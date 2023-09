Záujem novinárov o jeho osobu sa bývalému šéfovi rezortu hospodárstva nie veľmi pozdával.

Vo volebnej centrále strany Hlas sa okrem známych tvárí, ktoré bolo vidieť aj počas kampane, objavil i nečakaný predstaviteľ subjektu vedeného Petrom Pellegrinim. Vysmiaty od uchu k uchu, s fľaškou známeho nápoja v ruke, sa na verejnosti po dlhej dobe ukázal bývalý minister hospodárstva ako i životného prostredia Peter Žiga.

Hoci patrí medzi zakladajúcich členov Hlasu, do ústrania sa utiahol potom, ako ho polícia koncom roka 2020 obvinila z podplácania. Problémy so zákonom mal mať aj jeho rodinný príslušník, ktorý kvôli vážnym podozreniam stojí už pred súdom.



Peter Žiga sa medzi spolustranníkmi počas volebnej noci cítil uvoľnene, no len do momentu, kým si nevšimlo záujem fotografov o jeho osobu. ,,No len pokoj,“ adresoval im nespokojnú poznámku.



