Ide o hru na sympatie voliča, alebo je v tom niečo viac?

Na Slovensku je obrovský počet politických subjektov. Líšia sa ponúkaným programom, ideológiou, no aj názvami. Máme strany, hnutia, aliancie, koalície, únie... Je to jedno a to isté? Záleží od toho, z akého uhla sa na to pozrieme.

Tradičné strany vz hnutia

Pokiaľ ide o zákon, strany, hnutia a ďalšie politické subjekty sú si v tomto bode rovné. „Medzi politickými stranami a hnutiami nie je rozdiel. Z pohľadu zákona ide o rovnaké subjekty a sú to v podstate synonymá," hovorí pre PLUS 7 DNÍ politológ Miroslav Řádek. Takisto je to aj pri úniách, koalíciách, alianciách. „Všetko sú to politické strany, ktoré v tomto prípade chcú svojím názvom naznačiť spájanie názorov príbuzných politických prúdov a skupín," dodáva odborník s tým, že pre všetkých platia rovnaké pravidlá pred voľbami aj po nich.

Rozdiely badať pri marketingovom a politologickom hľadisku. „Pojem hnutie používajú politické strany prakticky v rámci politického marketingu a politickej identity, čím sa snažia vymedziť voči ostatným politickým stranám," vysvetľuje Řádek a ako príklad hnutia uvádza známe zoskupenie, ktoré písalo históriu. „V politológii nazývame politickými hnutiami napr. VPN (Verejnosť proti násiliu), ktoré nemalo klasickú členskú základňu ani regionálne štruktúry a najmä bolo ideovo širokým politickým subjektom. Klasické politické strany sa definujú ideologicky, majú formálne členstvo pôsobiace v miestnych a regionálnych štruktúrach."

Práve stranícke štruktúry bývajú častou zámienkou útoku ´tradičných´ strán na hnutia. Strany musia mať aspoň základné stranícke štruktúry, no pre hnutia sú pravidlá voľnejšie. „Od politických hnutí sa neočakáva riadne členstvo zasadajúce pravidelne na straníckych schôdzach, ale skôr dobrovoľníci, ktorí sa aktivizujú v čase, kedy sa v spoločnosti objaví nejaká závažná celospoločenská udalosť alebo problém," uzatvára politológ.