladu 50 eur vyťažiť až 10 000 eur. Medzi tipérmi máme očividne aj fanúšikov Demokratov, jeden z nich stavil na ich víťazstvo 100 eur, pričom môže vyhrať až 260 000 eur, keďže kurz mal hodnotu 2600:1,“ prezradil Pavol Boško.